Бумеранг вернулся. В Дании нарастает паника после заявления Трампа об аннексии Гренландии

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В Дании, которая максимально старалась навредить РФ, царит паника. Там пытаются понять, как реагировать на утвердительное заявление Трампа об аннексии Гренландии.

Фото: Angmassalik @ Night by Chrissy from Chicago, US, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландия

США намереваются завоевать Гренландию

Слово "аннексия" с английского языка можно перевести как "присоединение" и как "захват" страны (по Крыму разночтений не было), и сейчас в Дании обсуждают, что из этого имел в виду президент США Дональд Трамп. Но его ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте был таким: "Я думаю, это произойдёт".

Трамп также выразил сомнение в том, имеет ли Дания право на Гренландию.

"Где-то 200 лет назад там причалила лодка, и они (Дания) говорят, что имеют на остров права. Я не знаю, правда ли это. На самом деле я так не думаю", — сказал президент.

Международный аналитик Berlingske Кристиан Моуритцен не сомневается, что слово "аннексия" означает войну. Он отметил, что всё новые американские солдаты прибывают на базу США в Гренландии.

"И это означает, что Трампу совершенно всё равно, хотят ли гренландцы быть частью США, ему нужна только Гренландия", — сказал Моуритцен в интервью ТV2.

Комментатор датского телеканала TV 2 USA Софи Руд заявила, что "у людей отвисают челюсти и закатываются глаза из-за всего происходящего". Она призывает верить словам Трампа, потому что он уже "просто сказал" о пошлинах и это то, что "мы наблюдаем прямо сейчас".

Рютте занял сторону Трампа, паника нарастает

Представитель от Гренландии, пресс-секретарь по вопросам обороны, депутат датского парламента Расмус Ярлов возмутился в сети Х*, что Рютте ничего не возразил Трампу, а обратил всё в шутку.

"Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет никогда быть американской", — добавил Ярлов, ссылаясь на результаты состоявшихся во вторник, 11 марта, выборов.

Здесь главное слово "немедленной". На самом деле все партии Гренландии выступают за независимость, а за немедленную — партия Naleraq, которая добилась лучших выборов за всю историю и заняла с небольшим отрывом от более умеренной партии второе место.

Заметим, что на острове проживают около 150 тысяч человек, многие из алеутов считают Данию колонизатором и хотят сами использовать свой природный и туристический потенциал. В принципе, имея широкую автономию, которой она добилась в 1979 году, Гренландия может отделиться от Дании и присоединиться к США, если почувствует от этого выгоды.

Стратегическое поражение Дании

Есть хорошая поговорка: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь". Дания является главным спонсором ВСУ в расчёте оказанной помощи на душу населения. Дания первой из западных стран приняла решение о безвозмездной передаче Киеву 19 истребителей F-16. В мае 2024 года Копенгаген подтвердил, что страна может использовать эти самолёты для ударов по территории РФ.

При этом логически совершенно необъяснимо, зачем Дания старательно пытается обеспечить РФ стратегическое поражение вместо того, чтобы сотрудничать с ней в Арктике и пригласить, например, российскую научную базу или добывающую компанию в Гренландию. Если Копенгаген не перевоспитать, то с алеутами совершенно точно можно наладить контакты по этим вопросам.

*- сеть X (Twitter) была заблокирована на территории РФ в марте 2022 года на основании статьи 153 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" за распространение запрещенного в РФ контента.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.



Да́тское короле́вство — конституционная монархия и сообщество, состоящее из трёх автономных частей: Дании в Северной Европе; Фарерских островов в Северной Атлантике; Гренландии в Северной Америке. Дания является старшим членом содружества, из неё исходит судебная, исполнительная и законодательная власть. Самоуправление в Гренландии было расширено ещё больше в 2009 году, и теперь датское правительство практически не имеет никакого влияния на внутренние дела Гренландии.

