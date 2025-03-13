Путин рассказал о нюансах 30-дневного перемирия, которые практически невозможно выполнить

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Путин выдвинул Трампу технические детали по согласованию 30-дневного перемирия, которые практически невозможно выполнить. СВО будет продолжена.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Путин пригласил Лукашенко для совместного ответа Трампу

Президент РФ Владимир Путин пригласил в собеседники президента Белоруссии Александра Лукашенко для объяснения позиции России по предложению о временном перемирии в зое СВО на Украине. И это хороший ход, подчёркивающий согласованность позиций и координацию с учётом возможного захода ВС РФ на Украину из Белоруссии. Лукшенко ещё очень нужен для того, чтобы простым словами, доходчиво объяснить Западу, что "нам надо".

Выступая на пресс-конференции, Путин поблагодарил в первых словах президента США Дональда Трампа за предложение о перемирии, и это тоже хороший ход, учитывая склонность к самолюбованию американского лидера.

Путин заявил, что "мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса".

Путин рассказал о технических моментах перемирия

Это ожидаемые стратегические вещи, но есть ещё и технические моменты, которые Путин назвал "нюансами".

1. "Мы также хотим гарантий, что во время 30-дневного перемирия, Украина не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат, и не будет получать оружие".

2. Также армия РФ "наступает почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия". То есть Путин отрицает остановку военных действий во время решения "нюансов".

3. "А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Кто определит на протяжении 2 тысяч километров, кто что нарушил? Кто будет отдавать приказы и какова будет цена этим приказам?

Это всё технические детали, которые невозможно быстро решить, если вообще возможно по многим причинам, начиная от финансовых, заканчивая выбором посредников и получением согласия Киева. Поэтому начнутся переговоры с США и с принципиальных вопросов — в одной группе переговорщиков, и с технических деталей — в другой.

Никакого отказа нет, а есть трудно реализуемые задачи, которые можно обсуждать "бесконечно". Очень грамотный ответ, чтобы к России ни у кого не было претензий, что она отказывается от мира.

Вы нас не обманите

А что же сказал Лукашенко? Он подчеркнул, что белорусский народ показал на выборах президента, что выступает за дружеские отношения с братской Россией. Далее использовал местоимение мы (Россия и Белоруссия):

"Мы возвращаемся к переговорам спустя три года, с учётом ситуации на земле". "Мы ничего чужого не хотим, но свое не отдадим". "Нашим странам нужен технологический прорыв, для этого у нас всё есть, даже больше".

По его словам, Украине давно надо было сесть за стол переговоров. "И Донбасс был бы в составе России, то есть Украины…", — оговорился Лукашенко по Фрейду.

"Очередной раз обвести нас вокруг пальца не получится. Если Россия договорится с США, то "труба" будет Украине и Европе вместе взятым", — сказал Лукашенко.

И это лейтмотив всего дискурса.