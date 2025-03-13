Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России

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Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном состоялась благодаря усилиям России. Почему же этого не удалось достичь для Азербайджана и Армении?

Фото: Собственная работа by Kondephy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акбайтал — перевал на Восточном Памире. Находится на трассе М41 (Ош (Кыргызстан) — Хорог (Таджикистан)).

Киргизия и Таджикистан демаркировали границу

Киргизия и Таджикистан на уровне президентов Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона после 23 лет кровавых разборок и взаимных обвинений подписали 13 марта в Бишкеке договор о демаркации государственной границы. Подписаны также соглашения по водной, энергетической и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Спорные земли поделены поровну, а в сёлах, где границы были в шахматном порядке, их спрямили, обязавшись взаимно переселить семьи на соответствующие стороны улиц. На границе ранее нередко происходили стычки из-за доступа к воде и проезду по дорогам. После вооружённого конфликта в 2020 году, когда погибли 19 человек, граница была закрыта, а всё сообщение прервано. Теперь же решено возобновить автобусные и авиарейсы.

Дипломатическое и политическое достижения России

В комментарии для Pravda.Ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что именно Россия была инициатором нынешнего переговорного формата, поэтому это крупное дипломатическое достижение Москвы.

"В своё время на саммите ОДКБ Путин буквально под давлением усадил президентов Жапарова и Рахмона за стол переговоров и тем самым запустил процесс демаркации линии границы", — сказал эксперт.

По его словам, практическая помощь Москвы выражалась в доступе обеим сторонам к историческим документам периода начала XX века, когда были ясны этнические и административные границы, что и предопределило успешное движение переговоров.

У Никиты Мендковича есть надежда, что теперь прекратятся пограничные столкновения, жертвы среди населения и будет окончательно урегулирован пограничный вопрос. Это, в свою очередь, снимет напряжение на российском приграничье, так как "вооружённые конфликты, напряжённость там крайне неуместны, особенно в нынешнее военное время".

Эксперт добавил, что России удалось показать, что она может решать проблемы внутри ОДКБ путём арбитража и политических процессов, что укрепляет единство Договора о коллективной безопасности.

"Для России улучшение жизни наших дружественных государств Таджикистана и Кыргызстана — это большая политическая и дипломатическая победа, которая позволяет улучшить ситуацию у собственных границ и продемонстрировать достижение собственных целей политическим, договорным путём", — сказал политолог.

Почему Азербайджану и Армении этот путь не удалось пройти

На вопрос о том, почему такой путь не удаётся пройти Армении и Азербайджану, эксперт пояснил, что "это во многом обусловлено неконструктивной позицией Еревана".

Никита Мендкович напомнил, что в 2020 году Россия предлагала "очень удобный" формат решения проблемы по Карабаху. Так называемые спорные районы Азербайджан бы получил назад, а Карабах получил бы особый статус, и вооружённый конфликт был бы заморожен до лучших времён.

Однако, по его словам, именно Армения отказалась от предложенного Россией компромисса, что и послужило причиной вначале "падения Шуши и раскола Карабаха, а потом краха карабахской государственности".

"У России были бы все шансы помочь в демаркации границы, если бы в Ереване было более адекватное правительство, которое ставило бы выше всего национальные интересы, а не свои связи с западными кураторами", — сказал Никита Мендкович.

Уточнения

Кыргызско-таджикская граница имеет протяжённость 984 км и пролегает от тройной точки с Узбекистаном до тройной точки с Китаем.

