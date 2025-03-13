Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России

3:53
Мир » Бывший СССР

Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном состоялась благодаря усилиям России. Почему же этого не удалось достичь для Азербайджана и Армении?

Акбайтал — перевал на Восточном Памире. Находится на трассе М41 (Ош (Кыргызстан) — Хорог (Таджикистан)).
Фото: Собственная работа by Kondephy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Акбайтал — перевал на Восточном Памире. Находится на трассе М41 (Ош (Кыргызстан) — Хорог (Таджикистан)).

Киргизия и Таджикистан демаркировали границу

Киргизия и Таджикистан на уровне президентов Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона после 23 лет кровавых разборок и взаимных обвинений подписали 13 марта в Бишкеке договор о демаркации государственной границы. Подписаны также соглашения по водной, энергетической и дорожно-транспортной инфраструктуре.

Спорные земли поделены поровну, а в сёлах, где границы были в шахматном порядке, их спрямили, обязавшись взаимно переселить семьи на соответствующие стороны улиц. На границе ранее нередко происходили стычки из-за доступа к воде и проезду по дорогам. После вооружённого конфликта в 2020 году, когда погибли 19 человек, граница была закрыта, а всё сообщение прервано. Теперь же решено возобновить автобусные и авиарейсы.

Дипломатическое и политическое достижения России

В комментарии для Pravda.Ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что именно Россия была инициатором нынешнего переговорного формата, поэтому это крупное дипломатическое достижение Москвы.

"В своё время на саммите ОДКБ Путин буквально под давлением усадил президентов Жапарова и Рахмона за стол переговоров и тем самым запустил процесс демаркации линии границы", — сказал эксперт.

По его словам, практическая помощь Москвы выражалась в доступе обеим сторонам к историческим документам периода начала XX века, когда были ясны этнические и административные границы, что и предопределило успешное движение переговоров.

У Никиты Мендковича есть надежда, что теперь прекратятся пограничные столкновения, жертвы среди населения и будет окончательно урегулирован пограничный вопрос. Это, в свою очередь, снимет напряжение на российском приграничье, так как "вооружённые конфликты, напряжённость там крайне неуместны, особенно в нынешнее военное время".

Эксперт добавил, что России удалось показать, что она может решать проблемы внутри ОДКБ путём арбитража и политических процессов, что укрепляет единство Договора о коллективной безопасности.

"Для России улучшение жизни наших дружественных государств Таджикистана и Кыргызстана — это большая политическая и дипломатическая победа, которая позволяет улучшить ситуацию у собственных границ и продемонстрировать достижение собственных целей политическим, договорным путём", — сказал политолог.

Почему Азербайджану и Армении этот путь не удалось пройти

На вопрос о том, почему такой путь не удаётся пройти Армении и Азербайджану, эксперт пояснил, что "это во многом обусловлено неконструктивной позицией Еревана".

Никита Мендкович напомнил, что в 2020 году Россия предлагала "очень удобный" формат решения проблемы по Карабаху. Так называемые спорные районы Азербайджан бы получил назад, а Карабах получил бы особый статус, и вооружённый конфликт был бы заморожен до лучших времён.

Однако, по его словам, именно Армения отказалась от предложенного Россией компромисса, что и послужило причиной вначале "падения Шуши и раскола Карабаха, а потом краха карабахской государственности".

"У России были бы все шансы помочь в демаркации границы, если бы в Ереване было более адекватное правительство, которое ставило бы выше всего национальные интересы, а не свои связи с западными кураторами", — сказал Никита Мендкович.

Уточнения

Кыргызско-таджикская граница имеет протяжённость 984 км и пролегает от тройной точки с Узбекистаном до тройной точки с Китаем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы армения киргизия дипломатия азербайджан таджикистан никита мендкович
Обсудить
Новости Все >
Путь российскому газу — переговоры решат судьбу Северных потоков
Трейлер или дом? Этот мобильный дом сделает вашу жизнь удобной и стильной. Узнайте как
Как картофель отправился в плавание: возрождение парусной торговли
Хотите зелёный балкон? Вот лучшие растения для сада в квартире
Бывшее такси маскируют под идеальное авто – вот как их разоблачить
ТОП-5 самых неприхотливых современных легковушек производства России
Вкус детства на вашей тарелке — домашние ленивые голубцы
Этот фрукт и кофе — худший кошмар для слизней, и вот почему
Попкорн без микроволновки: старый способ, который снова взрывает интернет
От зарплаты к пенсии: как обеспечить себе достойные выплаты в будущем
Сейчас читают
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Садоводство, цветоводство
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде Аудио 
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова Европейцы распиливают Украину под прикрытием дружбы: что скрывают Макрон и Лондон? Дмитрий Плотников Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Путь российскому газу — переговоры решат судьбу Северных потоков
Трейлер или дом? Этот мобильный дом сделает вашу жизнь удобной и стильной. Узнайте как
Хотите зелёный балкон? Вот лучшие растения для сада в квартире
Как картофель отправился в плавание: возрождение парусной торговли
Бывшее такси маскируют под идеальное авто – вот как их разоблачить
ТОП-5 самых неприхотливых современных легковушек производства России
Вкус детства на вашей тарелке — домашние ленивые голубцы
Этот фрукт и кофе — худший кошмар для слизней, и вот почему
Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России
Попкорн без микроволновки: старый способ, который снова взрывает интернет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.