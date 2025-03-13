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Петр Ермилин

На Западе рассказали об ответной "кувалде" ЕС против тарифов Трампа

Мир

Брюссель наносит ответный удар по введенным президентом США Дональдом Трампом 25-процентным пошлинам на сталь и алюминий, пишут журналисты американской газеты Politico. В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о "кувалде" Запада против Трампа.

Флаг ЕС и США
Фото: flickr.com by willehardGD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС и США

Европейский союз нанес жесткий ответный удар, когда президент США Дональд Трамп в среду ввел 25-процентные мировые пошлины на сталь и алюминий, объявив о двухэтапных ответных мерах, охватывающих экспорт США на сумму 26 миллиардов евро, что намного превышает торговую борьбу, разгоревшуюся во время его первого президентского срока.

Европейская комиссия заявила, что с 1 апреля она вновь введет пошлины в ответ на американские пошлины в размере 8 миллиардов евро, в том числе на культовые американские товары, такие как мотоциклы Harley Davidson, бурбон и джинсы. А с середины апреля она введет дополнительные контрмеры на сумму более 18 миллиардов евро в виде новых тарифов в США, которые будут одобрены государствами-членами ЕС.

"Мы глубоко сожалеем об этой мере", — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем утреннем заявлении.

"Тарифы — это налоги. Они вредны для бизнеса и еще хуже для потребителей. Эти тарифы нарушают цепочки поставок. Они создают неопределенность в экономике. На карту поставлены рабочие места. Цены будут расти. В Европе и Соединенных Штатах. Европейский союз должен действовать для защиты потребителей и бизнеса".

Выступая перед объявлением, один из представителей европейской сталелитейной промышленности сказал, что Брюссель "приложит все усилия, потому что они сыты по горло Трампом".

Блок из 27 стран — общий рынок, охватывающий 450 миллионов человек, — хочет послать безошибочный сигнал о том, что ЕС серьезно настроен защищать свои экономические интересы, если Трамп начнет полномасштабную торговую войну.

Трансатлантические торговые отношения стоимостью 1,7 трлн долларов сыграли ключевую роль в послевоенном процветании Запада. Но Трамп, возмущенный сохраняющимся дефицитом торгового баланса США по товарам, рассматривает тарифы как способ заставить бизнес вернуть инвестиции в промышленность и рабочие места в Соединенные Штаты.

Американские пошлины на сталь и алюминий сильнее всего ударят по Канаде и Мексике, но ЕС, как третий по объемам поставщик стали в Америку, не останется невредимым. Брюссель обеспокоен тем, что дальнейшие "ответные" тарифы, которыми угрожает Трамп, в случае их введения ударят по экспорту автомобилей, фармацевтических препаратов и продуктов питания.

Комиссия оставила дверь открытой для заключения сделки с Трампом, заявив, что она "по-прежнему готова работать с администрацией США, чтобы найти решение путем переговоров", и добавив, что ее меры "могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено".

Это не произвело впечатления на торгового представителя США Джеймисона Грира. "Карательные меры ЕС полностью игнорируют требования национальной безопасности Соединенных Штатов — и, по сути, международной безопасности — и являются еще одним показателем того, что торговая и экономическая политика ЕС не соответствует действительности", — говорится в заявлении Грира.

Раннее начало

В течение нескольких недель после того, как Трамп вернулся в Белый дом и начал объявлять о тарифах, ЕС открыто заявлял о готовности нанести ответный удар по "неоправданным тарифам". В понедельник еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что Евросоюз готов "защитить свой бизнес, работников и потребителей".

"Мы больше не можем полагаться на США — это новая реальность. Поэтому мы должны жестко отвечать на удары, это единственное лекарство", — сказал один из дипломатов ЕС.

В прошлом месяце Шефчович посетил Вашингтон в попытке начать диалог о предотвращении торговой войны, но пришел к выводу, что администрация Трампа в этом не заинтересована. "В конце концов, одной рукой хлопать нельзя", — сказал он в понедельник.

Соединенное Королевство, тем временем, держится в тени. "Мы не собираемся впадать в панику", — сказал чиновник из Министерства бизнеса и торговли, отметив, что Великобритания "продолжит придерживаться хладнокровного подхода" к тарифам и антагонистической торговой политике Трампа.

Большой успех

Дипломаты ЕС вместе с представителем сталелитейной промышленности ожидали, что ответный пакет ЕС будет более жестким, чем приостановленные тарифы, введенные в 2018 году.

Это связано с тем, что администрация Трампа, основываясь на его указах от середины февраля, существенно изменила свою тарифную практику. Самое главное, что цены на алюминий вырастут с 10% в прошлый раз до 25%.

ЕС также больше не будет пользоваться квотами, продленными при прежней администрации президента Джо Байдена, которые позволяли ему беспошлинно экспортировать товары в США. Тем временем Трамп добавляет продукты, изготовленные в основном из стали, такие как болты и радиаторы, в список товаров, на которые распространяются пошлины.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз еврокомиссия дональд трамп
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