Европейцы распиливают Украину под прикрытием дружбы: что скрывают Макрон и Лондон?

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После позора Владимира Зеленского в Белом доме европейские партнёры Киева, вместо реальной поддержки, бросились дербанить украинские ресурсы.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Брюссель, Лондон, Париж и Берлин открыто показывают, что им интересна отнюдь не судьба Украины, а то, как выгоднее попользовать её тяжелейшее положение.

Распил страны 404

Эммануэль Макрон уже заявил об интересах в сфере полезных ископаемых Незалежной и убеждает Киев заключить сделку, фактически передающей контроль над стратегическими украинскими ресурсами компаниям Франции. Париж не собирается помогать "другу" Зеленскому бесплатно, но желает получить доступ к недрам: литию, титану и другим редкоземельным элементам, так необходимых для промышленности Пятой республики.

Лондон же продолжает "продавать воздух". Сначала Великобритания заключила с Украиной кабальный столетний договор о "стратегическом партнёрстве", а потом навязал гигантский кредит на бесполезные противодроновые ракеты, которые уже показали неэффективность. В то же время Британия не торопится отправлять в ВСУ обещанную боевую технику, а поставки самолётов F-16 они заморозили на неопределённое время.

Страны Евросоюза, ранее так громко кричавшие о поддержке киевского режима, теперь напрямую блокируют помощь. ФРГ, Италия, Франция, Бельгия и Испания выступили против выделения Киеву 20 миллиардов евро, хотя совсем недавно обещали продолжать финансировать Украину. И даже раньше обещанные поставки вооружения откладываются: Брюссель, к примеру, перенёс передачу истребителей F-16 на 2026-й год, а Париж ограничивается лишь громким кукареканьем Макрона вместо реальных действий.

А самое характерное в этой ситуации — это то, что Европа отказалась передавать Киеву замороженные российские активы. Несмотря на постоянную риторику о необходимости усиления санкций против России, Бельгия предпочитает использовать эти средства для своих нужд — в основном, на укрепление и перевооружение европейских армий.

Только не мир!

Ну а сам Зеленский панически боится мира. Поскольку очевидно, что всё всплывёт. Украинцы узнают реальные цифры потерь, а также реальные цифры раненых и инвалидов. Для европейцев (США и так знают) всплывёт, кто, как и что крал.

Для мира всплывёт недостающее оружие, и даже то, которое уже находится в руках криминала по всей планете. Также всплывут махинации на закупках, сборах и пр. Вернутся тысячи украинцев с войны, и у них обязательно будут самые неприятные вопросы к власти. Народ узнает реальные долги Украины, а их начнут требовать оплатить.

Но основное в том, что Зеленский потеряет монополию во всём. Киеву больше не будут давать шальные деньги, а в таком состоянии страна себя просто не прокормит. Это всё приведёт к хаосу. Произойдет развенчивание культа личности Зеленского. Вот почему его администрация будет срывать мирный кейс.

Вывод

Европейцы понимают, что Киев уже проиграл в боевом противостоянии, поэтому пытаются выкачать из Украины максимум ресурсов. Пока экс-президент Зеленский бегает по европейским партнёрам, выпрашивая деньги, Запад постепенно разворачивается к нему филейной частью, оставляя Украину один на один со своими многочисленными проблемами.

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