Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты

План США о 30-дневном прекращении огня на Украине Россия готова обсуждать, считают опрошенные Pravda.Ru эксперты. Но, конечно, будут выдвинуты свои условия.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Комментируя выдвинутый командой президента США Дональда Трампа план о временном перемирии в зоне СВО на 30 дней, эксперты указывают, что он категоричный и составлен без учёта реалий на земле.

"Мы не видим никакого плана, кроме одного единственного заявления в виде категоричного требования и ряда непрояснённых обстоятельств", — сказал Pravda.Ru политолог, первый заместитель председателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов.

По его словам, заявление США и Украины сделано без учёта происходящего "на земле". Политолог весьма скептически относится к этому плану, но полагает, что его в РФ будут обсуждать в неких группах, "где будут разъясняться детали этого предложения".

"Вариант один — встречаться и обсуждать. В представленном виде это неприемлемо", — отметил Александр Асафов.

Мнения о том, что есть резон обсудить этот план, придерживается и бывший заместитель министра иностранных дел РФ Борис Борисов.

"Резон есть как в принятии плана, так и в том, чтобы отвергнуть этот план. Насколько я понимаю, прямо сейчас идёт совещание Совбеза РФ и там разные мнения обсуждаются", — отметил он в комментарии для Pravda.Ru.

По мнению дипломата, скорее всего, российское руководство примет предложение о прекращении огня, но выдвинет дополнительные условия, которые будут для Украины абсолютно неприемлемыми: "Просто сказать, что "нет, мы не принимаем", — это плохая дипломатия. Хорошая дипломатия — это сказать: "О, да, конечно, мирный план, мы так рады, мы приветствуем любой мирный план, мы целиком за мир, за прекращение огня, но есть несколько вопросов, которые надо бы решить".

Из этих вопросов политолог назвал отход украинцев до конституционных границ Российской Федерации, о чём "говорил Путин":

"То есть вы оставляете Херсон и Запорожье, и мы прекращаем огонь".

Как сегодня сообщил журналистам пресс-атташе Дмитрий Песков, Россия не хочет забегать вперёд в вопросе предложенного перемирия, сначала нужно получить информацию от США.

Согласно совместному заявлению Вашингтона и Киева по итогам встречи 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия), Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также пойдёт на этот шаг.

Целью урегулирования должно быть "не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения" с последующим продолжением конфликта, а "долгосрочный мир", сказал в январе президент РФ Владимир Путин. Глава МИДа Сергей Лавров исключал заморозку по линии соприкосновения.

"Нам важно не перемирие, которое позволит вооружить Украину в очередной раз и опять направить её на нашу страну, а долгосрочный устойчивый мир, опирающийся на устранение первопричин конфликта", — сказал Лавров на слушаниях в Думе.

Уточнения

Джидда (или Дже́дда) (араб. جدة‎) — город в западной части Саудовской Аравии. Второй по величине город в стране и её «экономическая столица», а также крупнейший город в административном округе Мекка.



Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

