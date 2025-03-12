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Любовь Степушова

Мяч недолго будет на стороне России. Трампу скоро станет совсем не до Украины

Мир

Вопрос не в том, что ответит Путин на предложение США о прекращении огня на Украине, а в том, что скажет Трамп, когда Москва выдвинет свои условия.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

Не договор, а декларация о намерениях

11 марта в Саудовской Аравии США и Украина заключили странный договор о прекращении огня, больше похожий на декларацию о намерениях. Это совсем не то, что хотел Трамп (если хотел), а именно — установление прочного мира на Украине.

"Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлён по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией", — говорится в заявлении Владимира Зеленского.

"Теперь мы передаем инициативу российской стороне. Мы надеемся, что они скажут "да", что они выберут мир. Мяч теперь на их стороне", — сказал госсекретарь Марко Рубио. При этом президент США Дональд Трамп пояснил, что все "детали будут обсуждены позже".

Украина недоговороспособна в принципе

Но на следующий день из Киева последовало уточнение. 30-дневный план прекращения огня, согласованный между США и Украиной, "не является замороженным конфликтом", это "попытка начать путь к завершению войны справедливым способом", заявил, как цитирует УНИАН, глава МИД Андрей Сибига.

То есть речь идёт о возврате к границам 1991 года, репарациям от РФ и тому подобному бреду, никак не связанному с реалиями на земле.

Ещё одно говорящее заявление от Украины прозвучало о том, что соглашение заключено, чтобы показать, что "Путин не готов к миру".

"Решение предложить прекращение огня частично направлено на то, чтобы разоблачить блеф Путина по поводу его готовности к продвижению мирных переговоров", — пишет The Telegraph со ссылкой на украинского чиновника.

Происходит подмена понятий, перемирие и мир — это не одно и то же. Цель Украины — заболтать переход к миру. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что готов обсуждать мир, но не невыгодное для РФ перемирие. Поэтому перемирия не будет, пока не будут согласованы условия для прочного мира. Иначе задачи СВО не будут достигнуты. Россию опять обманут, и через десять лет конфликт опять перейдёт в горячую фазу, но уже с гораздо более тяжёлыми последствиями. Потому что Запад перевооружится и запустит свой ВПК на полную мощь. Несомненно, российский президент это всё знает и поступит так, как от него ждёт народ России.

Скоро Трампу будет совсем не до Украины

Если США признали, что Украина должна потерять территории, то почему это не обговаривается в заявлении? Подписанный документ выдан для пиара Трампа, которому совершенно невыгодно идти на продолжение прокси-войны с РФ.

Из-за торговых войн американский фондовый рынок катастрофически падает. Аналитики банка Goldman Sachs повысили вероятность наступления рецессии в США в течение ближайшего года до 20%. Огромный дефицит бюджета растёт, как и катастрофический внешний долг. Поэтому администрацией Трампа поставлена задача сокращать расходы, иначе страну ждёт обрушение доллара из-за долгового кризиса. В этом смысле сейчас урезаются все расходы, в том числе на Украину.

Трамп затеял войну с мексиканскими картелями, борьбу с нелегальной миграцией, перевод ФРС под свой контроль, что всегда для президентов США заканчивалось печально. "Глубинное государство" только и ждёт момента, когда он оступится. Скоро президенту США будет совсем не до Украины.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин саудовская аравия владимир зеленский
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