Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ

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Украине на переговорах в Джидде не удалось навязать США своё видение начала мирных переговоров с РФ. Решение по их результатам будет принимать Трамп.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

В Саудовской Аравии прошли переговоры представителей США и Украины по обсуждению готовности Киева к мирным переговорам с РФ. Переговоры завершились, и их продолжение на второй день не планируется, пишет Financial Times. Пресс-конференции не было, поэтому можно сделать вывод, что опять не договорились.

Перед началом госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украина должна уступить территорию в рамках любого мирного соглашения. Американские чиновники и дипломаты заявили, что "не хотят слышать" никаких просьб от Украины о восстановлении границ 2014 или 2022 года, сообщила Sky News.

Кроме Рубио от США на переговорах присутствовал советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. С украинской стороны во встрече принимали участие глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Владимира Зеленского ввиду недоговороспособности, США списали как переговорщика, а может быть и как подписанта.

Киев предложил в качестве своего мирного плана прекращение огня в Чёрном море, а также отмену ракетных ударов большой дальности с обеих сторон. Перед началом переговоров ВСУ нанесли рекордный удар дронами по России. Это, безусловно, была специальная акция, чтобы подчеркнуть, что перемирие в небе России также нужно, как и Украине, и что ВСУ всё ещё могут доставить Москве проблемы.

Газета Times сообщила, что Британия консультирует Киев по проведению переговоров, чтобы не допустить новой ссоры. Тактика британцев легко читалась. Ермак должен был заявить, что "мы за устойчивый мир", и попросить возобновления поставок оружия и разведданных. А когда русские перестанут использовать свои преимущества в небе и на море, тогда постепенно можно как-нибудь потом переходить к общему прекращению огня.

Переоворы затянулись, был объявлен второй раунд после перерыва. Это значит, что аргументы Киева были полностью проигнорированы американцами. От Ермака, вероятно, потребовали чтобы Зеленский отказался от ряда принципиальных моментов и публично заявил о поддержке мирного плана Трампа. А план известен — Соединенные Штаты настаивают на немедленном и всеобъемлющем прекращении огня.

Спрашивается, почему РФ пока в стороне от наскоков Трампа? Это объясняется признанием того же Рубио в том, что США являются участниками прокси-войны с Россией. Поэтому логично предположить, что сначала они должны убедить свою прокси-наземную силу, а потом выходить на переговоры с Москвой.