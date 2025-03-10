В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску

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Джорджеску выбрал неожиданного преемника на президентских выборах в Румынии. Это будет единый кандидат от оппозиции, который также называет вещи своими именами.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Румынии

Народного любимца Джорджеску сняли с выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отказала ведущему народному кандидату Кэлину Джорджеску в праве участвовать в президентских выборах в мае. Решение принято на основании аннулирования итогов первых выборов в декабре. И это несмотря на то, что днями ранее Конституционный суд (КС) отклонил иски с требованиями лишить его возможности вновь избираться из-за уголовного преследования. КС должен будет вынести решение по апелляции, поданной Джорджеску на решение ЦИК до среды, 12 марта.

В Еврокомиссии не стали комментировать ситуацию, в европейских СМИ Джорджеску обвиняют в том, что он взялся ниоткуда и якобы является проводником интересов России. И это несмотря на то, что никаких доказательств этому обвинению следствием по уголовному делу не обнаружено.

Лживая и двуличная европейская диктатура

Именно на примере отмены результатов декабрьских выборов в Румынии критиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс демократию в Европе:

"Если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов за цифровую рекламу из другой страны, значит, она не была очень сильной с самого начала".

Еврокомиссия отказалась комментировать решение ЦИК Румынии, так как избирательный процесс там "является делом румынских властей и румынского народа". Зато, когда речь шла о Гагаузии, посол ЕС в Молдавии обвинил победившую на выборах башкана Евгению Гуцул в связях с "преступниками", имея в виду пророссийскую партию Шора.

Главной причиной борьбы евродиктатуры с Джорджеску является его мнение о том, что Румынии не место в НАТО, а помощь Украине надо прекращать. Румыния и Молдавия становятся ключевым антироссийским плацдармом против России в Европе. Потерять Румынию — это для Брюсселя означает потерять базу снабжения ВСУ, район контроля над Крымом, румынские черноморские порты, которые обеспечивают блокаду Приднестровья, Сербии, Венгрии.

Назван преемник Джорджеску

В Румынии проходят протесты по поводу решения ЦИК. А пока оппозиция ищет замену Джорджеску с аналогичной программой. Поскольку лидер националистической партии AUR Джордже Симион показал довольно слабый результат в декабре, он согласовал с Джорджеску кандидатуру социолога Дэна Дунгачиу как единого кандидата от оппозиции, пишет Antena3 со ссылкой на источники.

Профессор Дунгачиу возглавлял Институт политических наук и международных отношений (ISPRI) с 2009-го по 2023 год. В 2006 году был заместителем государственного секретаря в министерстве иностранных дел. Например, французов с их воинственной риторикой он называет "ощипанными петухами, кукарекающими на заборах Елисейского дворца".

Дунгачиу предсказывает, что мировоззрение в мире меняется и Европа подчинится Трампу, "робко попытавшись выжать из этого хоть какие-то преимущества".

"В среднесрочной перспективе ЕС выйдет из этого дела (конфликта на Украине) изрядно потрепанным, а его политико-стратегическая "крыша" будет серьёзно повреждена. И, возможно, немало людей подумают, что вместо лицемерной и бессильной "федеративной Европы" не лучше ли… искреннее и функциональное Европейское экономическое сообщество", — написал он в статье для Adevarul.

Уточнения

Кэли́н Джордже́ску — румынский политический и государственный деятель. Кандидат в президенты Румынии (2024).



Повторные президентские выборы в Румынии состоятся 4 мая 2025 года. Изначально они прошли в 2024 году, но после аннулирования результатов прошлых выборов Конституционным судом Румынии из-за подозрения вероятного иностранного вмешательства, правительство Румынии объявило новые выборы в мае этого же года.

