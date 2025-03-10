Москва получает возможность работать с США и Израилем над созданием государства алавитов в Сирии

4:41 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Учитывая геноцид алавитов и христиан в Сирии, сотрудничество РФ с террористом-президентом будет закрыто. Гораздо перспективнее продвигать создание государственности алавитов вместе с США и Израилем.

Фото: Карта политических провинций Сирии 1976 года.jpg by Институт изучения войны is licensed under В общественном достоянии в Соединенных Штатах Карта расселения этнических меньшинств в Сирии

Террористы развязали геноцид алавитов и христиан в Сирии

Джихадисты, пришедшие к власти в Сирии, начали резню алавитов и христиан. Уже пятый день в форме геноцида идёт подавление восстания в местах их расселения на восточном побережье Средиземного моря. Восстание началось стихийно в Латакии и ряде других городов как ответ на арест в начале марта двух тысяч человек, преимущественно представителей алавитского и христианского меньшинств, а также "зачисток" их деревень.

Правительственные "силы безопасности", состоящие из боевиков "Хайят-Тахрир-аш-Шам"* (ХТШ), судя по многочисленным видео в соцсетях, массово в жестокой форме убивают мирных жителей, не щадят и детей. По оценкам, около семи тысяч алавитов и христиан укрылись на территории российской авиабазы Хмеймим. Там разбит палаточный лагерь, организовано питание.

Позиции РФ и США по Сирии практически совпадают

Послы РФ и США запросили 10 марта экстренные закрытые консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Общее видение ситуации в Сирии — схожее.

МИД России ещё в пятницу, 7 марта, выразил обеспокоенность, а также призвал "всех авторитетных сирийских лидеров сделать всё возможное для скорейшего прекращения кровопролития".

Госдепартамент вчера осудил "радикальных исламистских террористов, включая иностранных джихадистов, которые в последние дни убивали людей на западе Сирии".

"Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в этих массовых убийствах против сирийских общин меньшинств", — цитирует Марко Рубио госдепартамент.

Террорист Джулани так и не стал президентом Шараа

Президент Сирии Ахмад Шараа — бывший главарь ХТШ* Джулани из-за своей террористической сущности, так и не смог, как обещал, объединить Сирию. На севере страны с ним отказались сотрудничать курды, а на юге — друзы, за которых открыто вступился Израиль. Израильский канал i24 сообщил, что лидеры алавитов направили письмо руководству Израиля с просьбой защитить их от новых властей. Ранее МИД Израиля призвал Европу "проснуться и прекратить наделять легитимностью" переходные власти Сирии.

Евросоюз поддержал Шараа и совместно с Британией постепенно стал снимать санкции с Сирии. Также режим Шараа пользуется поддержкой Турции, Катара и Саудовской Аравии.

"Королевство подтверждает, что стоит на стороне сирийского правительства в поддержке его усилий по сохранению безопасности, стабильности и гражданского мира", — заявил Эр-Риад.

Сам Шараа обвинил "сторонников Асада и иностранные державы", которые он не назвал, в попытке разжечь беспорядки. Он пообещал привлечь к ответственности всех, кто "превысил полномочия" "с обеих сторон". Для этого объявлено о формировании "независимого комитета".

Россия может работать над созданием государственности алавитов

Россия после того, как силы Башара Асада буквально сдали страну протурецким исламистам, не вмешивается в сирийские внутренние дела. Москва надеялась договориться с новыми властями страны о сохранении военных баз. Был звонок президента РФ Владимира Путина Шараа с соответствующими нарративами. Однако теперь развитие переговорной позиции выглядит крайне сомнительно — террористы показали своё истинное лицо, а в заверения Шараа разобраться не верится от слова "совсем".

Куда перспективнее для Москвы работать вместе с США и Израилем над созданием государственности алавитов в соответствующих провинциях, ведь именно там находятся военно-морская база ВМФ РФ и аэродром Хмеймим. К тому же Израиль настаивает на сохранении российского военного присутствия в Сирии и просит Вашингтон поддержать. Нет страшнее сна для израильтян, чем нашествие сирийских исламистов на их родину.

*- террористическая организация, запрещена в РФ.

Уточнения

Алави́ты — последователи алавизма — синкретической религии, которую можно рассматривать и как эзотерическое ответвление персидского направления ислама и даже шиизма, с которым алавитов объединяет культ Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.

