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Любовь Степушова

Вслед за друзами в Сирии взбунтовались алавиты. Что происходит?

4:12
Мир » Азия » Ближний Восток

Ситуация в Сирии резко обострилась. Вслед за друзами против режима исламистов выступили алавиты. Они, по некоторым данным, удерживают Тартус и аэропорт в Латакии.

Турция и Сирия
Фото: commons.wikimedia.org by Lakisan97, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турция и Сирия

Алавиты подняли восстание в Сирии

Широкомасштабные столкновения алавитских общин с пришедшими к власти исламистами начались 6 марта на западе, юго-западе и юге Сирии. Иранские СМИ сообщают о тысячах протестующих в Тартусе, Латакии и Джабле на побережье Средиземного моря. Алавиты возмущены этническими и религиозными чистками, организованными режимом бывшего главаря признанной в РФ террористической группировки "Хайат-Аш -Шам"* Джулани — теперь президента Ахмада Шараа.

Аналогичные протесты вспыхнули в Баниасе и Хомсе, где полиция ввела комендантский час. Руководит восстанием, по данным сирийских правительственных СМИ, бывший офицер армии Башара Асада Сухель Хасан. Как пишет иранский Telegram-канал Tabnak, его соратниками объявлено о создании "Военного совета освобождения Сирии" с целями:

  • освобождения всей Сирии от оккупации террористическими и иностранными группировками,
  • свержение действующего правительства и роспуск всех его репрессивных институтов,
  • защита жизни и имущества граждан, восстановление государственных институтов на основе национальных и демократических принципов,
  • создание условий для возвращения беженцев на родину и построение единой и независимой Сирии на основе уважения прав человека и справедливости.

Tabnak цитировал вчера сообщения, со ссылкой на группы сопротивления, об освобождении Тартуса, а также о захвате аэропорта Латакии. Независимые источники это не подтверждают. Есть много видео об организованных восставшими засадах, в которых гибнут исламисты.

Турция ввела в Сирию войска

Правительственные СМИ сообщают утром 7 марта об идущем "противостоянии между силами безопасности и остатками режима Асада", а также о невозвратных потерях более 30 сотрудников министерств внутренних дел и обороны, ещё 100 получили ранения.

Турция ввела в Идлиб армию через пограничный пункт Баб-эль-Хава. Утром 7 марта вместе с исламистами турки начали "зачистку". О результатах не сообщается. Одновременно с этой проблемой правящий режим вместе с Турцией должен решить проблему с восставшими друзами на границе с Израилем. Очевидно, что до спокойствия в Сирии далеко и она будет гораздо опаснее для соседей и России, чем Сирия Башара Асада.

Россия в сирийские дела вмешиваться не будет

В комментарии для Pravda.Ru профессор МГУ, доктор исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов отметил, что за восстанием стоит "очень грустный переворот", в результате которого к власти в Сирии пришли люди "из боевиков", и они "не очень хорошо себе представляют, как управлять государством".

"Такие вспышки будут продолжаться не только среди алавитов, но и друзов, в связи с тем, что надо решать каждодневные проблемы населения. А как это решать, когда кадров нет, нет людей, которые знают эти вещи?" — отметил Александр Вавилов.

По его словам, Сирия с этноконфессиональной точки зрения весьма разнообразна, а клан алавитов Асада, который правил с 70-го года представляет собой меньшинство в этническом и религиозном плане, и это "мусульманская секта".

"Сирийцы должны свои дела решать сами. Если нужно помочь, мы поможем, у нас всегда было большое сотрудничество на всех уровнях и по всем направлениям. Несомненно, будут предприняты меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию, но в рамках международного права. Никаких вмешательств извне не будет осуществлено, об этом неоднократно говорили в РФ на всех уровнях", — сказал эксперт.

Уточнения

Алави́ты — последователи алавизма — синкретической религии, которую можно рассматривать и как эзотерическое ответвление персидского направления ислама и даже шиизма, с которым алавитов объединяет культ Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.
 

Дру́зы — этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле. Существуют многочисленные группы друзов в США, Канаде, Франции, Великобритании, Западной Африке, Карибском бассейне и других странах, состоящие из потомков эмигрантов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы сирия башар асад
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