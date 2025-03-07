Вслед за друзами в Сирии взбунтовались алавиты. Что происходит?

Ситуация в Сирии резко обострилась. Вслед за друзами против режима исламистов выступили алавиты. Они, по некоторым данным, удерживают Тартус и аэропорт в Латакии.
Широкомасштабные столкновения алавитских общин с пришедшими к власти исламистами начались 6 марта на западе, юго-западе и юге Сирии. Иранские СМИ сообщают о тысячах протестующих в Тартусе, Латакии и Джабле на побережье Средиземного моря. Алавиты возмущены этническими и религиозными чистками, организованными режимом бывшего главаря признанной в РФ террористической группировки "Хайат-Аш -Шам"* Джулани — теперь президента Ахмада Шараа.
Аналогичные протесты вспыхнули в Баниасе и Хомсе, где полиция ввела комендантский час. Руководит восстанием, по данным сирийских правительственных СМИ, бывший офицер армии Башара Асада Сухель Хасан. Как пишет иранский Telegram-канал Tabnak, его соратниками объявлено о создании "Военного совета освобождения Сирии" с целями:
Tabnak цитировал вчера сообщения, со ссылкой на группы сопротивления, об освобождении Тартуса, а также о захвате аэропорта Латакии. Независимые источники это не подтверждают. Есть много видео об организованных восставшими засадах, в которых гибнут исламисты.
Правительственные СМИ сообщают утром 7 марта об идущем "противостоянии между силами безопасности и остатками режима Асада", а также о невозвратных потерях более 30 сотрудников министерств внутренних дел и обороны, ещё 100 получили ранения.
Турция ввела в Идлиб армию через пограничный пункт Баб-эль-Хава. Утром 7 марта вместе с исламистами турки начали "зачистку". О результатах не сообщается. Одновременно с этой проблемой правящий режим вместе с Турцией должен решить проблему с восставшими друзами на границе с Израилем. Очевидно, что до спокойствия в Сирии далеко и она будет гораздо опаснее для соседей и России, чем Сирия Башара Асада.
В комментарии для Pravda.Ru профессор МГУ, доктор исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов отметил, что за восстанием стоит "очень грустный переворот", в результате которого к власти в Сирии пришли люди "из боевиков", и они "не очень хорошо себе представляют, как управлять государством".
"Такие вспышки будут продолжаться не только среди алавитов, но и друзов, в связи с тем, что надо решать каждодневные проблемы населения. А как это решать, когда кадров нет, нет людей, которые знают эти вещи?" — отметил Александр Вавилов.
По его словам, Сирия с этноконфессиональной точки зрения весьма разнообразна, а клан алавитов Асада, который правил с 70-го года представляет собой меньшинство в этническом и религиозном плане, и это "мусульманская секта".
"Сирийцы должны свои дела решать сами. Если нужно помочь, мы поможем, у нас всегда было большое сотрудничество на всех уровнях и по всем направлениям. Несомненно, будут предприняты меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию, но в рамках международного права. Никаких вмешательств извне не будет осуществлено, об этом неоднократно говорили в РФ на всех уровнях", — сказал эксперт.
Алави́ты — последователи алавизма — синкретической религии, которую можно рассматривать и как эзотерическое ответвление персидского направления ислама и даже шиизма, с которым алавитов объединяет культ Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.
Дру́зы — этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле. Существуют многочисленные группы друзов в США, Канаде, Франции, Великобритании, Западной Африке, Карибском бассейне и других странах, состоящие из потомков эмигрантов.
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