Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере

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После поражения социал-демократа Олафа Шольца на выборах Германия стоит на пороге политических перемен. Наибольшие шансы занять пост канцлера сейчас у лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фридрих Мерц

Однако его приход к власти будет непростым — ему предстоят сложные коалиционные переговоры. Тем не менее европейские лидеры уже рассматривают его как "будущего канцлера".

Кто он, и что можно ожидать от его политики?

Сдвигает партию вправо

Мерц давно конкурировал с Ангелой Меркель, которая в 2000-х отстранила его от поста парламентского лидера ХДС. После этого он ушёл в бизнес и не баллотировался в парламент до 2022 года. Однако, став лидером партии, он начал курс на консерватизм, критикуя центризм Меркель и заявляя, что это приближает "Альтернативу для Германии" к власти.

Экономический либерал

Мерц выступает за сокращение налогов и дерегулирование экономики, считая, что это поможет Германии преодолеть экономический застой. Ещё в 2003 году он предложил настолько простую налоговую систему, что её можно рассчитать на обратной стороне пивной подставки. В 2024 году он пообещал сделать всё возможное, чтобы ЕС не вводил единый европейский долг.

Социальный консерватор

В молодости принадлежал к католическому молодёжному движению. Голосовал против абортов и делал неоднозначные заявления о ЛГБТ-сообществе. Однажды он так отозвался о бургомистре Берлина, гомосексуалисте Клаусе Воверайте: "Меня это не волнует, пока он не приближается ко мне". Во время теледебатов с Шольцем Мерца спросили о признании Дональдом Трампом только двух полов, и он отреагировал: "Вы можете понять его позицию". В 2000 году ввёл в дискурс понятие Leitkultur - концепцию "ведущей культуры", противопоставляя её мультикультурализму.

Отношение к России

В декабре 2018 года Мерц выразил обеспокоенность по поводу строительства трубопровода "Северный поток-2". Будучи лидером оппозиции, он требовал, чтобы федеральное правительство поставило украинскому режиму крылатые ракеты Taurus, при этом заявил, что не обязательно поставит крылатые ракеты Taurus, если станет канцлером. Мерц пообещал сделать это, если Россия не выполнит призыв Германии прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а также при условии, что Франция и Великобритания, со своей стороны, снимут ограничение на дальность оружия, которое они поставляют ВСУ. Мерц заявил, что на посту канцлера он попытается добиться "совместного европейского решения" по вопросу отмены ограничения дальности полёта и по вопросу поставок ракет Taurus. Он также хотел бы продемонстрировать свою готовность заранее поговорить с руководством России.

Трансатлантист, но осторожный

С 2009 по 2019 год возглавлял Atlantic Bridge - организацию, укрепляющую отношения между Германией и США. Однако, хотя он поздравил Дональда Трампа с победой, в своей речи после выборов заявил, что Германии необходимо больше независимости от США, поскольку Трамп "в значительной степени безразличен" к судьбе Европы.

Проевропеец, но с оговорками

Мерц поддерживает тесное сотрудничество внутри ЕС, но критичен к ряду решений, особенно в вопросах общего долга и миграционной политики. Он также намерен наладить отношения с Францией и Польшей, которые осложнились при Шольце.

Его отношения с "Альтернативой для Германии"

Хотя ХДС официально не сотрудничает с "Альтернативой для Германии", в 2023 году Мерц допускал возможность работы с АдГ на местном уровне. В 2025 году он продвинул жёсткий закон по миграции, опираясь на их поддержку, что вызвало резкую критику.

Ограничен коалиционной политикой

Для формирования правительства ему придётся договариваться с другими партиями, что осложнит реализацию его консервативных экономических инициатив. Например, его идея урезать социальные выплаты наталкивается на сопротивление потенциальных партнёров.

Личная жизнь

С 1981 года Мерц женат на Шарлотте Мерц, которая родилась в 1961 году. Ееё девичья фамилия Гасс (Gass). Она судья и директор окружного суда города Арнсберга, где живёт семья Мерца. У них общие дети: сын и две дочери.

В редких личных интервью Мерц рассказывал, что любит современную классическую музыку и Бетховена. Он мечтает совершить путешествие в Тибет. Однако, став канцлером, у него вряд ли будет время для отдыха — Германия ждёт от него решительных действий на фоне глобальных вызовов.

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц (нем. Joachim-Friedrich Martin Josef Merz; род. 11 ноября 1955, Брилон, Хохзауэрланд, округ Арнсберг, земля Северный Рейн-Вестфалия, Западная Германия) — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.



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