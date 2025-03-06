Нужно ли России возвращать Одессу?

15:20 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Начну этот материал с небольшого лирического отступления. Я родился и вырос в Одессе, окончил Одесский университет, 6 лет преподавал русский язык и литературу в школах Центрального района, в которых до революции учились знаменитые деятели искусств Леонид Утёсов и Антонина Нежданова. Некоторое время я активно сотрудничал в газете Одесского морского пароходства "Моряк", где в 1920-е годы начинали свой путь в литературу Валентин Катаев, Константин Паустовский, Юрий Олеша.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одесса

Судьба сводила меня с замечательными одесскими поэтами Иваном Рядченко и Юрием Михайликом, "легендой морской журналистики" Робертом Коротким. Вырос я в лучшем приморском районе "Южной Пальмиры" — Отраде, состоящем из четырёх милых улиц с характерными названиями: Отрадная, Уютная, Ясная и Морская, застроенных великолепными доходными домами и особняками начала ХХ века. К пляжу из Отрады вёл покрытый брусчаткой изгибающийся спуск, по которому я часто бегал к морю.

Переехав в Новороссийск в 1988 году, по странному совпадению я поступил на работу в школу № 40, находящуюся в пяти минутах ходьбы от моего дома. В Отраде когда-то тоже располагалась школа № 40 и тоже примерно в 200 метрах от моего прежнего адреса на улице Уютной.

Местная пословица гласит, что "бывших одесситов не бывает". И действительно, до майдана 2014 года я часто приезжал в Одессу, видел, как она меняется, встречая всё меньше своих родственников, друзей и знакомых, поскольку очень многие из них предпочли покинуть Украину, взявшую курс на строительство националистического государства.

В частности, Юрий Михайлик, чей поэтический кружок я посещал несколько лет, эмигрировал в Австралию. В Новороссийске я написал две повести об Одессе: "У Чёрного моря" и "Скумпия на краю обрыва", и продолжаю, насколько это возможно, следить за ситуацией в родном городе, причём информацию черпаю преимущественно не из официальных источников, а из общения со своими бывшими учениками, сохранившими адекватность, уклоняющимися от мобилизации и поддерживающими Россию. Поэтому на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, исходя из всего перечисленного, вероятно, я должен был бы дать положительный ответ.

Однако не всё так просто и однозначно. Одесса с момента своего основания всегда развивалась как многонациональный имперский город. В её судьбе особую роль сыграл выдающийся государственный деятель М. С. Воронцов, чей вклад в присоединение к России Причерноморья и Крыма сравним с вкладом Потёмкина, Суворова и Ушакова.

Кстати, Михаил Семёнович одним из первых высказался за основание города-порта на берегу Цемесской бухты, то есть будущего Новороссийска. Памятник Воронцову, по своим художественным качествам не уступающий знаменитому бронзовому Дюку, до сих пор стоит в Преображенском сквере, хотя есть большие сомнения в том, что его не снесут агрессивные последыши Мазепы и Бандеры.

К началу ХХ века Одесса по своему экономическому значению являлась третьим городом империи, а по населению уступала только Санкт-Петербургу, Москве и Варшаве. Именно в это время оформился центр города, ныне находящийся под охраной ЮНЕСКО и весь буквально усеянный памятниками архитектуры — замечательными творениями выдающихся зодчих: Александра Бернардацци, Франца Боффо, Авраама Мельникова, Франца Моранди, Феликса Гонсиоровского, Викентия Прохазки и др. Можно утверждать, что по целостности и художественным качествам застройки та Одесса вполне могла тягаться с крупнейшими средиземноморскими городами: Барселоной, Неаполем, Марселем, превосходя их по темпам экономического развития и росту населения.

Кстати, 40% населения там тогда составляли евреи, среди которых было немало дельцов и банкиров, владевших огромными деньгами и возводивших великолепные постройки. Одесса дала империи и всему миру целую плеяду выдающихся писателей, художников, музыкантов, архитекторов, артистов, учёных, одно перечисление имён которых займёт несколько страниц. Например, в Отраде жили писатель Валентин Катаев и артист Владимир Самойлов (мой дядя по материнской линии).

Прогулки по центру Одессы доставляют огромное эстетическое удовольствие: здесь почти каждый дом, помимо неповторимого облика, имеет интересную историю и может многое рассказать об утекшем в прошлое времени. Кроме того, Одесса обладает значительными культурными сокровищами, сосредоточенными в первоклассных музеях: Художественном, Западного и Восточного искусства и Археологическом.

Советский период истории сильно притормозил развитие Южной Пальмиры, однако не причинил ей какого-либо значительно ущерба. Правда, "воинствующие безбожники" снесли несколько прекрасных храмов, зато город почти не пострадал в годы Великой Отечественной войны, после которой были построены такие шедевры сталинского стиля и советского модернизма, как железнодорожный и морской вокзалы, новый театр оперетты.

Да и городская инфраструктура поддерживалась в очень пристойном состоянии, проводились реставрационные работы, кипела культурная жизнь, которая особенно оживилась в годы перестройки. Одесситы берегли память и о славно дореволюционном прошлом, и о героической обороне города в 1941 году.

1991 год стал катастрофой

Казалось бы, город уверенно смотрел в будущее, которое рисовалось в розовом свете: Одесса должна была подвергнуться комплексной реставрации и превратиться в крупнейший туристический центр. Все предпосылки для этого были: невероятно насыщенный культурный слой, первоклассная архитектура, бурная история, множество памятных мест, связанных с пребыванием в городе отечественных и иностранных знаменитостей, среди которых Пушкин и Мицкевич, Белинский и Марк Твен, Гоголь и Драйзер, Горький и Барбюс.

Но тут грянула великая катастрофа 1991 года. Её главный ужас не в том, что СССР распался в одночасье, а в том, что Ельцин и его приспешники не предъявили права России на Крым, Донбасс и Северное Причерноморье. Теперь эту преступную и, к сожалению, до конца неисправимую ошибку нам приходится нивелировать в ходе СВО ценой огромных человеческих и экономических жертв.

При благоприятном развитии событий Одесская, Николаевская и Херсонская области давным-давно могли войти в состав Российской Федерации, а Украина, к своему счастью, превратилась бы в небольшое миролюбивое государство.

Впрочем, нельзя сказать, что в годы незалежности Одесса не пыталась развиваться как экономический, культурный и туристический центр. В отличие от большинства украинских городов и Крыма, в Южной Пальмире водились значительные денежные средства, осуществлялись крупные проекты, в том числе реставрировались и возрождались памятники архитектуры.

Однако эти реставрационные работы явно не поспевали за процессом старения и ветшания исторической застройки. Иными словами, пока реставрировалось одно здание, рядом с ним превращались в руины десятки не менее ценных дореволюционных домов. Одесситы мрачно шутят, что Одесса благополучно пережила две войны и румынскую оккупацию, но катастрофически пострадала в годы украинской незалежности.

Например, в годы Великой Отечественной были разрушены два шикарных дома на улице Ришельевской напротив оперного театра, подпольщики взорвали огромное здание на Маразлиевской, похоронив под его обломками десятки румынских и немецких офицеров, бомба уничтожила дом в Отраде, где в детстве жил Валентин Катаев. По иронии судьбы, второй дом семьи Катаевых рухнул пару лет назад в результате строительства рядом с ним жилой высотки.

И хотя в Одессе из знаковых сооружений были восстановлены Преображенский собор и лютеранская кирха (на немецкие деньги), архитектурные утраты Южной Пальмиры поистине потрясают воображение. Сгорел один из лучших в мире морских музеев, после пожара превратился в пустой остов гигантский дом Асвадурова на улице Пушкинской, была снесена построенная в романтическом стиле дача генерала Лидерса, десятки лет разрушается здание в начале Приморского бульвара, как раз напротив городской рады.

Печальная судьба сотен старых зданий

Сотни старых прекрасных домов стоят с провалившимися крышами, облупленными фасадами, рухнувшими балконами. Рядом с ними выросли огромные несуразные высотные здания в псевдоисторическом стиле, копирующем одесскую архитектуру начала ХХ века. После распада прежнего государства Отрада лет десять в основном сохраняла свой исторический облик. Однако затем сюда пришли алчные дельцы и застроили район престижными многоэтажками, полностью разрушившими её гармоничный и эстетически очень приятный облик.

Характерна также печальная судьба бывшей гостиницы "Империал" на Дерибасовской. Ушлые воротилы вознамерились на её месте построить помпезный отель и снесли историческое четырёхэтажное здание, в котором, между прочим, останавливался Михаил Булгаков. Увы, по какой-то причине новая стройка не заладилась, и теперь в середине главной улицы Одессы зияет слегка "облагороженный" пустырь. А рядом с ним возвышается изуродованная нелепой грандиозной мансардой гостиница "Большая Московская", которая, впрочем, так и не введена в эксплуатацию.

Можно приводить бесчисленные примеры варварского отношения властей к культурному наследию Одессы. Однако об одном случае нельзя не упомянуть особо. На Пушкинской огорожено забором здание Новой биржи. Это одно из самых помпезных сооружений города. Вывешенный на заборе плакат на украинской мове пафосно вещает, что здесь проводится "вэлыка реставрация". Увы, на самом деле все работы по возрождению здания, которое замышлялось как ответ одесских коммерсантов венецианскому дворцу дожей, давным-давно не проводятся.

Напротив Новой биржи находится гостиница "Бристоль", построенная в 1899 году и считавшаяся лучшим отелем Российской империи. Совсем недавно это великолепное здание пострадало в результате боевых действий. К сожалению, в этой истории во всём "блеске" проявила себя наша пропаганда, заявившая, что гостиницу поразила ракета "Искандер" с "бронебойной головкой" (!), пронзившая перекрытия и уничтожившая каких-то важных офицеров ГУР, якобы заседавших на первом этаже. На самом деле над гостиницей произошёл взрыв украинской зенитной ракеты, в результате чего в крыше образовалась небольшая пробоина, и частично обрушились два этажа. Об этом знала "вся Одесса". Если бы в "Бристоль" угодил "Искандер", то от здания остались бы дымящиеся развалины.

Зато западные СМИ, уцепившись за наши недостоверные сведения, в очередной раз обвинили "путинских варваров" в причинении ущерба застройке, находящейся под охраной ЮНЕСКО...

Несмотря на все усилия новых властей превратить интернациональную Одессу в украинскую Адэсу, её население долгое время успешно сопротивлялось этому процессу. Особенно бережно одесситы относились к дореволюционному, имперскому прошлому Южной Пальмиры. Так, был восстановлен великолепный памятник Екатерине Второй, отреставрирована с возвращением символов российского самодержавия Александровская колонна, установлен конный памятник А. В. Суворову, вернулась прежняя дореволюционная топонимика.

Как известно, после февраля 2022 года нынешние украинские оккупанты принялись решительно и беспощадно искоренять русский дух Одессы. Уже демонтированы памятники Екатерине и Суворову, ведётся жестокая борьба с вывесками на русском языке. Если так дело пойдёт и дальше, то будут сняты с постаментов Пушкин и Воронцов. Дюк, конечно, останется на своём месте, но только потому, что он француз.

Говоря о диких непотребствах, творящихся на моей малой родине, чтобы быть объективным, подчеркну, что в некоторых отношениях ситуация с культурой в Новороссийске ничуть не лучше. В центре города тоже было снесено немало исторических зданий, правда, не столь примечательных, как в Одессе, и здесь растут многоэтажные громады, рядом с которыми образовалось множество заросших кустарником пустырей.

Мечта одесситов о вольном городе

Однако пора вернуться к вопросу, нужно ли России возвращать себе Одессу. Конечно, я хотел бы быть оптимистом, верящим в самый благоприятный для нас исход СВО. Очевидно, что если она продлится ещё несколько лет, то наша армия форсирует Днепр и овладеет Северным Причерноморьем. И тогда мы получим в своё владение совершенно обветшавшую, экономически разорённую Одессу с неработающим портом, деморализованным населением, вражеской агентурой, уставленную памятниками запорожцам и бандеровцам.

На элементарное приведение в порядок и восстановление такой Одессы потребуются десятки миллиардов долларов, то есть сумма, сравнимая с деньгами, затраченными нами на возрождение Крыма после его воссоединения с настоящей Родиной.

Желая отделаться от какой-нибудь проблемы, одесситы обычно говорят: "И зачем нам такой гембель?" И действительно, зачем?

На мой взгляд, лучшим итогом нашего противостояния с Западом стало бы появление на политической карте мира Одесской интернациональной республики, вышедшей из состава Украины, демилитаризованной и включающей в себя Одесскую и Николаевскую области, а также, может быть, Приднестровье. В такое государство, воплотившее извечную мечту одесситов о вольном городе, наверняка хлынут большие капиталы. И первым делом одесситы, конечно, вновь возведут на постаменты Екатерину Великую и Суворова.

Уточнения

Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ], пол. и рум. Odesa, идиш אָדעס‎, греч. Οδησσός) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.



Арма́н-Эммануэ́ль де Виньеро́ дю Плесси́, герцог де Ришельё, герцог де Фронсак, граф де Шино́н (Эммануи́л О́сипович [де] Ришелье́; фр. Armand Emmanuel Sophie Septemanie de Vignerot du Plessis, 5eme duc de Richelieu; 25 сентября 1766, Париж — 17 мая 1822, там же) — французский и русский государственный деятель, один из основателей Одессы; на русской службе — градоначальник Одессы (1803–1814) и генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии (1804–1815), на французской — министр иностранных дел (1815—1818) и первый министр (1815—1818, 1820—1821) правительства Людовика XVIII.



Алекса́ндр Васи́льевич Суво́ров ( 13 [24] ноября 1729 или 1730 — 6 [18] мая 1800) — русский полководец, основоположник русской военной теории.

