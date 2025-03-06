США признали себя стороной конфликта в прокси-войне с Россией. Это открывает путь к миру

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Вашингтон обозначил себя стороной конфликта в прокси-войне с РФ. Это реальная политика, которая может привести к миру на территории бывшей Украины.

Фото: Работа by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Госекретарь США Марко Рубио

Рубио признал, что США ведут с Россией прокси-войну

Госсекретарь США Марко Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией.

"С самого начала президент Трамп ясно дал понять, что считает этот конфликт затянувшимся тупиком. По сути, это прокси-война между ядерными державами: США поддерживают Украину, Россия — на противоположной стороне", — сказал госсекретарь Fox News.

По его словам, "пока никто не предложил реального плана" выхода из тупика.

"Стратегия Украины и её союзников в Капитолии и других странах сводится к простой формуле: "Давайте продолжать снабжать их всем необходимым столько, сколько потребуется", — сказал Рубио.

Рубио обрисовал переговорную позицию США — "на фронте сложилась патовая ситуация", конфликт должен быть завершён.

Прокси-сила США не готова к переговорам

Признание себя стороной военного конфликта — это реальная политика и правильное решение. Но наличие прокси-силы создаёт Вашингтону трудности, поскольку Киев не готов к мирным переговорам. Поэтому сейчас США заняты приведением Владимира Зеленского во вменяемое состояние. Прекращены поставки оружия и снабжение разведданными. Также ведутся поиски замены. Согласно инсайдерам украинского издания "Страна", в фокусе внимания американцев сейчас находятся посол в Лондоне Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, а также глава ГУР Кирилл Буданов и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.

Что касается наличия переговорного плана, то у США его тоже нет. Как сказал Рубио, от Москвы просто получено согласие на "обсуждение" темы завершения войны.

"Я не собираюсь предвосхищать переговоры. В конечном итоге у украинцев будут свои требования, у россиян — свои. Мы должны понять, насколько они далеки друг от друга, если мы дойдём до этой стадии процесса", — сказал он.

Кремль не оценивает ситуацию на фронте как патовую

Есть ли план у Москвы? Вот здесь сомнений нет. Президент РФ Владимир Путин поэтому молчит, не раскрывая позиции. А они сильные. Россию признали достойной сесть за стол переговоров, что ранее отвергалось. Это значит, что американцы почувствовали её силу. На фронте идёт продвижение, экономика стабильна и обеспечивает не только СВО, но и социальные выплаты. Рычагов давления у США нет — доллар составляет только 5% в трансграничных расчётах РФ, торговля с противником минимальна и выгодна США, значит, пошлины вводить не на что. Санкции на "нефтянку" США также вводить не будут, потому что и так уже санкционировали тяжёлую венесуэльскую, иранскую и канадскую нефть, на которой работают их НПЗ.

Кроме того, для реалистов в США постсоветское пространство (за исключением Прибалтики) — это зона влияния России. С их точки зрения, Москва может там управлять процессами. Грубо говоря, пока ВС РФ не перешли западную границу Украины, это не считается агрессией. Следовательно, у Кремля большое переговорное поле для выставления территориальных условий и решения задач СВО.

Реальная политика создаёт хорошие перспективы для Трампа

Несомненно, от РФ будут выдвигаться Вашингтону хорошие бизнес-предложения, предложения о посредничестве в переговорах с Ираном, Китаем, КНДР. Если Трамп хочет выполнить предвыборное обещание: прекратить войну на Украине и получить за это Нобелевскую премию мира, — то в сотрудничестве с РФ он это сделает.

Уточнения

Прокси-война (англ. proxy war), также опосредованная война, война по доверенности, война чужими руками — международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране.

