Politico: Иностранные политики ужаснулись обращением Трампа к конгрессу

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Речь президента США Дональда Трампа в американском конгрессе во вторник ужаснула иностранных лидеров, пишет американское Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. В своей статье они рассказывают, чем президентство Трампа пугает чиновников из Европы, Азии и Африки. Pravda.Ru публикует перевод материала Politico.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Президент Дональд Трамп не вселил в союзников Америки особой надежды во вторник вечером.

Во всяком случае, он заставил их почувствовать себя уверенными в своей безнадежности.

В своей первой важной речи перед конгрессом после возвращения на пост президент Трамп ясно дал понять, что его взгляд на мир — это не тот, в котором Америка и ее друзья работают вместе, а тот, в котором эти друзья работают на Америку. Называйте это как хотите — трансакционализмом, гангстерством или "странам давно пора перестать извлекать выгоду из Соединенных Штатов". В любом случае, было очевидно, что вся концепция "союзников и партнеров", которую чиновники администрации Байдена не переставали повторять, теперь бессмысленна, поскольку "Америка превыше всего" возвращается в чистом виде и с удвоенной силой.

До инаугурации Трампа официальные лица многих союзников США питали иллюзии, что они смогут справиться со вторым президентским сроком Трампа так же, как с первым, — что его можно успокоить, отсрочить, уговорить уйти с поста. Но затем он сократил внешнюю помощь США, неоднократно делал предложения России, заморозил военную помощь США Украине и ввел пошлины для крупнейших торговых партнеров Америки.

"Это реальная политика", — устало сказал мне один азиатский дипломат перед выступлением Трампа. Я предоставил ему и другим лицам анонимность, чтобы они могли откровенно говорить о деликатных дипломатических вопросах. "В разной степени каждая страна сейчас пытается приспособиться не только к США, но и к другим крупным игрокам".

После выступления стало ясно, что официальные лица и дипломаты прекратили попытки придать конфронтационному подходу Трампа позитивный оттенок.

"Похоже, что США на долгие годы останутся страной, замкнутой в себе", — написал мне тот же азиатский дипломат.

Я не отношусь к числу тех, кто готов заявить, что Трамп внезапно создал новый мировой порядок с сильными мира сего или сферами влияния, управляемыми США, Китаем и Россией. Новый мировой порядок требует, ну, в общем, порядка.

То, что Трамп вдохновлял до сих пор и гарантировал, что так будет продолжаться и дальше в своей речи, — это период дезориентации. Друзья и враги Вашингтона вынуждены приспосабливаться к президенту США, который создает свою собственную реальность, меняет ее по своей прихоти и которого не так сильно, как думали люди, волнуют проверки реальности, такие как, скажем, падение фондовых рынков.

Слова Трампа, сказанные во вторник вечером, укрепили мнение иностранных чиновников о том, что их странам нужно быть готовыми к страшным сценариям на всех фронтах, от безопасности до торговли. Некоторые были особенно возмущены тем, что Трамп в своей речи продолжал угрожать территориальной целостности таких стран, как Панама и Гренландия. "Мы добьемся своего, так или иначе", — сказал Трамп о последнем.

Такие заявления были "шокирующими и неприемлемыми", — сказал латиноамериканский дипломат. Суть в том, что "США все больше выглядят как ненадежный партнер, которому нельзя доверять". Большая часть речи Трампа была посвящена внутренним проблемам, как это часто бывает с ежегодными выступлениями в Конгрессе. Но разделы по иностранным делам, даже краткие, были полны бравады Трампа "Америка прежде всего" — того типа, который, казалось, был рассчитан на то, чтобы вызвать трения даже с друзьями.

Трамп оказывал настойчивое давление на Украину, заставляя ее сесть за стол переговоров с Россией и подписать соглашение о совместном использовании ее минеральных богатств с Соединенными Штатами. (Он не объявил, как ожидали некоторые, о подписании соглашения о добыче полезных ископаемых).

"Пришло время положить конец бессмысленной войне, — сказал Трамп, — Если вы хотите положить конец войнам, вы должны разговаривать с обеими сторонами".

Трамп хвастался тем, что Америка выходит из некоторых крупных многосторонних организаций. "Я вышел из коррумпированной Всемирной организации здравоохранения, а также из антиамериканского совета ООН по правам человека", — похвастался он.

И не забывайте об упорстве в вопросе тарифов.

"Какие бы тарифы они ни ввели для нас, для других стран, мы введем тарифы для них", — заявил Трамп после того, как назвал имена нескольких друзей Соединенных Штатов, которые, по его мнению, использовали преимущества Вашингтона в торговой сфере.

В целом, Трамп от начала до конца выступал на триумфальной ноте. "Американскую мечту невозможно остановить, и наша страна находится на пороге возрождения, подобного которому мир никогда не видел и, возможно, никогда больше не увидит", — заявил он.

Конгрессмены Республиканской партии, выкрикивающие "США! США!", заглушили голоса скептиков-демократов.

Сторонники Трампа говорят, что иностранным лидерам следует просто уступать его импульсам. Если вы хотите чего-то от Америки Трампа, то вы должны что-то сделать для Америки Трампа, сказали они мне. Мы уже стали свидетелями того, как правительства некоторых стран пошли на радикальную уступку и пообещали инвестировать в Соединенные Штаты еще миллиарды долларов, чтобы снискать расположение администрации.

Но мало кто из иностранных чиновников уверен, что Трамп будет удовлетворен их первоначальными предложениями или будет придерживаться хотя бы письменного соглашения. Тарифы, которые он только что ввел в отношении Канады и Мексики, были введены через несколько лет после того, как он заключил торговое соглашение с этими странами.

Некоторые страны и глобальные блоки вносят очень заметные, почти оборонительные коррективы. Европейские лидеры разрабатывают планы по укреплению своей военной независимости от Вашингтона. Такие страны, как Великобритания и Франция, говорят об отправке войск в качестве миротворцев в Украину в случае прекращения огня, отчасти для того, чтобы успокоить Трампа.

Другие предпринимают более осторожные шаги, некоторые из которых направлены на то, чтобы оградить себя от будущих трений с администрацией.

Азиатский дипломат сказал мне, что его страна заверила команду Трампа, что она быстро примет своих граждан, которых США хотят депортировать. Цель состоит в том, чтобы избежать прозвища "непокорной страны" — ярлыка для государств, которые отказываются принимать депортированных, — поскольку Трамп расправляется с мигрантами. В своей речи Трамп утверждал, что мигранты ответственны за "оккупацию" и разрушение "красивых городов" в США.

Некоторые правительства могли бы счесть это достижением, просто чтобы избежать внимания Трампа.

Редкие упоминания Трампом Африки в прошлых выступлениях часто разочаровывали страны, многие из которых жаждут большего внимания со стороны США. На этот раз африканский дипломат заранее сказал мне, что они надеялись, что тема континента не будет затронута в речи во вторник.

Но не тут-то было. Трамп упомянул ряд африканских стран, когда перечислял программы иностранной помощи, которые он и технический магнат Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства, с радостью сокращали.

В список была включена страна Лесото, о которой, по словам Трампа, "никто никогда не слышал". Мы с коллегами обратились в посольство Лесото в Вашингтоне за ответом на этот удар, но ответа сразу не получили.

Как бы то ни было, европейские чиновники почувствовали облегчение от того, что Трамп не объявил о планах покинуть НАТО, поскольку ходили слухи, что он может это сделать во вторник. Но многие иностранные официальные лица также были озадачены отсутствием внимания к Китаю в его речи.

Действия Трампа на внутреннем фронте были настолько драматичными, что, несомненно, отразятся и за рубежом, заставив иностранных чиновников обратить еще более пристальное внимание на то, что Трамп сказал во вторник вечером по всем вопросам, от государственных расходов США до цен на яйца.

Его попытки сократить иммиграцию привели к тому, что другие страны создали лагеря для содержания депортированных мигрантов, и могут повлиять на экономику некоторых из них, если приведут к сокращению денежных переводов от их граждан, живущих в Америке.

Например, сокращение Трампом штата государственных служащих может повлиять на уровень безработицы в США, что может сказаться на экономике США, что влияет на мировую торговлю и так далее.

Иностранные официальные лица также остро осознают другую реальность: один из людей, сидевших за спиной Трампа во время выступления во вторник вечером, может оказаться более влиятельным, чем они ожидали.

Нападки вице-президента Джей Ди Вэнса на Европу, Зеленского и, возможно, непреднамеренно, на американских коллег-боевиков в Афганистане были восприняты как превосходство над Трампом. Президент не удержал его, и Вэнс, похоже, наслаждается реакцией ужаса, которую он получил от американского (бывшего?) близкие друзья.

Иностранные официальные лица знают, что если Вэнс планирует баллотироваться в президенты, то в ближайшие несколько лет он вряд ли отойдет на второй план. В 2029 году президент Вэнс может выступить с речью в Конгрессе.

Если он продолжит в том же духе, он вряд ли сможет сказать слова утешения друзьям Америки — возможно, он даже попытается превзойти Трампа в запугивании их.

Но к тому времени, возможно, среди слушающих будет меньше друзей.