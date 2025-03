Трамп оставляет Украину без денег и оружия: путь к поражению или принуждение к миру?

10:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует ему "приверженность миру". Данное решение вызвало широкий резонанс как в США, так и среди союзников Украины, поскольку оно может существенно повлиять на боеспособность украинских войск.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

"Президент ясно дал понять, что нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнёры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", — заявил на условиях анонимности официальный представитель Белого дома, которого цитируют мировые информагентства.

При этом официальная позиция Вашингтона относительно дальнейшей поддержки Украины остается неопределённой.

Источники в его администрации отмечают, что этот шаг является частью пересмотра всей политики США в отношении конфликта, который Трамп ранее называл "чужой войной", требующей слишком больших затрат для американского бюджета.

Политика Трампа — сначала перекрыть "кислород" и заново договориться

"Это не окончательное прекращение помощи, это пауза", — уточнил телеканал Fox News со ссылкой на представителя администрации президента США.

Однако многие эксперты и политологи рассматривают этот шаг как подготовку к возможному сворачиванию поддержки Киева в случае, если тот не согласится на предложенные условия.

По данным Bloomberg, решение коснётся всего американского военного оборудования, ещё не доставленного в Украину, включая оружие, находящееся в пути или ожидающее транзита через Польшу. В частности, речь идет о системах ПВО, боеприпасах, артиллерийских установках и бронетехнике, поставки которых ранее были одобрены Конгрессом США.

Накануне вечером издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, что администрация Дональда Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок из американских запасов, что ставит под угрозу способность Киева противостоять продвижению российских войск.

Шаги по потенциальному закрытию главного канала поставок вооружений в Украину были предприняты через несколько дней после словесной перепалки в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским. По данным источников WSJ, Трамп на встрече с советниками выразил недовольство тем, что Киев, по его мнению, недостаточно активно стремится к переговорам с Москвой.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет больше терпеть этого! Это то, о чём я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что она не сможет выполнить эту работу без США. Наверное, это не лучшее заявление в плане демонстрации силы против России. О чём они думают?" — написал Трамп.

После поста Трампа Зеленский, пытаясь сохранить лицо, написал в своих аккаунтах в соцсетях, что "очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне".

"Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и села. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность.

Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнёрами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно скорее", — написал глава киевского режима.

Скандал и его последствия: бизнес-подход Трампа

После громкого скандала в Белом доме, разгоревшегося на фоне переговоров США и Украины о полезных ископаемых, Трамп продемонстрировал, как можно добиться своего, используя давление и провокации. Ещё неделю назад украинская сторона выдвигала завышенные требования, касающиеся не только экономики, но и безопасности. Однако после кризиса, спровоцированного Трампом, ситуация резко изменилась: Украина готова подписать договор без дополнительных условий, фактически передав США ресурсы без каких-либо обязательств.

И явно это "предложение" взять теперь бесплатно подношение в виде экономики Украины шло не только от Зеленского, но и от всей европейской тусовки, что собралась два дня назад в Лондоне с целью обсуждения того, как жить и выжить без поддержки США. Там явно пришли к выводу, что это невозможно, и настоятельно попросили Зеленского всеми доступными способами извиниться перед Трампом и сделать ему подношение, чтобы умилостивить. В принципе Зеленский так и сделал — извинился и выразил готовность пойти на любые уступки.

Таким образом, вся материальная база и инфраструктура, связанные с добычей полезных ископаемых, переходят под контроль американской стороны. Вопросы вооружения Украины теперь ложатся на плечи Евросоюза, которому США разрешат закупать оружие, предоставляя кредиты и финансирование. Это наглядный пример того, как работает бизнес в политике: минимальные затраты, максимальная выгода.

Сколько и куда ушло денег?

По подсчётам Института мировой экономики в Киле (IfW), с 2022 года объём американской помощи Украине составил 114,2 миллиарда долларов (около 109 млрд евро). По данным госдепартамента США, только военная помощь с начала войны в феврале 2022 года и до вступления Трампа в должность составила 65,9 миллиарда долларов, что является наибольшим военным вкладом в защиту Украины среди всех стран мира. При этом данные расчёты не дают даже приближенно тех 300, а затем и 350 млрд долларов, которые называет Трамп в качестве переданной Украине помощи.

В то же время недавние расследования указывают на то, что ни Белый дом, ни конгресс, ни госдепартамент США не могут точно назвать сумму, выделенную Украине, и главное, дать полный отчёт о том, куда пошли деньги. Разница между официальными данными и реальными расходами может составлять десятки и более миллиардов долларов.

Так Белый дом заявлял официальную сумму в 113 млрд долларов. Пентагон сообщил, что на помощь Украине было выделено приблизительно $183 млрд. Конгресс США утвердил дополнительное финансирование еще на 60 млрд долларов. Всё это зашкаливает за 250 млрд долларов. Но мы явно что-то не знаем, ведь если в министерстве финансов умудрялись списывать миллиарды на "мёртвые души", то на войну могли "списать" значительно больше средств.

Кстати, в США неоднократно поднимался вопрос о создании комиссии по контролю за военными поставками и бюджетами, выделяемыми Украине. При том, что республиканцы и в конгрессе, и в сенате выходили с предложением о создании независимый надзорный орган для мониторинга помощи Украине, но инициатива естественно не нашла достаточной поддержки среди демократов. Госдепартамент и Пентагон хоть и заявляли о введении внутренних механизмов аудита, но их отчеты остаются засекреченными и не публикуются для широкой аудитории.

В итоге, несмотря на громкие заявления, фактически никто не контролирует, как расходуются миллиарды долларов, выделенные Украине. Это создаёт риски коррупции, неэффективного использования средств и политических манипуляций. Отсутствие четкого контроля и отчетности оставляет открытым главный вопрос: сколько денег на самом деле было выделено Украине, сколько дошло до адресатов, и куда делась разница?

Так что, возможно, заявления Трампа недалеки от истины, и это явно настораживает многих не только из бывшей команды Джо Байдена, но и ряд сенаторов и конгрессменов, что "погрели" руки на этой войне.

Недаром решение Трампа о приостановке помощи также подверглось критике со стороны как республиканцев, так и демократов. Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что сокращение военной поддержки Украине может привести к усилению позиций России в регионе и подорвать доверие союзников США. Сенатор-республиканец Митт Ромни отметил, что прекращение помощи может поставить под угрозу международные обязательства Вашингтона и усилить напряжённость в НАТО.

Цель Трампа — выиграть в своей политической борьбе

Некоторые эксперты считают, что действия Трампа направлены на усиление давления на Киев с целью заставить Украину пойти на переговоры с Москвой на условиях, которые могут не соответствовать интересам украинского государства.

В то же время многие полагают, что этот шаг является элементом предвыборной стратегии Трампа, направленной на сокращение международных расходов США и сосредоточение ресурсов внутри страны.

Ведь постепенно становится понятно, что вся эта политика — лишь часть партийной борьбы в США. Для Трампа ключевая цель — уничтожить демократов, чтобы не потерять сенат через год, а затем привести к власти своего вице-президента, который продолжит его политический курс.

Ведь для него, после каденции опалы и угроз "посадки", самое главное — избежать личной ответственности за возможные негативные последствия, если вдруг победят его политические противники. Таким образом, украинский вопрос становится инструментом внутриполитической игры, в которой реальная судьба Киева уходит на второй план, уступая место стратегическим интересам борьбы за власть в Вашингтоне.

Читайте по теме: Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Конгре́сс США (англ. United States Congress) — законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США.