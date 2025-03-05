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Юрий Бочаров

Трамп оставляет Украину без денег и оружия: путь к поражению или принуждение к миру?

10:26
Мир

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует ему "приверженность миру". Данное решение вызвало широкий резонанс как в США, так и среди союзников Украины, поскольку оно может существенно повлиять на боеспособность украинских войск.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

"Президент ясно дал понять, что нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнёры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", — заявил на условиях анонимности официальный представитель Белого дома, которого цитируют мировые информагентства.

При этом официальная позиция Вашингтона относительно дальнейшей поддержки Украины остается неопределённой.

Источники в его администрации отмечают, что этот шаг является частью пересмотра всей политики США в отношении конфликта, который Трамп ранее называл "чужой войной", требующей слишком больших затрат для американского бюджета.

Политика Трампа — сначала перекрыть "кислород" и заново договориться

"Это не окончательное прекращение помощи, это пауза", — уточнил телеканал Fox News со ссылкой на представителя администрации президента США.

Однако многие эксперты и политологи рассматривают этот шаг как подготовку к возможному сворачиванию поддержки Киева в случае, если тот не согласится на предложенные условия.

По данным Bloomberg, решение коснётся всего американского военного оборудования, ещё не доставленного в Украину, включая оружие, находящееся в пути или ожидающее транзита через Польшу. В частности, речь идет о системах ПВО, боеприпасах, артиллерийских установках и бронетехнике, поставки которых ранее были одобрены Конгрессом США.

Накануне вечером издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, что администрация Дональда Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок из американских запасов, что ставит под угрозу способность Киева противостоять продвижению российских войск.

Шаги по потенциальному закрытию главного канала поставок вооружений в Украину были предприняты через несколько дней после словесной перепалки в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским. По данным источников WSJ, Трамп на встрече с советниками выразил недовольство тем, что Киев, по его мнению, недостаточно активно стремится к переговорам с Москвой.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет больше терпеть этого! Это то, о чём я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что она не сможет выполнить эту работу без США. Наверное, это не лучшее заявление в плане демонстрации силы против России. О чём они думают?" — написал Трамп.

После поста Трампа Зеленский, пытаясь сохранить лицо, написал в своих аккаунтах в соцсетях, что "очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне".

"Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и села. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность.

Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнёрами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно скорее", — написал глава киевского режима.

Скандал и его последствия: бизнес-подход Трампа

После громкого скандала в Белом доме, разгоревшегося на фоне переговоров США и Украины о полезных ископаемых, Трамп продемонстрировал, как можно добиться своего, используя давление и провокации. Ещё неделю назад украинская сторона выдвигала завышенные требования, касающиеся не только экономики, но и безопасности. Однако после кризиса, спровоцированного Трампом, ситуация резко изменилась: Украина готова подписать договор без дополнительных условий, фактически передав США ресурсы без каких-либо обязательств.

И явно это "предложение" взять теперь бесплатно подношение в виде экономики Украины шло не только от Зеленского, но и от всей европейской тусовки, что собралась два дня назад в Лондоне с целью обсуждения того, как жить и выжить без поддержки США. Там явно пришли к выводу, что это невозможно, и настоятельно попросили Зеленского всеми доступными способами извиниться перед Трампом и сделать ему подношение, чтобы умилостивить. В принципе Зеленский так и сделал — извинился и выразил готовность пойти на любые уступки.

Таким образом, вся материальная база и инфраструктура, связанные с добычей полезных ископаемых, переходят под контроль американской стороны. Вопросы вооружения Украины теперь ложатся на плечи Евросоюза, которому США разрешат закупать оружие, предоставляя кредиты и финансирование. Это наглядный пример того, как работает бизнес в политике: минимальные затраты, максимальная выгода.

Сколько и куда ушло денег?

По подсчётам Института мировой экономики в Киле (IfW), с 2022 года объём американской помощи Украине составил 114,2 миллиарда долларов (около 109 млрд евро). По данным госдепартамента США, только военная помощь с начала войны в феврале 2022 года и до вступления Трампа в должность составила 65,9 миллиарда долларов, что является наибольшим военным вкладом в защиту Украины среди всех стран мира. При этом данные расчёты не дают даже приближенно тех 300, а затем и 350 млрд долларов, которые называет Трамп в качестве переданной Украине помощи.

В то же время недавние расследования указывают на то, что ни Белый дом, ни конгресс, ни госдепартамент США не могут точно назвать сумму, выделенную Украине, и главное, дать полный отчёт о том, куда пошли деньги. Разница между официальными данными и реальными расходами может составлять десятки и более миллиардов долларов.

Так Белый дом заявлял официальную сумму в 113 млрд долларов. Пентагон сообщил, что на помощь Украине было выделено приблизительно $183 млрд. Конгресс США утвердил дополнительное финансирование еще на 60 млрд долларов. Всё это зашкаливает за 250 млрд долларов. Но мы явно что-то не знаем, ведь если в министерстве финансов умудрялись списывать миллиарды на "мёртвые души", то на войну могли "списать" значительно больше средств.

Кстати, в США неоднократно поднимался вопрос о создании комиссии по контролю за военными поставками и бюджетами, выделяемыми Украине. При том, что республиканцы и в конгрессе, и в сенате выходили с предложением о создании независимый надзорный орган для мониторинга помощи Украине, но инициатива естественно не нашла достаточной поддержки среди демократов. Госдепартамент и Пентагон хоть и заявляли о введении внутренних механизмов аудита, но их отчеты остаются засекреченными и не публикуются для широкой аудитории.

В итоге, несмотря на громкие заявления, фактически никто не контролирует, как расходуются миллиарды долларов, выделенные Украине. Это создаёт риски коррупции, неэффективного использования средств и политических манипуляций. Отсутствие четкого контроля и отчетности оставляет открытым главный вопрос: сколько денег на самом деле было выделено Украине, сколько дошло до адресатов, и куда делась разница?

Так что, возможно, заявления Трампа недалеки от истины, и это явно настораживает многих не только из бывшей команды Джо Байдена, но и ряд сенаторов и конгрессменов, что "погрели" руки на этой войне.

Недаром решение Трампа о приостановке помощи также подверглось критике со стороны как республиканцев, так и демократов. Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что сокращение военной поддержки Украине может привести к усилению позиций России в регионе и подорвать доверие союзников США. Сенатор-республиканец Митт Ромни отметил, что прекращение помощи может поставить под угрозу международные обязательства Вашингтона и усилить напряжённость в НАТО.

Цель Трампа — выиграть в своей политической борьбе

Некоторые эксперты считают, что действия Трампа направлены на усиление давления на Киев с целью заставить Украину пойти на переговоры с Москвой на условиях, которые могут не соответствовать интересам украинского государства.

В то же время многие полагают, что этот шаг является элементом предвыборной стратегии Трампа, направленной на сокращение международных расходов США и сосредоточение ресурсов внутри страны.

Ведь постепенно становится понятно, что вся эта политика — лишь часть партийной борьбы в США. Для Трампа ключевая цель — уничтожить демократов, чтобы не потерять сенат через год, а затем привести к власти своего вице-президента, который продолжит его политический курс.

Ведь для него, после каденции опалы и угроз "посадки", самое главное — избежать личной ответственности за возможные негативные последствия, если вдруг победят его политические противники. Таким образом, украинский вопрос становится инструментом внутриполитической игры, в которой реальная судьба Киева уходит на второй план, уступая место стратегическим интересам борьбы за власть в Вашингтоне.

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Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Конгре́сс США (англ. United States Congress) — законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США.

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Автор Юрий Бочаров
Юрий Бочаров — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир зеленский соединённые штаты америки
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