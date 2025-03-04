В США назвали имя политика, способного примирить США и ЕС

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может способствовать налаживанию отношений стран-членов Евросоюза (ЕС) с администрацией президента США Дональда Трампа, считают журналисты американской газеты Politico. В своей статье они рассказывают о возможных способах примирения конфликтующих сторон.

Фото: flickr.com by willehardGD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС и США

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Кир Стармер вряд ли является самым очевидным представителем военного времени, и все же за те недели, что прошли с тех пор, как Дональд Трамп впервые шокировал союзников своей позицией по Украине, британский премьер-министр стал ведущим игроком в международной реакции.

Первые семь месяцев пребывания Стармера на Даунинг-стрит были, мягко говоря, неустойчивыми, поскольку он изо всех сил пытался выработать четкую внутреннюю повестку дня и потерпел поражение в опросах общественного мнения.

С момента вступления в должность непритязательный юрист в очках не справился со скандалом, потерял своего руководителя аппарата и ввел непопулярные меры по выплате пособий пенсионерам.

Его бюрократический, нудный стиль временами выводил из себя даже его собственных сторонников, а попытки добиться экономического роста оказались бесплодными.

Однако с тех пор, как Трамп пригрозил отвернуться от Украины, начав переговоры с Россией в прошлом месяце и отодвинув Киев на второй план, Стармер играет все более заметную и уверенную роль в трансатлантической дипломатии.

Как представители лейбористской партии, так и европейские союзники теперь спрашивают, не настал ли его час.

Член парламента от Лейбористской партии Стармера, который занимался вопросами национальной безопасности, прокомментировал это изменение так: "Это вдохновляющая цель". Как и другим спикерам этой статьи, члену парламента была предоставлена анонимность, чтобы он мог откровенно говорить о дипломатических вопросах.

Никакой драмы

После нескольких недель тщательной подготовки первый визит Стармера в Белый дом прошел гладко и фактически принес несколько побед — даже несмотря на то, что главный приз, американские гарантии безопасности в рамках мирного соглашения с Украиной, оставался недостижимым.

Первая встреча Стармера с Трампом после его избрания президентом США рисковала сорваться в пятницу из-за скандала в Овальном кабинете Трампа, во время которого он публично обругал президента Украины (срок полномочий истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru) Владимира Зеленского.

Тем не менее, Стармеру до сих пор удавалось приглашать его на крупный саммит лидеров ЕС и наращивать британскую поддержку Украины — и все это без того, чтобы вызвать гнев президента США прямым упреком в его адрес.

Саммит лидеров ЕС, созванный Стармером в Лондоне на выходных, позволил предположить, что Великобритания не просто вернулась в лоно Европы после долгих лет разногласий по поводу Brexit, но и что Стармер может убедительно заявить, что находится в центре этого процесса.

На этой неделе ожидается еще больше событий. Министр обороны Великобритании Джон Хили отправится в США, чтобы встретиться со своим коллегой Питом Хегсетом в рамках продолжительных дипломатических усилий по наведению мостов между Европой и США.

Без показухи

Одна из постоянных жалоб критиков Стармера на его родине заключается в том, что он скучен и не вдохновляет.

В недавно опубликованной книге о его приходе к власти утверждается, что главный советник Стармера Морган Максвини жаловался, что он "менеджер по персоналу, а не лидер", в то время как другие критиковали юридический подход бывшего главного прокурора к решению проблем.

Тем не менее, эта неприметная натура — в отличие от стиля президента Франции Эммануэля Макрона — возможно, была преимуществом.

Высокопоставленный британский чиновник сказал, что президенту США, по-видимому, понравился тот факт, что Стармер был прямолинеен и без претензий, что облегчало премьер-министру постановку сложных вопросов с меньшим риском.

Клэр Эйнсли, бывший политический директор Стармера, которая сейчас работает в американском аналитическом центре Progressive Policy Institute, охарактеризовала его подход к Трампу как "четкий, последовательный и деловой", сосредоточив внимание на областях, где они могли бы работать вместе.

Аналогичным образом, одна из других предполагаемых слабостей Стармера — отсутствие идеологических убеждений — может в конечном итоге сделать его подходящим посредником между игроками с совершенно разными взглядами.

Это то, с чем британскому лидеру ранее приходилось сталкиваться в качестве советника по правам человека в молодой полицейской службе Северной Ирландии в начале 2000-х годов — работа на религиозной арене в сложный период многолетнего конфликта в этой стране.

Хью Орд, тогдашний начальник полиции, сказал биографу Стармера Тому Болдуину, что Стармер показался ему "абсолютно честным человеком", без "каких-либо признаков политической предвзятости или амбиций".

Заостряя внимание

На этом фоне некоторые считают, что давление также обостряет деятельность Стармера на Даунинг-стрит.

Один опытный правительственный советник, который в прошлом критиковал отсутствие гибкости у премьер-министра, признался, что они были впечатлены его реакцией.

Отдельно Эйнсли сказала, что, хотя Стармер "не выбрал бы глобальные обстоятельства, в которых он нас застал", теперь у него и других лидеров появилась "новая необходимость" задуматься о долгосрочных вопросах.

Это ощущение срочности присутствовало в решении премьер-министра Великобритании на прошлой неделе увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году, и он признал, что этот шаг был "ускорен" позицией США по Украине.

Стратегия увязывания внутренней безопасности с международной мощью не является чем-то новым и уже давно является проектом Максвини, но сейчас она получила достаточно убедительный импульс.

Это имеет особый резонанс на внутреннем фронте, поскольку Стармер стремится привлечь избирателей, которых может соблазнить Партия реформ Найджела Фараджа.

Как сказал тот же член парламента от лейбористской партии, которого цитировали выше, это был шанс "гордиться" интернационалистскими традициями лейбористов таким образом, чтобы это было понятно избирателям правого толка.

Настроение изменилось и в Париже, где вновь обретенное восхищение Стармером появилось после нескольких недель сомнений в том, сможет ли лидер лейбористов, чья партия считалась слишком близкой к бывшей администрации Джо Байдена в США, восстановить особые отношения.

"[Стармер] отлично справляется со своей работой, — сказал французский чиновник, — Он был безупречен с [Трампом в Овальном кабинете], очень сложным человеком с полярно противоположными ценностями, и чьи главные союзники [Илон Маск] оказывали давление и развернули против него одиозную кампанию".

"Ему удалось остаться верным себе" в своих отношениях с Трампом, добавил тот же чиновник.

Выступая в Палате общин Великобритании, бывший министр иностранных дел консервативной партии Джеймс Клеверли сказал о Стармере в понедельник: "Хотя я часто получаю огромное удовольствие от критики правительства, я думаю, что в эти выходные он на самом деле не ошибся".

Несколько фундаментальных факторов, лежащих в основе позиции Стармера, говорят в его пользу: он близок к началу возможного пятилетнего срока, и за ним стоит значительное большинство в Палате общин, в отличие от более сложных политических реалий, с которыми сталкиваются Макрон и новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц. Если не произойдет неожиданного изменения в этой динамике, он должен оставаться на своем посту до конца второго срока Трампа.

Более того, Великобритания, наряду с Францией, является одной из крупнейших военных держав в Европе, что может иметь большое значение в новой эре реальной политики Трампа.

И хотя Великобритания уже давно вышла из ЕС, сейчас ее возглавляет человек, который не несет ответственности за ее выход и который сделал прямые предложения Брюсселю о более тесных связях.

Таким образом, Стармер может питать надежду стать "мостом" между Европой и США — то, что пытались сделать предыдущие премьер-министры.

Другой член парламента от лейбористской партии, который недавно встречался с законодателями и послами в составе межпартийной делегации в двух странах НАТО, сказал: "Послание из Европы таково: "Вы нам нужны".

Это действительно будет иметь смысл?

В то время как Стармер, возможно, наслаждается ростом своего состояния и новой международной репутацией, британскому премьер-министру все еще грозит много опасностей.

Теперь он и другие европейские лидеры должны попытаться возместить ущерб, причиненный пятничным скандалом в Овальном кабинете, и, что более важно, убедительно обосновать роль США в обеспечении безопасности Украины после заключения любого мирного соглашения.

Но, несмотря на резкий рост его собственного рейтинга одобрения, любая похвала, которую он может получить среди британской общественности за увеличение расходов на оборону, может ничего не значить, если британская экономика получит новый удар в глобальной торговой войне Трампа.

Успехи Стармера на международной арене, скорее всего, останутся второстепенной проблемой для тех, кто избрал его на основании обещания наладить работу государственных служб Великобритании.

В конце концов, откровенной поддержки Борисом Джонсоном Украины было недостаточно, чтобы спасти его. Ранее Гордон Браун, премьер-министр от лейбористской партии, которого коллеги-лидеры хвалили за его реакцию на финансовый кризис 2008 года, был бесцеремонно отвергнут избирателями на следующих выборах.