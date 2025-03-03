У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль

4:07 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

У России появился неожиданный союзник в деле сохранения военных баз и противостояния исламистам в Сирии — Израиль.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Авиабаза Хмеймим в Сирии

Новые власти Сирии ставят неприемлемые условия за сохранение военных баз РФ

Президент Сирии Ахмед Шараа (Джулани) — бывший главарь Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ)*, заявил, что открыт для обсуждения вопроса о сохранении российской базы ВМФ в Тартусе и авиабазы ​​Хмеймим. Шараа хочет получить от России дипломатическую поддержку и финансовую компенсацию, пишет Reuters.

Шараа явно торгуется, и аппетиты у него огромные. Источники агентства говорят, что он настаивает на:

отмене кредитов, заключённых с Россией при Башаре Асаде (в настоящее время Сирия имеет общие внешние обязательства в размере 20-23 млрд долларов); возврате средств (250 млн долларов) экс-президента Сирии, переведённых в РФ (не подтверждается РФ); помощи в восстановлении страны (по оценкам, на это надо 400 млрд долларов).

Экстрадиция экс-президента Сирии уже не является серьёзным препятствием для восстановления связей, указывают источники.

Нельзя отдавать христианскую Сирию исламистам

Заметим, что уже состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Шараа две недели назад, и он был охарактеризован Кремлём как конструктивный. В СБ ООН посол РФ Василий Небензя заявил, что союз России с Сирией "не связан ни с каким режимом".

Позиция Москвы понятна, она идёт по пути признания правительства ХТШ* по аналогии с Талибаном*. Но отдавать Сирию на откуп исламистам никак нельзя, потому что там зарождалось христианство, жил апостол Павел и оттуда пришли в русские земли первые проповедники. И сейчас христиане ещё проживают в Дамаске и на границе с Израилем, их жизнь в прямой опасности. Кроме того, за эту землю недавно сражались и умирали российские военнослужащие.

Поэтому сохранить базы в Сирии необходимо, учитывая также и такую их функцию, как охрана черноморских проливов. Недавний визит главы МИД Сергея Лаврова в Турцию показал, что с Анкарой об этом говорили, уступив позиции в определении курдов как "сепаратистов" и заявив о целостности Сирии.

Израиль встал на защиту друзов, что даёт Москве рычаг давления на Турцию

И тут появился рычаг давления на Анкару и Шараа. Помимо курдов, в Сирии проживают друзы. В провинции Сувейда они объявили об автономии и формировании собственного военного совета. В Дамаске тут выдвинули ультиматум друзам разоружиться, или их разоружат. На помощь пришёл Израиль. Премьер Биньямин Нетаньяху уже поручил министерству обороны разработать меры по их защите. На самом деле около 150 тысяч друзов проживают на признанной территории Израиля и служат в ЦАХАЛ.

Восстание друзов даёт хороший шанс Москве на игру по снижению аппетитов исламистов, балансируя между интересами Израиля и Турции, как известно, непримиримых противников по палестинскому вопросу. Reuters пишет, что Израиль лоббирует в США поддержку РФ в сохранении её баз и просит не отменять санкции против Дамаска.

"Израиль больше всего боится, что Турция придёт и защитит этот новый сирийский исламистский порядок, который в итоге станет базой для ХАМАС и других боевиков", — сказал научный сотрудник американского аналитического центра Century International Арон Лунд.

Израиль, кстати, поддержал на Генассамблее ООН пророссийскую резолюцию США. А мог бы и воздержаться.

*- террористические организации, запрещённые в России.

Уточнения

Хайят Тахрир аш-Шам- суннитская исламистская организация, участвующая в гражданской войне в Сирии на стороне сирийской оппозиции. ХТШ признана террористической организацией в ряде стран, в том числе в США, Турции, России.





Дру́зы — этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле. Существуют многочисленные группы друзов в США, Канаде, Франции, Великобритании, Западной Африке, Карибском бассейне и других странах, состоящие из потомков эмигрантов.

