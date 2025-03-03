Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль

4:07
Мир » Азия » Ближний Восток

У России появился неожиданный союзник в деле сохранения военных баз и противостояния исламистам в Сирии — Израиль.

Авиабаза Хмеймим в Сирии
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Авиабаза Хмеймим в Сирии

Новые власти Сирии ставят неприемлемые условия за сохранение военных баз РФ

Президент Сирии Ахмед Шараа (Джулани) — бывший главарь Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ)*, заявил, что открыт для обсуждения вопроса о сохранении российской базы ВМФ в Тартусе и авиабазы ​​Хмеймим. Шараа хочет получить от России дипломатическую поддержку и финансовую компенсацию, пишет Reuters.

Шараа явно торгуется, и аппетиты у него огромные. Источники агентства говорят, что он настаивает на:

  1. отмене кредитов, заключённых с Россией при Башаре Асаде (в настоящее время Сирия имеет общие внешние обязательства в размере 20-23 млрд долларов);
  2. возврате средств (250 млн долларов) экс-президента Сирии, переведённых в РФ (не подтверждается РФ);
  3. помощи в восстановлении страны (по оценкам, на это надо 400 млрд долларов).

Экстрадиция экс-президента Сирии уже не является серьёзным препятствием для восстановления связей, указывают источники.

Нельзя отдавать христианскую Сирию исламистам

Заметим, что уже состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Шараа две недели назад, и он был охарактеризован Кремлём как конструктивный. В СБ ООН посол РФ Василий Небензя заявил, что союз России с Сирией "не связан ни с каким режимом".

Позиция Москвы понятна, она идёт по пути признания правительства ХТШ* по аналогии с Талибаном*. Но отдавать Сирию на откуп исламистам никак нельзя, потому что там зарождалось христианство, жил апостол Павел и оттуда пришли в русские земли первые проповедники. И сейчас христиане ещё проживают в Дамаске и на границе с Израилем, их жизнь в прямой опасности. Кроме того, за эту землю недавно сражались и умирали российские военнослужащие.

Поэтому сохранить базы в Сирии необходимо, учитывая также и такую их функцию, как охрана черноморских проливов. Недавний визит главы МИД Сергея Лаврова в Турцию показал, что с Анкарой об этом говорили, уступив позиции в определении курдов как "сепаратистов" и заявив о целостности Сирии.

Израиль встал на защиту друзов, что даёт Москве рычаг давления на Турцию

И тут появился рычаг давления на Анкару и Шараа. Помимо курдов, в Сирии проживают друзы. В провинции Сувейда они объявили об автономии и формировании собственного военного совета. В Дамаске тут выдвинули ультиматум друзам разоружиться, или их разоружат. На помощь пришёл Израиль. Премьер Биньямин Нетаньяху уже поручил министерству обороны разработать меры по их защите. На самом деле около 150 тысяч друзов проживают на признанной территории Израиля и служат в ЦАХАЛ. 

Восстание друзов даёт хороший шанс Москве на игру по снижению аппетитов исламистов, балансируя между интересами Израиля и Турции, как известно, непримиримых противников по палестинскому вопросу. Reuters пишет, что Израиль лоббирует в США поддержку РФ в сохранении её баз и просит не отменять санкции против Дамаска.

"Израиль больше всего боится, что Турция придёт и защитит этот новый сирийский исламистский порядок, который в итоге станет базой для ХАМАС и других боевиков", — сказал научный сотрудник американского аналитического центра Century International Арон Лунд.

Израиль, кстати, поддержал на Генассамблее ООН пророссийскую резолюцию США. А мог бы и воздержаться.

*- террористические организации, запрещённые в России.

Уточнения

Хайят Тахрир аш-Шам- суннитская исламистская организация, участвующая в гражданской войне в Сирии на стороне сирийской оппозиции. ХТШ признана террористической организацией в ряде стран, в том числе в США, Турции, России.
 

Дру́зы — этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле. Существуют многочисленные группы друзов в США, Канаде, Франции, Великобритании, Западной Африке, Карибском бассейне и других странах, состоящие из потомков эмигрантов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы сирия турция христианство сергей лавров биньямин нетаньяху
Обсудить
Новости Все >
Будет просить защиту у короля? Приоритет Джастина Трюдо на переговорах с королем Карлом — сохранение независимости Канады
Забудьте о магазинных тортах: этот медовый рулет тает во рту
Дача своими руками: идеи для оформления и обустройства
Странные растения, за которые могут арестовать дачника
Эта простая тренировка сотрет дряблость с внутренней стороны рук: эффект поражает
Дмитрий Певцов раскритиковал фильм Чебурашка: это не искусство!
Пригожин высказался о номинации Юры Борисова на Оскар: я удивлён
Как сделать обычный рис роскошным десертом? Всего три дополнительных ингредиента
Почему ваша собака не защищает дом? Разбираем причины
Современные моторы умирают раньше срока – почему так происходит
Сейчас читают
Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту
Красота и стиль
Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Красота и стиль
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
БМПТ "Терминатор" обновит имя. Уникальная машина, помогающая российским танкам Дмитрий Плотников У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова Разгадана тайна: почему Лас-Вегас называют Городом Грехов — вот в чём секрет Игорь Буккер
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
БМПТ "Терминатор" обновит имя. Уникальная машина, помогающая российским танкам
Забудьте о магазинных тортах: этот медовый рулет тает во рту
Дача своими руками: идеи для оформления и обустройства
Странные растения, за которые могут арестовать дачника
Эта простая тренировка сотрет дряблость с внутренней стороны рук: эффект поражает
Дмитрий Певцов раскритиковал фильм Чебурашка: это не искусство!
Пригожин высказался о номинации Юры Борисова на Оскар: я удивлён
У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль
Как сделать обычный рис роскошным десертом? Всего три дополнительных ингредиента
Почему ваша собака не защищает дом? Разбираем причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.