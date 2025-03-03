Россия воспользуется ситуативным союзом с США, чтобы покончить с нацистской Украиной

Великобритания и ЕС слабы, чтобы бросить реальный вызов президенту Трампу. России выгоден ситуативный союз с США, который покончит с нацистской Украиной.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Embassy in France, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп

Вызов Трампу брошен — свободному миру он больше не нужен

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила после скандала в Овальном кабинете Белого дома, что "свободному миру нужен новый лидер". Почти все столицы ЕС, исключая Будапешт и Братиславу, как под копирку, написали в Х*, обращаясь к Владимиру Зеленскому: "Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноки".

Вызов Акеле-Трампу брошен, потому что в "свободном мире" считается, что он промахнулся, поставив на российского лидера Владимира Путина. Но кто станет новым лидером "волчьей стаи"? Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сможет найти консенсус в ЕС. Тогда остаётся кто-то из франко-британского дуэта Эмманюэль Макрон — Кир Стармер. Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, возможно, тоже бы рискнул занять место вожака, так как у Германии есть промышленность, мощности, люди, знания для организации военного кулака против РФ. Но Берлин проиграл две предыдущие мировые войны, и какими бы ни были президенты США — это для Германии безусловный хозяин.

Стармер же и от ЕС не зависит, и с Дональдом Трампом "поладил". Премьер Британии предложил на прошедшем в Лондоне саммите "перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре", которое продлится месяц. И хочет ещё создать "коалицию желающих" поддержать Украину.

Свободный мир без США — ничто

Совершенно не понятно, как он и Макрон достигнут перемирия, если Москва и Киев не согласны. Но опора в его реализации на словах идёт на того самого, кто уже им не лидер, — на США. Но как-то не получается у Трампа пока договориться, и главный камень преткновения — приветствуемый европейцами Зеленский. Очевидно уже, что американский лидер будет договариваться только с новым руководством Украины. Кроме того, в посте в Truth Social он обозначил приоритеты, призвав "тратить меньше времени на беспокойство о Путине" и "больше времени на беспокойство о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических больниц, въезжающих в нашу страну, — чтобы мы не закончили так же, как Европа".

На самом деле у ЕС и Украины совсем небольшой дедлайн, чтобы уговорить неугодного "свободному миру" Трампа помочь с перемирием. CNN сообщает, что Москва и Вашингтон форсируют подготовку саммита на высшем уровне.

В этом плане разрекламированная помощь Украине от Британии в виде пяти тысяч зенитных ракет придёт не скоро (если придёт). Речь идёт о финансировании в объёме 1,6 млрд фунтов стерлингов на закупки ракет перехватчиков LMM для борьбы с дронами и пусковых установок к ним. Но если учесть, что ВС РФ в месяц выпускают около четырёх тысяч ударных и несколько тысяч разведывательных БПЛА, то озвученный пакет в пять тысяч ракет ПВО — это месячные потребности ВСУ. В Европе также совсем не выпускают критически важные для ВСУ 155-мм снаряды для артиллерии — это то, что поставляют США. Критичны и услуги спутниковой разведки, и связи через "Старлинк", и расчёты дальнобойных запусков.

Дискутировать и заявлять — это всё хорошо, но если Евросоюз за три года СВО ничего не смог наладить в своём ВПК, то и сейчас не наладит.

России важен ситуативный союз с США

На самом деле именно с этой Европой как оплотом глобалистов воюет Трамп, и не меньше, чем с РФ. Если он не осушит это "болото", то через четыре года не переизберётся. Ситуативный союз с РФ выгоден обеим странам, но он будет недолгим. И Москве надо этим пользоваться, договариваясь с Трампом по максимуму по Украине. И чем больше будут сопротивляться этому союзу глобалисты, ставя на нациста Зеленского, тем лучше для России, которая умеет играть вдолгую. И ресурсы у неё для этого есть, и воля народа, и компетенция руководства, и сильная армия.

*- сеть, заблокированная в России.

Уточнения

Сэр Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.



Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.



