Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

На Украине объявлен сбор "на ядерку". Саддама Хуссейна США убили за похожее

Мир » Бывший СССР » Украина

В понедельник на стол Трампу ляжет отчёт ЦРУ о том, сколько миллионов долларов украинский банкир из "Монобанка" собрал для Зеленского "на ядерку".

Изображение взрыва атомной бомбы
Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение взрыва атомной бомбы

Зеленский объявил через Монобанк сбор на ядерку

Несомненно, сбор "на ядерку" в "Монобанке" объявлен с указания Владимира Зеленского на фоне провальной для него встречи в Белом доме. Он не раз шантажировал ядерной бомбой, что и послужило одной из причин начала СВО. В ноябре 2024 года киевский диктатор заявил, что у Украины есть два пути: либо вступить в НАТО, либо создать ядерное оружие, которое было бы "зонтиком" для страны.

На встрече 28 февраля в Белом доме президент США Дональд Трамп обвинил Зелеского "в азартных играх с жизнями миллионов людей и третьей мировой войной". А директор Национальной разведки США Тулси Габбард усилила посыл, заявив о "попытке втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией".

Новая ядерная инициатива Киева утвердит руководство США в мысли о том, что Украиной управляют психически неустойчивые люди, уверено подводящие мир к ядерной войне. Напомним, что лидер Ирака Саддам Хуссейн был ликвидирован американцами только лишь по подозрению в том, что имеет "оружие массового поражения".

Отметим, что объявленный банкиром Гороховским сбор за 18 часов набрал более 22 млн гривен (530 тыс долларов), то есть за час люди перечисляют почти 36 тыс. долл. Есть подозрение, что это не только люди, а юридические лица.

Какую "ядерку" может создать Украина

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что соответствующие компетенции на Украине сохранились со времён СССР, есть и сырьё. Правда он уверял, что Россия заметит и не допустит начала работ, потому что для обогащения урана нужны центрифуги, которые не скроешь, если они начали работать.

Однако газета The Times, со ссылкой на документ Минобороны Украины, сообщила, что Киев может создать простую ядерную бомбу из плутония, который можно получить из отработанных топливных стержней ядерных реакторов АЭС. Вес такого плутония, имеющегося в распоряжении Украины, оценивается в 7 тонн, и "этого количества материала достаточно для создания сотен боеголовок тактической мощностью в несколько килотонн".

Но скорее всего, деньги пойдут на создание "грязной бомбы". Об этом предупреждал экс-начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, убитый украинскими террористами. Значит, много он чего раскопал. В частности, что на Украину через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака ввозятся отходы опасных химических производств, которые могут быть использованы для изготовления "грязной бомбы" и "химических провокаций под чужим флагом".

Ядерные амбиции в ЕС растут

Этот вопрос будет поднят в Лондоне, куда прилетел Зеленский после встречи в Вашингтоне. Предпосылки для эскалации созрели в условиях сворачивания военной помощи США и их "ядерного зонтика". Что знаменательно — в Британии публикуют карты поражения Лондона ответным российским ядерным ударом. Никакая другая столица мира этого не делает, а в Лондоне знают, где собака порылась.

Сбор "на ядерку" должен насторожить адекватных европейцев, потому что в ЕС растут ядерные амбиции. Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что хочет поднять вопрос участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании, после заявления Парижа о готовности дислоцировать в Германии свою ядерную авиацию, если Трамп решит вывести американский контингент.

Уточнения

Радиологи́ческое ору́жие — разновидность оружия массового поражения (ОМП), использующая в качестве основного поражающего фактора ионизирующее излучение радиоактивных материалов, помещённых в оружие, либо образовавшихся под действием, например, облучения изначально нерадиоактивных материалов или крайне слаборадиоактивного висмута, превращающегося в крайне опасный полоний-210), нейтронным излучением в результате ядерной или термоядерной реакции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина дональд трамп владимир путин великобритания владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
В КНР выступили против заявлений США о введении дополнительных пошлин
Вы всё ещё тискаете кошку? Вот 4 причины, почему этого лучше не делать
Батарея станет невидимой: 8 способов спрятать радиатор и сохранить тепло — удивитесь результату
Поиск водителей для беспилотников: парадокс или необходимость
Секреты орегано: как пряность помогает бороться с болезнями
Тарзан лишил Королёву 8 марта: певица не ждёт подарков в женский день, и вот почему
Как вырастить ель без саженцев — шаг за шагом из обычной шишки
Вы убиваете свой урожай: ошибки при посадке грядок, которые стоят вам сотен килограммов овощей
Незаметные пищевые ловушки: почему здоровое питание может пойти не по плану
Клубника в шоколаде бьёт рекорды: аналитика подарков
Сейчас читают
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Авто
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж Аудио 
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Еда и рецепты
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Последние материалы
В КНР выступили против заявлений США о введении дополнительных пошлин
На Украине объявлен сбор "на ядерку". Саддама Хуссейна США убили за похожее
Вы всё ещё тискаете кошку? Вот 4 причины, почему этого лучше не делать
Батарея станет невидимой: 8 способов спрятать радиатор и сохранить тепло — удивитесь результату
Поиск водителей для беспилотников: парадокс или необходимость
Секреты орегано: как пряность помогает бороться с болезнями
Тарзан лишил Королёву 8 марта: певица не ждёт подарков в женский день, и вот почему
Как вырастить ель без саженцев — шаг за шагом из обычной шишки
Вы убиваете свой урожай: ошибки при посадке грядок, которые стоят вам сотен килограммов овощей
Незаметные пищевые ловушки: почему здоровое питание может пойти не по плану
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.