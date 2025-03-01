На Украине объявлен сбор "на ядерку". Саддама Хуссейна США убили за похожее

В понедельник на стол Трампу ляжет отчёт ЦРУ о том, сколько миллионов долларов украинский банкир из "Монобанка" собрал для Зеленского "на ядерку".

Фото: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Изображение взрыва атомной бомбы

Зеленский объявил через Монобанк сбор на ядерку

Несомненно, сбор "на ядерку" в "Монобанке" объявлен с указания Владимира Зеленского на фоне провальной для него встречи в Белом доме. Он не раз шантажировал ядерной бомбой, что и послужило одной из причин начала СВО. В ноябре 2024 года киевский диктатор заявил, что у Украины есть два пути: либо вступить в НАТО, либо создать ядерное оружие, которое было бы "зонтиком" для страны.

На встрече 28 февраля в Белом доме президент США Дональд Трамп обвинил Зелеского "в азартных играх с жизнями миллионов людей и третьей мировой войной". А директор Национальной разведки США Тулси Габбард усилила посыл, заявив о "попытке втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией".

Новая ядерная инициатива Киева утвердит руководство США в мысли о том, что Украиной управляют психически неустойчивые люди, уверено подводящие мир к ядерной войне. Напомним, что лидер Ирака Саддам Хуссейн был ликвидирован американцами только лишь по подозрению в том, что имеет "оружие массового поражения".

Отметим, что объявленный банкиром Гороховским сбор за 18 часов набрал более 22 млн гривен (530 тыс долларов), то есть за час люди перечисляют почти 36 тыс. долл. Есть подозрение, что это не только люди, а юридические лица.

Какую "ядерку" может создать Украина

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что соответствующие компетенции на Украине сохранились со времён СССР, есть и сырьё. Правда он уверял, что Россия заметит и не допустит начала работ, потому что для обогащения урана нужны центрифуги, которые не скроешь, если они начали работать.

Однако газета The Times, со ссылкой на документ Минобороны Украины, сообщила, что Киев может создать простую ядерную бомбу из плутония, который можно получить из отработанных топливных стержней ядерных реакторов АЭС. Вес такого плутония, имеющегося в распоряжении Украины, оценивается в 7 тонн, и "этого количества материала достаточно для создания сотен боеголовок тактической мощностью в несколько килотонн".

Но скорее всего, деньги пойдут на создание "грязной бомбы". Об этом предупреждал экс-начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, убитый украинскими террористами. Значит, много он чего раскопал. В частности, что на Украину через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака ввозятся отходы опасных химических производств, которые могут быть использованы для изготовления "грязной бомбы" и "химических провокаций под чужим флагом".

Ядерные амбиции в ЕС растут

Этот вопрос будет поднят в Лондоне, куда прилетел Зеленский после встречи в Вашингтоне. Предпосылки для эскалации созрели в условиях сворачивания военной помощи США и их "ядерного зонтика". Что знаменательно — в Британии публикуют карты поражения Лондона ответным российским ядерным ударом. Никакая другая столица мира этого не делает, а в Лондоне знают, где собака порылась.

Сбор "на ядерку" должен насторожить адекватных европейцев, потому что в ЕС растут ядерные амбиции. Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что хочет поднять вопрос участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании, после заявления Парижа о готовности дислоцировать в Германии свою ядерную авиацию, если Трамп решит вывести американский контингент.

Уточнения

Радиологи́ческое ору́жие — разновидность оружия массового поражения (ОМП), использующая в качестве основного поражающего фактора ионизирующее излучение радиоактивных материалов, помещённых в оружие, либо образовавшихся под действием, например, облучения изначально нерадиоактивных материалов или крайне слаборадиоактивного висмута, превращающегося в крайне опасный полоний-210), нейтронным излучением в результате ядерной или термоядерной реакции.

