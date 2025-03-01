Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского

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Конечно, сегодня все обсуждают скандал в Белом доме, где встречались Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Уже ясно, заключение сделки по редкоземельным металлам (ради чего и состоялась встреча), сорвана.

Бунт глобалистов

Американский президент устроил гостю разнос по всем вопросам, да к тому же оставил без обеда. Зеленский не нашёл ничего умнее, как шёпотом обматерить вице-президента США Вэнса. А сегодня с утра у американских лидеров идут обмены жёсткими мнениями по этому (по-американским меркам очень жесткому) оскорблению.

Нет сомнений, что США внимательно следят за реакцией вчерашнего скандала в Овальном кабинете. И особенно под пристальным взглядом мнения европейских лидеров. А они весьма дерзкие. С точки зрения глобалистов, демарш киевской хунты — венец спецоперации против Трампа. Они цепляются за Зеленского, поскольку он отличный таран против лидера США.

Например, Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала усилить военную поддержку ВСУ для продолжения войны. Она также заявила (имея в виду США), что "свободному миру нужен новый лидер". Позже она сказала, что "среди целей ЕС победа не только над РФ, но и над Китаем"(!). А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась утешить "получившего по щам" Зеленского: "Ваше достоинство делает честь храбрости украинского народа… Вы никогда не одиноки".

Польский премьер Дональд Туск был первым, кто выразил свою солидарность Украине, в соцсетях написав: "Вы не одиноки".

Премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что борьба Украины с РФ — это защита демократии: "Канада продолжит поддерживать Украину".

Почти уже не канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Нидерландов, премьер Люксембурга и премьер Португалии также заявили о поддержке Киева. Их поддержали лидеры Бельгии, Ирландии, Латвии, Литвы, Словении, Хорватии, Швеции, Чехии и Финляндии.

Мир о выволочке в Овальном кабинете

Но СМИ и политики мира тоже держат нос по ветру, и уже вчера можно было видеть и слышать яркие заголовки и тезисы:

Sky News: Для Украины и её европейских партнёров то, что произошло — абсолютный кошмар, победитель здесь — Россия.

Fox News: Зеленского и команду буквально вышвырнули. Не было никаких рукопожатий.

Bild: Трамп выгнал Зеленского.

Reuters: перепалка Трампа и Зеленского ускорит усилия США по расследованию нарушений при использовании Киевом помощи.

Мария Захарова : самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки: "Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки" — отметила официальный представитель МИД РФ.

: самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки: "Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки" — отметила официальный представитель МИД РФ. The Telegraph: Это выходит за пределы худшего сценария для Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведе в: Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной".

в: Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной". Fox News: Место пребывания Зеленского в украинском посольстве взяли под усиленную охрану. После интервью, самолёт Зеленского вылетит в Лондон.

Илон Маск : Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. Он натурально вошел в историю. Первый президент, которого выгнали из Белого дома.

: Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. Он натурально вошел в историю. Первый президент, которого выгнали из Белого дома. "Зеркало недели" (Киев): Нам готовят мучительную смерть на основе стамбульских соглашений.

Пресс-секретарь Трампа Левитт : Зеленский сильно оторвался от реальности.

: Зеленский сильно оторвался от реальности. Глава Минфина США: Нежелание Зеленского урегулировать конфликт сильно осложняет заключение экономической сделки между США и Украиной.

Вывод

Итак, Зеленский показал, что он инструмент в руках поставивших его глобалистов. Вряд ли Трамп этого не понимает. И этот факт, так эпично вскрытый в Вашингтоне, они будут использовать по трансформации американской политики в отношении Украины. И, разумеется, Европы...

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