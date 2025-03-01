Накануне в Вашингтоне прошла историческая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Экс-глава Украины не подвёл и провалил переговоры, досрочно покинув Белый дом, будучи выгнанным.
Сразу после этого Зеленский дал интервью телеканалу Fox News. Там он добавил немалого к своей позиции. Прежде всего стало понятно, что он ненавидит русских и не может остановить собственную армию, которая будет воевать.
Также он подчеркнул, что "уволить Зеленского с поста президента может только народ" (без выборов?) А вот США заняли неправильную позицию, поэтому он не должен извиняться перед Трампом, заявил Зеленский.
"Я уважаю американского президента…, но я не уверен, что мы сделали что-то плохое", — заявил Зеленский.
По его словам, он не может "изменить отношение к россиянам — они убийцы. Путин и россияне — враги", заявил Зеленский. Тут виден явный след Лондона, с его заражающий всех пещерной русофобией.
Также Зеленский посмеялся на призывом сенатора США Лидси Грэма уйти в отставку.
"Это решение может принять только народ", — пафосно сказал "просроченный".
На вопрос "сможет ли Украина выиграть войну и сдержать РФ без американской поддержки" он ответил, что это будет сложно, но мы не можем потерять свободу".
Сожалеет ли Зеленский о перепалке, спросил его ведущий.
На что лидер Незалежной ответил, что там очень чувствительные вещи, и он хочет чтобы партнёры понимали вещи правильно, отметив, что отношения со Штатами ещё можно спасти.
Рассказал он и о своём видении причин вчерашнего конфликта.
"Когда говорят о том, что Украина уже вся разрушена, солдаты ВСУ убегают, миллионы гражданских погибли, а президент — "диктатор". Какой может быть реакция?".
Другие заявления.
В конце журналист спросил его, если бы у него была возможность вернуться в Овальный кабинет прямо сейчас, он бы вернулся?
"Нет", — категорично ответил Зеленский.
Он подчеркнул, что не может сказать людям: "Остановитесь". Поскольку они не остановятся, потому что боятся, что "завтра вернётся Путин".
Он подытожил, что если их не возьмут в НАТО, то Украина построит НАТО дома.
Ранее Fox News сообщал, что Владимира Зеленского вместе с командой буквально вышвырнули из Белого дома. Они умоляли остаться, но американцы были непреклонны.
Итак, Зеленский продолжает называть россиян врагами и убийцами. Он хочет воевать с целью уничтожения всё большего количества граждан России. Он абсолютно недоговороспособен.
Помнится, что когда-то был создан целый ряд барьеров уступок, лишь бы не нарушать договор о неприкосновенности Зеленского. Сделано это было и с нашим участием.
Есть ли теперь гаранты всех этих красных линий? США? Вряд ли. А кто же тогда? Кураторы из Лондона? Страсть маньяка к призывам убивать русских пора останавить, и сделать это не ссылаясь на некие параметры зерновой сделки, которую видимо негласно перезаключили.
Потужный лидер современности, талантливейший полководец, прекрасный дипломат и прирождённый переговорщик — как повезло что во время военных действий во главе Украины стоит такая личность…
Овальный кабинет (англ. Oval Office) — рабочая комната (кабинет) президента США в Белом доме.
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