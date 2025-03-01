Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Зеленский признался, что ненавидит русских, а извиняться перед Трампом не намерен

3:57
Мир

Накануне в Вашингтоне прошла историческая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

Экс-глава Украины не подвёл и провалил переговоры, досрочно покинув Белый дом, будучи выгнанным.

Мгоновенное интервью Fox News

Сразу после этого Зеленский дал интервью телеканалу Fox News. Там он добавил немалого к своей позиции. Прежде всего стало понятно, что он ненавидит русских и не может остановить собственную армию, которая будет воевать.

Также он подчеркнул, что "уволить Зеленского с поста президента может только народ" (без выборов?) А вот США заняли неправильную позицию, поэтому он не должен извиняться перед Трампом, заявил Зеленский.

"Я уважаю американского президента…, но я не уверен, что мы сделали что-то плохое", — заявил Зеленский.

По его словам, он не может "изменить отношение к россиянам — они убийцы. Путин и россияне — враги", заявил Зеленский. Тут виден явный след Лондона, с его заражающий всех пещерной русофобией.

Также Зеленский посмеялся на призывом сенатора США Лидси Грэма уйти в отставку.

"Это решение может принять только народ", — пафосно сказал "просроченный".

На вопрос "сможет ли Украина выиграть войну и сдержать РФ без американской поддержки" он ответил, что это будет сложно, но мы не можем потерять свободу".

Сожалеет ли Зеленский о перепалке, спросил его ведущий.

На что лидер Незалежной ответил, что там очень чувствительные вещи, и он хочет чтобы партнёры понимали вещи правильно, отметив, что отношения со Штатами ещё можно спасти.

Рассказал он и о своём видении причин вчерашнего конфликта.

"Когда говорят о том, что Украина уже вся разрушена, солдаты ВСУ убегают, миллионы гражданских погибли, а президент — "диктатор". Какой может быть реакция?".

Другие заявления.

  • Мы готовы подписать сделку по недрам. Но этого недостаточно. Может я чего-то не знаю и у США есть план как остановить Путина.
  • Мы готовы к миру. Но Украина должна быть в сильной позиции. Нам нужны гарантии.
  • Мои люди просто хотят услышать, что США на нашей стороне, а не на стороне РФ.

В конце журналист спросил его, если бы у него была возможность вернуться в Овальный кабинет прямо сейчас, он бы вернулся?

"Нет", — категорично ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что не может сказать людям: "Остановитесь". Поскольку они не остановятся, потому что боятся, что "завтра вернётся Путин".

Он подытожил, что если их не возьмут в НАТО, то Украина построит НАТО дома.

Ранее Fox News сообщал, что Владимира Зеленского вместе с командой буквально вышвырнули из Белого дома. Они умоляли остаться, но американцы были непреклонны.

Вывод

Итак, Зеленский продолжает называть россиян врагами и убийцами. Он хочет воевать с целью уничтожения всё большего количества граждан России. Он абсолютно недоговороспособен.

Помнится, что когда-то был создан целый ряд барьеров уступок, лишь бы не нарушать договор о неприкосновенности Зеленского. Сделано это было и с нашим участием.

Есть ли теперь гаранты всех этих красных линий? США? Вряд ли. А кто же тогда? Кураторы из Лондона? Страсть маньяка к призывам убивать русских пора останавить, и сделать это не ссылаясь на некие параметры зерновой сделки, которую видимо негласно перезаключили.

Потужный лидер современности, талантливейший полководец, прекрасный дипломат и прирождённый переговорщик — как повезло что во время военных действий во главе Украины стоит такая личность…

 

Уточнения

Овальный кабинет (англ. Oval Office) — рабочая комната (кабинет) президента США в Белом доме.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Зеленский не собирается извиняться перед Трампом
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша русофобия дональд трамп владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех
На отдых в Стамбул: в январе около 141 тысячи российских туристов посетили Стамбул
Учёные создали тест-систему для определения рака на ранней стадии
Разморозка рыбы в пакете — это не лайфхак, а билет в гастроэнтерологию
NASA ищет способы защиты от космических угроз
Мозг выдаст все: новый метод Q-анализа раскрывает тайны депрессии
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Присоединяйся к утреннему кардио: узнай, как оно запускает гормоны счастья
Электромобиль, который останется в строю, даже когда летающие машины станут реальностью
Больше никаких левых кредитов: россияне получили мощный инструмент
Сейчас читают
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке
Еда и рецепты
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке Аудио 
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Еда и рецепты
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Как нарывался Зеленский. Эхо скандальной встречи с Трампом в Белом доме Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
На отдых в Стамбул: в январе около 141 тысячи российских туристов посетили Стамбул
Учёные создали тест-систему для определения рака на ранней стадии
Разморозка рыбы в пакете — это не лайфхак, а билет в гастроэнтерологию
NASA ищет способы защиты от космических угроз
Мозг выдаст все: новый метод Q-анализа раскрывает тайны депрессии
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Присоединяйся к утреннему кардио: узнай, как оно запускает гормоны счастья
Электромобиль, который останется в строю, даже когда летающие машины станут реальностью
Больше никаких левых кредитов: россияне получили мощный инструмент
Теперь всё будет ещё жёстче: звёздному адвокату Добровинскому стали поступать угрозы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.