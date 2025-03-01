Зеленский признался, что ненавидит русских, а извиняться перед Трампом не намерен

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Накануне в Вашингтоне прошла историческая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Экс-глава Украины не подвёл и провалил переговоры, досрочно покинув Белый дом, будучи выгнанным.

Мгоновенное интервью Fox News

Сразу после этого Зеленский дал интервью телеканалу Fox News. Там он добавил немалого к своей позиции. Прежде всего стало понятно, что он ненавидит русских и не может остановить собственную армию, которая будет воевать.

Также он подчеркнул, что "уволить Зеленского с поста президента может только народ" (без выборов?) А вот США заняли неправильную позицию, поэтому он не должен извиняться перед Трампом, заявил Зеленский.

"Я уважаю американского президента…, но я не уверен, что мы сделали что-то плохое", — заявил Зеленский.

По его словам, он не может "изменить отношение к россиянам — они убийцы. Путин и россияне — враги", заявил Зеленский. Тут виден явный след Лондона, с его заражающий всех пещерной русофобией.

Также Зеленский посмеялся на призывом сенатора США Лидси Грэма уйти в отставку.

"Это решение может принять только народ", — пафосно сказал "просроченный".

На вопрос "сможет ли Украина выиграть войну и сдержать РФ без американской поддержки" он ответил, что это будет сложно, но мы не можем потерять свободу".

Сожалеет ли Зеленский о перепалке, спросил его ведущий.

На что лидер Незалежной ответил, что там очень чувствительные вещи, и он хочет чтобы партнёры понимали вещи правильно, отметив, что отношения со Штатами ещё можно спасти.

Рассказал он и о своём видении причин вчерашнего конфликта.

"Когда говорят о том, что Украина уже вся разрушена, солдаты ВСУ убегают, миллионы гражданских погибли, а президент — "диктатор". Какой может быть реакция?".

Другие заявления.

Мы готовы подписать сделку по недрам. Но этого недостаточно. Может я чего-то не знаю и у США есть план как остановить Путина.

Мы готовы к миру. Но Украина должна быть в сильной позиции. Нам нужны гарантии.

Мои люди просто хотят услышать, что США на нашей стороне, а не на стороне РФ.

В конце журналист спросил его, если бы у него была возможность вернуться в Овальный кабинет прямо сейчас, он бы вернулся?

"Нет", — категорично ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что не может сказать людям: "Остановитесь". Поскольку они не остановятся, потому что боятся, что "завтра вернётся Путин".

Он подытожил, что если их не возьмут в НАТО, то Украина построит НАТО дома.

Ранее Fox News сообщал, что Владимира Зеленского вместе с командой буквально вышвырнули из Белого дома. Они умоляли остаться, но американцы были непреклонны.

Вывод

Итак, Зеленский продолжает называть россиян врагами и убийцами. Он хочет воевать с целью уничтожения всё большего количества граждан России. Он абсолютно недоговороспособен.

Помнится, что когда-то был создан целый ряд барьеров уступок, лишь бы не нарушать договор о неприкосновенности Зеленского. Сделано это было и с нашим участием.

Есть ли теперь гаранты всех этих красных линий? США? Вряд ли. А кто же тогда? Кураторы из Лондона? Страсть маньяка к призывам убивать русских пора останавить, и сделать это не ссылаясь на некие параметры зерновой сделки, которую видимо негласно перезаключили.

Потужный лидер современности, талантливейший полководец, прекрасный дипломат и прирождённый переговорщик — как повезло что во время военных действий во главе Украины стоит такая личность…

Уточнения

Овальный кабинет (англ. Oval Office) — рабочая комната (кабинет) президента США в Белом доме.



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