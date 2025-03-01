Как нарывался Зеленский. Эхо скандальной встречи с Трампом в Белом доме

4:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Итак, Дональд Трамп принял у себя в резиденции Владимира Зеленского.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Напомним вчерашние яркие тезисы встречи.

Хамство и крики

В ответ на спич вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что войну остановить нельзя, не говоря с обеими сторонами, в том числе с Владимром Путиным, Владимир Зеленский заявил, что президенту РФ нельзя доверять, и ни о чем с ним договариваться нельзя.

Тут же в ответ на слова о том, что у Киева проблемы на фронте, "просроченный" ответил, что Вэнс не был на Украине, а значит, не ему судить.

В ответ на слова американского президента о проблемах ВСУ, Зеленский его перебил, нахамив: "С войной все имеют проблемы. Вы имеете океан, он вас отгораживает. Но вы почувствуете…".

И тут Трамп вышел из себя.

"Не говорите нам, что мы почувствуем! Мы стараемся решить вашу проблему. Не нужно нам навязывать свою позицию. Вы не имеете права нам диктовать то, что мы будем чувствовать… Нам будет прекрасно… Вы теперь не в сильной позиции… Вы не имеете на руках нужных карт", — кричал Трамп.

"Я не играю здесь в карты", — продолжал хамить Зеленский.

Трамп же продолжал: "Миллионы людей под угрозой, на грани Третьей мировой. Вы с этим не можете играться. Вы проявляете неуважение к нашей стране. Вы не можете нам указывать, что нам делать. Мы дали вам $350 млрд и оружие. Если бы у вас не было нашего оружия и нашей техники, война закончилась бы через две недели".

"Я это слышал уже от Путина о трех днях, теперь уже две недели" — несло украинца.

Ну и ключевая фраза в конце встречи: "Ваши проблемы начинаются прямо сейчас. Или мы подписываем соглашение, или мы уходим".

После коротких консультаций на тайм-ауте Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, утверждает Fox News.

Журналистка Джеки Хайнрих сообщила, что "украинцы умоляли перезагрузить встречу, но Рубио и Вальц сообщили, что Зеленскому нужно уехать из Белого дома".

Запланированная пресс-конференция была отменена. Гость спешно покинул резиденцию. Подписание соглашения "о недрах" тоже отменено. Оно теперь лишено смысла.

Короче говоря, шикарный скандал в прямом эфире на радость многим, состоялся.

Эхо скандала

Ясно, что хамство и повышенный тон Зеленского не пройдут даром для киевской хунты.

А вот отголоски ссоры в Вашинготоне.

Администрация Трампа уже рассматривает прекращение всех текущих военных поставок на Украину. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Если решение будет принято, то у Киева больше не появятся: радары, транспорт, БК и ракеты, ожидающие отправки в ВСУ. Сотрудник также отрицает предположение, что конфронтация с Зеленским была преднамеренной.

Тут же Госдепартамент США сделал заявление, что прекращает поддержку в восстановлении энергетической сети Украины.

Ну и наконец, нардеп Александр Дубинский достучался до трампистов своей инициативой по импичменту.

"Нардеп Украины Дубинский только что призвал созвать экстренную сессию Рады для инициирования процедуры импичмента президента Зеленского после крика в Овальном кабинете".

Кстати, один из помощников Трампа — Илон Маск на это в соцсети ответил восторженным: "ВАУ!"

Ждём, когда трамписты начнут использовать Дубинского как жертву политических репрессий на Украине против критиков. В список войдут десятки фамилий. Возможно, будут введены санкции против всего офиса президента Украины.

Зеленский хотел продолжать войну, и он сделал всё, чтобы она продолжалась...

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.