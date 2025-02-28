Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля?

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Такого спектакля в Овальном кабинете Белого дома, какой устроил Зеленский, не ожидал никто. Или это был психоз или задумка режиссёра.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Зеленский устроил скандал в Овальном кабинете

Владимир Зеленский на камеру стал перепираться с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, настаивая на том, что они должны многое чего Украине, чтобы "остановить Путина". И даже должны чувствовать то, что чувствуют украинцы. В ответ на критику он пожимал плечами и закатывал глаза, на лице было написано негодование. Пока говорил Вэнс, журналисты прочитали нецензурное выражение по его губам: с… б… Не мог даже цивильный костюм одеть и за это получил выговор от Трампа: "Вы высказываете нам неуважение".

Вот показательный отрывок из перепалки:

Трамп: Если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война закончилась бы за две недели. За три дня.

Зеленский: Я слышал это от Путина. За три дня. За две недели. Конечно, да.

Или вот это. В ответ на заявление Трампа о том, что у Украины "нет сильных карт", Зеленский сказал: "Я не приехал сюда играть в карты".

"Или вы подписываете перемирие или мы уходим", — сказал Трамп. "Дело идет к третьей мировой войне, вы не имеете права играться с этим", — добавил он.

Трамп выгнал Зеленского

Позднее президент США опубликовал пост в своей соцсети, в котором заявил, что Зеленский не готов к миру:

"Зеленский не готов к миру, если Америка участвует, потому что он считает, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединённым Штатам Америки в их священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру".

Всё было готово к подписанию сделки по минералам, а за этим должна была последовать пресс-конференция. Но ничего не состоялось.

"Трамп выгнал Зеленского — он не ушёл сам", — пишет в X журналистка Fox News Джеки Хайнрих.

Трамп пришёл спасать не Украину, а США

Хороший актёр умеет играть и владеть эмоциями. Интересно, какой режиссёр готовил Зеленского к этим переговорам и на что он рассчитывал? Однозначно, что это был либо психоз, либо так задумано. Кстати, не исключено, что Зеленского на скандал специально спровоцировали американские лидеры.

В итоге он рассорился с крупнейшим партнером и лишил ВСУ американской помощи, что кардинально ухудшит переговорные позиции Украины. А Трамп получил прекрасный мотив выйти из игры под предлогом того, что Зеленский сам все растоптал. Президент США может даже пойти на сотрудничество с РФ, отменив санкции. Не случайно же сын Трампа написал, что "лучше бы мы русским оружие поставляли".

Видимо, в Вашингтоне давно поняли, что Зеленский недоговороспособен. По большому счёту, Трамп пришёл к власти, чтобы спасти не Украину, а США — от финансового краха с долгом в 36 трлн долларов и дефицитом бюджета в 2 трлн. Поэтому как бизнесмен он просто урезает ненужные расходы, в том числе в виде помощи Украине.

Очень показательный урок для тех государств, которые занимаются русофобией на постсоветском пространстве. Вероятно, воевать до последнего эстонца или молдаванина им перехочется.

Реакция Европы прекрасна. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Европа не должна отворачиваться от Украины, несмотря на скандальную встречу Зеленского и Трампа в Белом доме. "Украина, мы с тобой", — пишет он в соцсетях. В таком же духе высказались в Париже, Берлине и Варшаве и Что же теперь европейцам за Америку не спрятаться, придётся пускаться во все тяжкие.