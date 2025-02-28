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Любовь Степушова

Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему?

4:15
Мир

Рамочное соглашение США-Украина, определяющее доступ Вашингтона к доходам от природных ресурсов Украины, имеет ничтожные перспективы для реализации.

Месторождение редких металлов
Фото: Nippon Foundation
Месторождение редких металлов

Чем вызван интерес США к украинским редким металлам?

Владимир Зеленский в Вашингтоне должен подписать 28 февраля с президентом США Дональдом Трампом соглашение о создании совместного американо-украинского "Инвестиционного фонда реконструкции на основании доходов от добычи природных ресурсов". Сам текст официально не опубликован, в Раде его не представляли.

Интерес США, в частности, к редкоземельным металлам понятен. Они используются для производства высокотехнологичных товаров, от смартфонов, электромобилей до чипов для ИИ, ракет и военной техники. Например, при производстве одного F-35 требует около 400 кг таких металлов.

При этом главные разведанные запасы и вся промышленная цепочка сосредоточена у противника США — Китая. Китай в ответ на торговые пошлины стал запрещать экспорт редких металлов в США, от импорта которых они зависят критически. Поиск альтернатив привёл к росту цен на германий, галлий, графит, сурьму в два раза.

Что известно о рамочном соглашении по украинским недрам?

Согласно тому, что было опубликовано в украинских СМИ, документ представляет из себя декларацию о намерениях. Не упоминаются размер фонда, доли сторон, механизм урегулирования споров. Сообщается, что все детали будут прописаны в некоем приложении, которое только разрабатывается. Чтобы документ не был отменён росчерком пера исполнительной власти, его нужно ратифицировать в парламентах. И на Украине — не факт, что это будет сделано, но особенно не факт — что в конгрессе США. Для этого нужны две трети голосов, набрать которые нереалистично.

Совершенно нереалистичный проект. Какова же его идея?

Есть и другие нюансы. Добыча редкоземельных металлов очень затратна, грубо говоря, надо перемолоть тонны породы, чтобы достать несколько грамм металла. Нужны огромные инвестиции, поэтому " копать, копать, копать" можно будет только после установления мира. А как сказал Трамп, есть вариант, что мир "не будет достигнут никогда". Затем нужны технологии, которыми обладает Китай, а у США их нет. Кроме того, это энергозатратное производство, а электроэнергии нет у Украины.

Нет данных и о запасах. Существующее картирование было проведено 30-60 лет назад Советским Союзом. Без подтверждения этих данных частные горнодобывающие компании не рискнут инвестировать. Но даже если это произойдёт, то от момента выявления запасов в мире в среднем требуется 18 лет на разработку шахты и $500 млн и $1 млрд на строительство шахты и обогатительной фабрики.

"Никогда не знаешь, когда до этого дойдет. Ты копаешь, и, может быть, там всё не так, как ты думаешь. Но мы будем проводить там много времени. Это будет здорово для Украины", — сказал Трамп.

Отсюда ясно, что идея соглашения — кинуть кость Зеленскому, который требует гарантий безопасности, да и европейцы об этом пекутся. Идея заключается в том, что совместные инвестиции США и Украины в ресурсы страны якобы обеспечат Киеву безопасность, стабильность и прочный мир. Это не те гарантии, которые нужно Зеленскому, но деваться ему некуда — подпишет.

Почему России это не касается?

Президент Владимир Путин обрисовал позицию РФ как "это нас это не касается". Такая позиция вызвана бесперспективностью соглашения, которая в Кремле оценивается как близкая к нулю. А также несвоевременностью сделки — потому что кто знает, что останется от Украины хотя бы к лету?

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Графи́т (от др.-греч. γράφω «записывать, писать») — минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы инвестиции соглашение дональд трамп владимир зеленский
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