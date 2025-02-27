Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться?

Мир » Северная Америка » США и Канада

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Евросоюз в цензуре и подавлении свободы слова. На этом фоне в России вновь заговорили о возможном возвращении Facebook*, Instagram* и YouTube. Однако готов ли Запад пойти на такой шаг?

YouTube
Фото: Pexels by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
YouTube

А есть ли свобода слова в США?

"Свобода слова в Европе умирает", — с таким посылом вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он раскритиковал Евросоюз за блокировку соцсетей и цензуру, заявив, что если демократия может быть разрушена рекламой в интернете, то она и так была слабой.

"Если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов за цифровую рекламу из другой страны, значит, она не была очень сильной с самого начала", — подчеркнул Вэнс.

Президент США Дональд Трамп поддержал эту позицию, отметив, что действительно видит, как в Европе утрачено право на свободу слова.

Но этот же упрёк можно легко отнести и к самим Соединённым Штатам. Напомним, что после выборов 2016 года американские власти развернули масштабную кампанию против "российского вмешательства", в связи чем якобы был "незаконно" президентом избран Трамп. Была организована судебная кампания против российских разработчиков программного обеспечения для Facebook*, якобы собравших базы данных для компании Cambridge Analytic, которая потом в виде социальной рекламы размещала "пророссийскую" агитацию в соцсетях.

На основании этого вскоре были заблокированы сотни российских аккаунтов и введена цензура. Например, YouTube удалил с 2020 года более 200 российских каналов, а Meta* — сотни аккаунтов, критиковавших действия Украины. А после того, как в этой соцсети не стали удалять контент, призывающий "убивать русских", её в РФ признали экстремистской и запретили.

Пусть возвращаются, но у РФ есть условия

Теперь же на фоне потепления отношений в России идут обсуждения о возможном возвращении американских платформ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 27 февраля, что Facebook*, Instagram* и YouTube могут "вернуться", но только при соблюдении российского законодательства. А это, как известно:

  • юридическое представительство в РФ,
  • удаление запрещённого в РФ контента,
  • запрет экстремистских материалов.

Meta* сделает шаг навстречу?

Доцент философского факультета МГУ им Ломоносова, главный редактор PublicО Борис Межуев считает, что вопрос возвращения Meta* в Россию — это не вопрос бизнеса, а вопрос политики.

"Отношения с Meta* — это вопрос сближения с Америкой. А поскольку (Марк) Цукерберг пытается показать Трампу свою лояльность, нельзя исключать, что корпорация сделает шаг навстречу России. Почему бы и не вернуть Facebook и Instagram? Тем более, что их и так росcияне используют через VPN", — сказал эксперт для Pravda.Ru.

По его мнению, если появится политическая воля к сближению, то юристы смогут договориться и о том, что считать "экстремистским контентом", а Meta* изменит принципы модерации, отменив блокировки за нелояльные Украине высказывания.

Но с YouTube, по его мнению, ситуация сложнее. Платформа принадлежит Google — одной из крупнейших корпораций, связанных с глобалистами и открыто враждебных Трампу.

"Я не думаю, что Трампу будет интересно вписываться за YouTube, то есть за Google", — отметил Борис Межуев.

Тем не менее если компания пойдёт на уступки, Россия готова ответить взаимностью. Судебные иски и штрафы, которые накопились против YouTube, могут быть отозваны в случае разблокировки российских аккаунтов, отметил политолог.

Что дальше?

Борис Межуев считает, что возвращение американских соцсетей в Россию может стать символом потепления отношений между странами. Он напомнил, что в 70-е годы США и СССР уже проводили похожие шаги — например, запускали в обеих странах журналы "Америка" и "Советский Союз" как знак разрядки и того, что Советский Союз не боится пропаганды американского образа жизни, и наоборот.

Готова ли администрация Трампа повторить этот опыт? И насколько искренни заявления о свободе слова, если в самих США цензура не слабее, чем в Европе?

*- признана в РФ экстремистской организацией, запрещена и внесена в соответствующий реестр минюста.

Уточнения

Свобо́да сло́ва согласно Статье 10 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» — это право человека свободно выражать своё мнение, которое включает в себя свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы facebook instagram соцсети демократия дональд трамп дмитрий песков
Обсудить
Новости Все >
Зона без опасности — в зоне безопасности ПМР ликвидированы почти все блокпосты
Скрытые спасители природы: открыты бактерии, очищающие землю
Хватит покупать сельдерей в магазине! Вырастите его дома и почувствуйте разницу
Обратный отсчёт до последней миссии на МКС официально начался
Делайте это трижды за сезон — и забудьте о мелком луке раз и навсегда
Ксения Собчак высказалась о смерти актрисы Мишель Трахтенберг
Избавьтесь от сомнений: безошибочно выбираем 5 лучших материалов для стен в ванной
Война или мир? Что скрывается за заявлениями Турции об отправке военных на Украину
Ледники, вулканы и жизнь: ученые, вероятно, сделали удивительное открытие о появлении жизни
Никита Михалков в резкой форме высказался о русских в фильме с Юрой Борисовым
Сейчас читают
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Что будет, если Германия передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus
Военные новости
Что будет, если Германия передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Тихое убийство. Как США могут снести Зеленского, не делая этого открыто Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Последние материалы
Зона без опасности — в зоне безопасности ПМР ликвидированы почти все блокпосты
Скрытые спасители природы: открыты бактерии, очищающие землю
Хватит покупать сельдерей в магазине! Вырастите его дома и почувствуйте разницу
Обратный отсчёт до последней миссии на МКС официально начался
Делайте это трижды за сезон — и забудьте о мелком луке раз и навсегда
Ксения Собчак высказалась о смерти актрисы Мишель Трахтенберг
Избавьтесь от сомнений: безошибочно выбираем 5 лучших материалов для стен в ванной
Война или мир? Что скрывается за заявлениями Турции об отправке военных на Украину
Ледники, вулканы и жизнь: ученые, вероятно, сделали удивительное открытие о появлении жизни
Никита Михалков в резкой форме высказался о русских в фильме с Юрой Борисовым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.