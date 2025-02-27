ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Евросоюз в цензуре и подавлении свободы слова. На этом фоне в России вновь заговорили о возможном возвращении Facebook*, Instagram* и YouTube. Однако готов ли Запад пойти на такой шаг?

Фото: Pexels by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ YouTube

А есть ли свобода слова в США?

"Свобода слова в Европе умирает", — с таким посылом вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он раскритиковал Евросоюз за блокировку соцсетей и цензуру, заявив, что если демократия может быть разрушена рекламой в интернете, то она и так была слабой.

"Если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов за цифровую рекламу из другой страны, значит, она не была очень сильной с самого начала", — подчеркнул Вэнс.

Президент США Дональд Трамп поддержал эту позицию, отметив, что действительно видит, как в Европе утрачено право на свободу слова.

Но этот же упрёк можно легко отнести и к самим Соединённым Штатам. Напомним, что после выборов 2016 года американские власти развернули масштабную кампанию против "российского вмешательства", в связи чем якобы был "незаконно" президентом избран Трамп. Была организована судебная кампания против российских разработчиков программного обеспечения для Facebook*, якобы собравших базы данных для компании Cambridge Analytic, которая потом в виде социальной рекламы размещала "пророссийскую" агитацию в соцсетях.

На основании этого вскоре были заблокированы сотни российских аккаунтов и введена цензура. Например, YouTube удалил с 2020 года более 200 российских каналов, а Meta* — сотни аккаунтов, критиковавших действия Украины. А после того, как в этой соцсети не стали удалять контент, призывающий "убивать русских", её в РФ признали экстремистской и запретили.

Пусть возвращаются, но у РФ есть условия

Теперь же на фоне потепления отношений в России идут обсуждения о возможном возвращении американских платформ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 27 февраля, что Facebook*, Instagram* и YouTube могут "вернуться", но только при соблюдении российского законодательства. А это, как известно:

юридическое представительство в РФ,

удаление запрещённого в РФ контента,

запрет экстремистских материалов.

Meta* сделает шаг навстречу?

Доцент философского факультета МГУ им Ломоносова, главный редактор PublicО Борис Межуев считает, что вопрос возвращения Meta* в Россию — это не вопрос бизнеса, а вопрос политики.

"Отношения с Meta* — это вопрос сближения с Америкой. А поскольку (Марк) Цукерберг пытается показать Трампу свою лояльность, нельзя исключать, что корпорация сделает шаг навстречу России. Почему бы и не вернуть Facebook и Instagram? Тем более, что их и так росcияне используют через VPN", — сказал эксперт для Pravda.Ru.

По его мнению, если появится политическая воля к сближению, то юристы смогут договориться и о том, что считать "экстремистским контентом", а Meta* изменит принципы модерации, отменив блокировки за нелояльные Украине высказывания.

Но с YouTube, по его мнению, ситуация сложнее. Платформа принадлежит Google — одной из крупнейших корпораций, связанных с глобалистами и открыто враждебных Трампу.

"Я не думаю, что Трампу будет интересно вписываться за YouTube, то есть за Google", — отметил Борис Межуев.

Тем не менее если компания пойдёт на уступки, Россия готова ответить взаимностью. Судебные иски и штрафы, которые накопились против YouTube, могут быть отозваны в случае разблокировки российских аккаунтов, отметил политолог.

Что дальше?

Борис Межуев считает, что возвращение американских соцсетей в Россию может стать символом потепления отношений между странами. Он напомнил, что в 70-е годы США и СССР уже проводили похожие шаги — например, запускали в обеих странах журналы "Америка" и "Советский Союз" как знак разрядки и того, что Советский Союз не боится пропаганды американского образа жизни, и наоборот.

Готова ли администрация Трампа повторить этот опыт? И насколько искренни заявления о свободе слова, если в самих США цензура не слабее, чем в Европе?

*- признана в РФ экстремистской организацией, запрещена и внесена в соответствующий реестр минюста.

Уточнения

Свобо́да сло́ва согласно Статье 10 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» — это право человека свободно выражать своё мнение, которое включает в себя свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

