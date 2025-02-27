Новому канцлеру ФРГ предрекли кардинальные изменения в европолитике

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц — маловероятный кандидат на роль лидера решительного разрыва с США, пишет директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Марк Леонард. Однако, по его словам, бывший сверхатлантист и фискальный консерватор может оказаться единственным немецким политиком, который надежно похоронит экономически катастрофический «долговой тормоз» страны и проложит путь к действительно независимой Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фридрих Мерц

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Может ли 23 февраля 2025 года стать днем независимости Европы? Это вполне возможно, если победитель выборов в Германии Фридрих Мерц добьется своего.

Поразительно, что Мерц, типичный немецкий атлантист и финансовый ястреб, которого многие считали безнадежно застрявшим в 1980-х годах, отпраздновал свою победу, свергнув один из фундаментальных столпов консервативной политики Германии со времен Конрада Аденауэра, первого послевоенного канцлера страны.

“Моим абсолютным приоритетом будет укрепление Европы как можно быстрее, чтобы шаг за шагом мы действительно могли добиться независимости от США", — сказал он в своем первом интервью после выборов.

Некоторые другие лидеры все еще пытаются отхватить свой кусок пирога и съесть его: говорят о защите Европы, сотрудничая с Соединенными Штатами. Но не Мерц, который предпринял то, что можно приравнять к полномасштабной атаке на ближайшего союзника Германии, и даже зашел так далеко, что обвинил США во вмешательстве в выборы.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения между США и Европой погрязли в фундаментальном парадоксе. С одной стороны, европейцы пытаются продемонстрировать Трампу, что они готовы сделать больше в обмен на гарантии безопасности со стороны США. С другой стороны, США, защиты которых они ищут, пытаются заставить союзника по НАТО отказаться от своей собственной территории и давят на Украину. Требование, чтобы отчаявшаяся, разоренная страна передала более половины своих доходов от добычи важнейших полезных ископаемых и редкоземельных металлов в бессрочное пользование, — это шантаж, который заставил бы покраснеть даже главаря мафии.

Возможно, именно поэтому Мерц пошел туда, куда боятся смотреть все, настаивая на том, что Европе нужно будет найти способ перейти от полной зависимости от США к какой-то форме независимости.

В моем аналитическом центре, Европейском совете по международным отношениям, мы запустили "Инициативу по европейской безопасности", чтобы изучить, как это может выглядеть. До победы Трампа на выборах мы говорили о том, как мы можем защитить Европу, не прибегая к помощи Америки. Но европейцы все чаще задаются вопросом, как защитить себя от Америки.

Мерц, похоже, ясно понимает тот факт, что стать лидером, в котором нуждается Европа, означает не только перестройку отношений Германии с Францией и Польшей, но и выстраивание совершенно иных отношений с Соединенным Королевством. Как только премьер-министр Кир Стармер вернется из своей первой поездки в Вашингтон, которая, несомненно, будет крайне неприятной, он, возможно, тоже будет смотреть на вещи таким образом.

Но, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех, Мерцу также придется преодолеть пагубу немецкой экономической ультраортодоксальности. Отмена конституционного "долгового тормоза", введенного его предшественницей и коллегой по партии Ангелой Меркель, необходима не только для того, чтобы дать Европе возможность перевооружиться, но и для финансирования срочно необходимых инвестиций в инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и цифровизацию.

Мерц был непреклонен в том, что основные партии Европы должны пересмотреть свой подход к иммиграции. Но он был гораздо менее ясен в том, как это сделать таким образом, чтобы отразить демографические проблемы Европы. В конечном счете, необходим комплекс мер политики, который восстанавливает контроль над границами и потоками населения, ограничивает негативное воздействие этих потоков на наиболее уязвимых членов общества и одновременно учитывает необходимость рабочей силы для экономического роста, инноваций и предоставления государственных услуг.

Что касается "зеленой" политики и охраны окружающей среды, то перед Германией и Европой встает вопрос о том, как избежать компромисса с нулевой суммой между сокращением выбросов и снижением цен. Единственный ответ заключается в разработке экологической политики, которая одновременно является и промышленной политикой.

Но как? Фундаментальный вопрос, стоящий за всеми этими проблемами, от иммиграции и "зеленого перехода" до торговли и обороны, заключается в том, как сделать взаимозависимость менее рискованной. Как дать людям, которые остались позади, почувствовать, что правительство обеспечит их безопасность в опасном мире, не отгородившись от них стеной?

Независимость, которую обещает Мерц, заставит Европу переосмыслить многие свои отношения, в том числе с Китаем, Израилем, Индией и, конечно, с США. И нам понадобится политический класс, способный ясно видеть ситуацию и осуществлять радикальные изменения. Мерц будет не одинок в стремлении привести Германию к новому консенсусу. Ему почти наверняка придется возглавить коалицию с социал—демократами (СДПГ), что может реально помочь ему вывести свою партию на новый уровень — особенно в вопросе сокращения долгового бремени. Коалиции в Германии часто были источником слабости правительства, но в данном случае большая коалиция основных правоцентристских и левоцентристских партий могла бы стать источником силы.

Мерц — маловероятный кандидат на эту смену. Его главная критика Меркель, когда они оба боролись за лидерство в Христианско-демократическом союзе (ХДС), заключалась в том, что она опасно далеко отошла от ортодоксальности ХДС. Но точно так же, как уходящему в отставку канцлеру от СДПГ Олафу Шольцу потребовалось время, чтобы начать увеличивать инвестиции в оборону и разорвать связи страны с Россией, Мерц — сверхатлантист и консерватор в финансовой сфере — может оказаться единственным немецким политиком, который может надежно преодолеть долговой барьер и проложить путь к по—настоящему независимой Европе.