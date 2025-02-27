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Петр Ермилин

В Евпропе признали пустой тратой времени встречу Макрона и Трампа

4:30
Мир

В ходе визита в Вашингтон президент США Эммануэль Макрон не добился поставленных ему Брюсселем задач, пишет Politico со ссылкой на анонимных еврочиновников и дипломатов. О бесполезности прошедшей встречи французского лидера и главы США Дональда Трампа журналисты рассказывают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

По словам официальных лиц и дипломатов Европейского союза, президент Франции Эммануэль Макрон не смог получить конкретных заверений от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно американских гарантий безопасности для Украины во время визита в Белый дом на этой неделе.

В среду утром президент Франции проинформировал лидеров ЕС о своем визите в Вашингтон в ходе спешно созванной 30-минутной видеоконференции.

"[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно поддержки. Так что, действительно, стратегическая неопределенность в этом вопросе сохраняется", — сказал дипломат ЕС.

Несмотря на то, что США и Россия ведут переговоры о прекращении конфликта, которые исключают Киев и Европу, столицы, включая Париж и Лондон, пытаются создать миротворческую миссию для Украины, если будет достигнуто соглашение.

Гарантии безопасности для Украины являются ключевым вопросом, поскольку премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru) на этой неделе направляются в Вашингтон с общей целью добиться от США предоставления военной помощи.

После заседания Кабинета министров в среду Трамп не был уверен в том, какие гарантии предоставят США, несмотря на важнейшее соглашение о добыче полезных ископаемых, которое Зеленский собирается подписать в Вашингтоне на этой неделе.

"Я не собираюсь давать слишком больших гарантий безопасности. Мы собираемся попросить Европу сделать это, потому что... Европа — их ближайший сосед, но мы собираемся убедиться, что все пройдет хорошо", — сказал Трамп.

Хотя администрация Трампа ясно дала понять, что американские войска в них участвовать не будут, европейцы все еще надеются, что США смогут оказать поддержку, которая могла бы включать сбор разведданных, противовоздушную оборону и военные перевозки.

"Это была пустая трата времени", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, принимавший участие во встрече.

"Мы, как Европа, сейчас в этом довольно одиноки", — сказал другой дипломат.

Определенный уровень участия США в любом европейском военном развертывании на Украине имеет решающее значение: Стармер, который встречается с Трампом, недавно заявил, что после подписания мирного соглашения для сдерживания России должна быть "поддержка США". Следующий вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц тем временем в среду вылетел в Париж, чтобы следить за переговорами Макрона с Трампом.

В условиях неразберихи по поводу того, что США будут делать на Украине, европейские лидеры пытаются выработать общую линию поведения.

В воскресенье в Лондоне должна состояться встреча между Стармером и лидерами ЕС, посвященная совместным планам в области обороны и безопасности.

За этим последует заседание Европейского совета, на котором 6 марта соберутся лидеры ЕС.

По словам третьего дипломата, в рамках своих регулярных встреч по средам послы ЕС обсудили, как будет выглядеть прочный мир в ЕС и какие гарантии безопасности ЕС может предоставить.

По словам трех дипломатов, также велись разговоры о назначении специального представителя ЕС, который принимал бы участие в любых мирных переговорах от имени блока, как сообщили послам в офисе президента Европейского совета Антониу Косты. Двое других дипломатов сообщили, что послы не отреагировали на это предложение.

Однако до сих пор Трамп не проявлял интереса к тому, чтобы позволить кому-либо из европейцев принять участие в переговорах, которые он ведет с Россией.

Елисейский дворец не ответил на запрос о комментариях.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы франция эммануэль макрон
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