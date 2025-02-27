Украина может существовать только как анти-Россия. Что с этим делать?

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Люди, которые знают Украину лучше всех, убеждают, что Украина может существовать только как анти-Россия, поэтому украинство надо ликвидировать на корню.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Детский сад, игрушечный домик.

Украина должна быть включена в состав России ради её безопасности

"Убийственная история украинства состоит в том, что вместо Бога они поставили на пьедестал себя, украинцев, свою Украину. И это безумие. Рано или поздно в любом случае украинство, как Карфаген, должно быть разрушено", — сказал в эфире на телеканале "Спас" декан факультета медиакоммуникаций МГИК, ранее активист "Антимайдана" Юрий Кот.

Он обвинил большевиков в распространении украинства на исконно русские территории "за счёт политики насильственной коренизации русского народа" в "искусственно нарезанных границах Украинской ССР".

"Чтобы стать украинцем, нужно отречься от всего русского в себе, от своей веры православной", — сказал эксперт.

Он полагает, что для РФ нет иного выхода для достижения собственной безопасности, как движение Украины "в общее государственное образование с Россией".

Ненависть сильнее любви

Со своей стороны, руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая в пресс-центре РИА "Новости Крым" рассказала о том, что даже в освобождённых областях РФ до сих пор детей учат ненавидеть русских.

"Всё идет от воспитания в семье, от веры, а там очень развито сектантство. Вроде как ребёнка посылают в школу, потому что документ о среднем образовании нужен, но потом дома его переучивают. И этот ребёнок с молоком матери впитывает ненависть ко всем нам", — сказала Савицкая.

По её словам, в соседнем с Крымом Чаплынском районе Херсонской области "это очень хорошо ощущается".

По прогнозу крымской активистки, "Россия будет очень долго с этим бороться, потому что украинская пропаганда работает лучше, чем у нас".

"Мы не учим своих детей ненависти, мы учим своих детей любить. А их учат ненавидеть", — уточнила Савицкая.

Важно следить, что преподаётся в школах Новороссии

"Не может никакая Украина существовать, не будучи анти-Россией. Потому что, если Украина перестаёт быть анти-Россией, она становится Россией", — цитирует "ПолитНавигатор" мнение доцента кафедры социально-экономической географии КФУ Сергея Киселёва.

По словам эксперта, знание истории на уровне средней школы обличает лживость и целенаправленную пропаганду, направленную на разделение русских. Поэтому так важно следить за тем, что сейчас преподаётся в школах Новороссии. Сергей Киселёв предупредил в этой связи, что в Запорожской и Херсонской областях многие дети заочно учатся в киевских школах, а учительские коллективы в очных школах и высшей школе "ведут себя очень своеобразно".

"Мы туда направляем кадры, кадры приезжают, устанавливают себе огромные зарплаты... А ведётся ли ежедневная работа по перемалыванию сознания?" — подчеркнул эксперт.

Он уверен, что важно не просто "сломать хребет" украинской военной машине. Но и сломать самосознание украинства.

"Здесь песни, концерты и благотворительность не помогут. Нужна очень серьёзная, глубокая работа. Причём давно. Но я эту работу не вижу", — отметил Киселёв.

Как возродить русский дух в Новороссии

Конечно, проблема есть, потому что постоянно идут спекуляции о мире по ЛБС, и даже об обмене территориями, поэтому люди в Новороссии должны почувствовать не на словах, а на деле необратимость перемен, и самое главное — к лучшему. Сейчас к беседам в школах надо привлекать военных из подразделений, созданных из бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону России. Надо давать квоты молодёжи для поступления в российские вузы на бюджетной основе. И понимать, что перевоспитание — это действительно дело 10-15 лет.

Как сообщила в августе министр образования Херсонской области Людмила Ковтун, в регионе наблюдается снижение числа школьников, желающих изучать украинский язык. Годом ранее на территории Херсонской области 64% учеников младших классов заявили о желании учить украинский язык. В Запорожской области учить украинский язык как родной в августе 2023 года хотели 46% учеников 1-4-х классов. Для них минпросвещения разработало специальный учебник.

Уточнения

Новоро́ссия — обширный историко-культурный регион в Северном Причерноморье, присоединённый к Российской империи в результате русско-турецких войн во второй половине XVIII века. Регион превратился из неосвоенной степи с редкими кочевьями в мощный промышленный район, ставший становым хребтом экономики сначала Российской империи, затем — Украинской ССР.



