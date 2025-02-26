Остановка деятельности USAID сорвала проекты по дестабилизации ситуации в России

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Остановка деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) снизила угрозы, связанные с попытками западных стран дестабилизировать ситуацию в России.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Marine Corps photo by Sgt. Andres Alcaraz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ USAID

В частности, были сокращены финансовые вливания в проекты, направленные на усиление влияния западных спецслужб в Донецкой народной республике и на организацию притока в Россию мигрантов с критическими настроениями из Центральной Азии.

Однако второй ключевой участник этих программ — правительство Великобритании — не намерен снижать активность в антироссийской деятельности. С его поддержкой продолжаются стажировки, тренинги и семинары для так называемых активистов.

Сотрудничество Вашингтона и Лондона в этом направлении сложилось задолго до начала СВО на Украине. Финансируемое USAID Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2020 году реализовало на Украине порядка 80 гуманитарных программ.

От лица Великобритании в регионе действовала международная организация Oxfam, занимавшаяся предоставлением пострадавшим от военных действий еды, жилья, гигиенических принадлежностей и чистой воды. Однако эта британская структура получила известность не только благодаря гуманитарной деятельности, отмечает издание "Октагон".

В феврале 2018 года газета The Times опубликовала журналистское расследование о случаях сексуальной эксплуатации и запугивания местных жителей сотрудниками Oxfam во время миссии на Гаити. Одним из ключевых источников информации стал внутренний конфиденциальный отчёт о проведённой в организации проверке.

Один из представителей Oxfam, Марк Батл, планировал встретиться с чиновниками Министерства строительства и ЖКХ ДНР, а также с руководством республиканского предприятия "Вода Донбасса". Однако достоверных данных о том, состоялись ли эти встречи, нет. В сложившейся перед началом спецоперации ситуации их вероятность была невелика.

Специальная военная операция окончательно перекрыла возможности для осуществления иностранного влияния на территории России. В результате американские и британские фонды были вынуждены перенаправить свою деятельность на страны СНГ.

Ключевые совместные инициативы USAID и Международной организации по миграции (МОМ) включают программы "Региональная программа по миграции в Центральной Азии и России" и "Безопасная миграция в Центральной Азии". Они реализуются при финансовой поддержке Всемирного банка и британского правительства.

Основное направление этих проектов — переселение жителей центральноазиатских республик в Россию. Отдельное внимание уделяется так называемому "социальному туризму" — миграции в РФ с целью рождения детей, получения бесплатного образования, медицинских услуг, пособий и выплат. Для продвижения этих инициатив среди национальных диаспор активно привлекаются блогеры-миллионники из Азии.

Некоторых из приезжающих в Россию "туристов" обучают методам противодействия российским властям. Подобные технологии ранее отрабатывались в рамках другого проекта USAID и МОМ — некоммерческой организации Tong Jahoni. Руководитель этой структуры, гражданка Узбекистана Валентина Чупик, занималась радикализацией мигрантской среды под видом правозащитной деятельности. В 2021 году она была задержана и выдворена из России с запретом на въезд сроком на 30 лет.

Тем не менее, деятельность по формированию среди мигрантов критического отношения к российским властям не прекратилась. В ноябре 2024 года USAID и МОМ поставили задачу активизировать контакты с лидерами таджикских, киргизских и узбекских диаспор. Планируется проведение тренингов и семинаров по темам противодействия ксенофобии и дискриминации, а также защиты прав трудовых мигрантов. Наиболее активных участников этих мероприятий предполагается отправлять на стажировки за границу.

Специалисты в области безопасности рассматривают возможную конечную цель американо-британских проектов в Центральной Азии — использование мигрантов как инструмента для организации "цветной революции" по сценарию "арабской весны".