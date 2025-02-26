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Петр Ермилин

В ЕС решили наладить отношения c партнером России

7:45
Мир

Поскольку глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен готовится привезти свою команду еврокомиссаров в Нью-Дели, ей следует воспользоваться моментом для углубления связей со своими индийскими коллегами, пишет Джеймс Крабтри, обозреватель Европейского совета по международным отношениям (ECFR). По его словам, с приходом Дональда Трампа в Белый дом и ЕС, и Индии нужны более близкие друзья в других странах. 

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Поскольку президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибывает в Нью-Дели позже на этой неделе с делегацией членов комиссии, и Европа, и Индия переживают момент стратегической перестановки. Возвращение Дональда Трампа к власти в Вашингтоне привело к кризису в трансатлантических отношениях, вынудив Брюссель искать новые геополитические партнерства. Хотя связи Индии с США находятся в лучшем состоянии, Индия также стремится к возобновлению отношений с другими странами, чтобы перестраховаться в отношениях с новой капризной Америкой. Трудно представить себе лучшее время для оживления исторически тусклых связей между Европой и Индией.

Решение пригласить почти всех членов Европейской комиссии в Дели для встречи со своими индийскими коллегами является четким сигналом о желании Европейского союза укреплять и расширять связи с Индией в период глобальной неопределенности. Для ЕС размеры и экономический рост Индии давно сделали ее привлекательным партнером. Но до сих пор попыткам укрепить связи препятствовала бюрократическая инерция с обеих сторон, а также отсутствие четкого стратегического обоснования.

Однако, стремясь смягчить ущерб, нанесенный новой администрацией Трампа, Брюссель сейчас срочно нуждается в выстраивании альтернативных геополитических отношений. Фон дер Ляйен, например, в январе в Давосе высказывалась о Китае необычно примирительно, отметив, что Европа должна "стремиться к взаимной выгоде" в своих разговорах с Пекином. Тем не менее, по сути, Китай остается важным стратегическим вызовом для Европы. Укрепление связей с Индией — демократической страной с растущим мировым влиянием — открывает как большие экономические возможности, так и политическую привлекательность.

Индия также видит преимущества в более тесных европейских связях. Премьер-министр Нарендра Моди положительно оценил свой январский визит в Вашингтон, продемонстрировав тесные отношения с Трампом. Но теперь руководству Индии также приходится сталкиваться со сложной, непредсказуемой новой эрой в политике США, в которой нельзя быть полностью уверенным в том, что связи между Вашингтоном и Нью-Дели сохранятся в прежнем виде. Как заявил в октябре прошлого года министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, Индия придерживается "многовекторного" подхода к внешней политике, развивая связи с многочисленными партнерами для увеличения своего геополитического пространства. Учитывая события в Вашингтоне, укрепление связей с Европой может стать дипломатическим противовесом для Нью-Дели.

В первую очередь речь пойдет о сотрудничестве в области технологий. Заседание Совета ЕС-Индия по торговле и технологиям — всего лишь второе с момента его основания в 2023 году — открывает возможности для углубления сотрудничества в различных областях, от искусственного интеллекта до экологически чистых технологий. Особое внимание уделяется инфраструктуре зарядки электромобилей, аккумуляторам и искусственному интеллекту, а также приоритетной для Индии "цифровой общественной инфраструктуре". 

Достижение прогресса в торговле будет более сложным, несмотря на возобновление переговоров о заключении соглашения о свободной торговле после длительного перерыва, хотя и не невозможным.

Но потенциальная новая совместная европейско-индийская повестка дня может быть гораздо шире. Обе стороны разделяют озабоченность по поводу экономической безопасности и снижения уязвимости перед геоэкономическими угрозами, начиная с регулирования повышенных тарифов в США и заканчивая торговой практикой Китая. В частности, стремление Европы снизить риски для цепочек поставок китайской продукции, как указано в недавнем докладе Драги, согласуется с интересами Индии в привлечении большего объема инвестиций в промышленность — если удастся убедить европейские компании перенести свои инвестиции с Китая на Индию. 

Новые области сотрудничества также возможны в космической политике и обороне. Потенциальное участие Индии в PESCO является одной из потенциальных тем для обсуждения, учитывая, что отдельные внешние государства могут быть приглашены присоединиться к членам ЕС в качестве спонсоров конкретных проектов PESCO. Также возможно создание нового партнерства между Европой и Индией в области безопасности и обороны в дополнение к недавно созданным партнерствам с Японией и Южной Кореей.

Конечно, проблемы остаются. В последние годы ЕС изо всех сил пытался согласовать с Нью-Дели свой дипломатический подход к Украине, учитывая глубокие исторические отношения Индии с Россией. Ситуация рискует усугубиться по мере продолжения американо-российских переговоров о возможном мирном соглашении по Украине, против чего выступает Европа, но Нью-Дели, вероятно, поддержит этот подход. Напротив, Индия будет с подозрением относиться к любому потенциальному потеплению отношений Европы с Китаем. Нью-Дели также критически относится к мерам ЕС в области труда и охраны окружающей среды, особенно к его механизму регулирования выбросов углекислого газа, хотя в этом вопросе обещанное фон дер Ляйен “всеобъемлющее” законодательство, направленное на сокращение бюрократических проволочек, может обеспечить некоторый прогресс.

Несмотря на это, встречи на этой неделе сопровождаются четким дипломатическим обязательством обеих сторон разработать более эффективную совместную повестку дня. Фон дер Ляйен пообещала опубликовать новое совместное заявление по "новой стратегической повестке дня ЕС-Индия" к середине года, обновив предыдущий документ от 2018 года. За этим последует совместно разработанная дорожная карта, которая будет представлена на отложенном саммите Европа-Индия, намеченном на последний квартал этого года.

Как отметила новый верховный представитель ЕС Кая Каллас на недавних слушаниях по утверждению в должности, у отношений есть “огромный неизведанный потенциал”. Первые шаги администрации Трампа дают явный внешний толчок для реализации этого дремлющего потенциала. Выступая в прошлом году в Нью-Дели, Джайшанкар признал, что в Европе в последнее время произошло "значительное стратегическое пробуждение", даже если оно в значительной степени обусловлено внешними событиями. Ближайшие месяцы покажут, смогут ли европейцы превратить это пробуждение в конкретный прогресс в отношениях с одним из своих наиболее важных потенциальных партнеров.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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