Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией

В последние дни как никогда проявилась сущность президента США Дональда Трампа как истинного и очень жёсткого бизнесмена. Свой стиль он явно отточил среди "акул" американского бизнеса, где нет никаких границ и красных линий при достижении целей. В этой среде не считается зазорным съесть не только слабого, но и подставить сильного, а такие понятия как совесть или добродетель вообще не в цене.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Не даром в своей книге Дональд Трамп откровенно писал:

"Мой стиль заключения сделок довольно прост и прямолинеен. Я ставлю очень высокие цели, а затем просто продолжаю давить, давить и давить, чтобы получить то, что мне нужно!"

И сейчас он явно снова додавил.

Не даром выступление вице-президента Джей Ди Вэнса в Мюнхене неделю назад вызвало шок и широкий резонанс в Европе, особенно в части того, что внутренние угрозы ЕС явно превышают внешние и что теперь, каждый сам за себя, так как у США есть проблемы совершенно в другом регионе.

А в вопросе "мира на Украине" Вэнс явно с издёвкой заявил, что Вашингтон возможно будет учитывать мнение Европы в переговорах по Украине, но сами европейцы могут не участвовать в этих консультациях.

Трамп чётко заявил, что не видит опасности для Европы со стороны России, зато понимает растущую опасность, и в первую очередь экономическую, для США со стороны Китая.

Поэтому ему срочно нужна "тишина" как на Ближнем Востоке, так и на Украине, чтобы сосредоточить усилия на противодействии Китаю. Урегулирование этих конфликтов позволит США направить ресурсы на сдерживание растущего влияния Китая, который, по мнению Трампа, представляет главную стратегическую угрозу для американских интересов в долгосрочной перспективе.

Договор "о сотрудничестве" с Украиной

Все мы помним, что буквально две недели назад Трамп ошарашил как всю Европу, так и вверг в шок Украину своим заявлением о долге в $500 млрд, которые Украина должны выплатить за предоставленную ей военную помощь и поддержку. При этом, когда Владимир Зеленский встал в позу, отказавшись подписать договор "о колонизации Украины" и начав торговаться, заявляя, что никогда не брал у США деньги в долг, Трамп подверг его резкой критике, назвав его "диктатором без выборов".

Трамп обвинил Зеленского в отказе проводить выборы на Украине, что, по его оценке, ставит под сомнение легитимность украинского лидера. Он также утверждал, что Зеленский убедил США потратить значительные суммы на войну, которую невозможно выиграть.

В результате чего Зеленскому даже потребовалось срочно проводить заседание Рады, которая только после второго голосования смогла выдать вердикт о его якобы легитимности как президента. При этом Зеленский пафосно заявил о готовности покинуть свой пост, если это приведёт к установлению мира в стране или станет условием для вступления Украины в НАТО.

Однако всё это было шумовой завесой, чтобы скрыть давление со стороны американцев, продавливающих своё решение о якобы экономическом сотрудничестве с Украиной по разработке редкоземельных и прочих месторождений с целью погашения ее долга США.

Естественно, для успокоения общественного мнения как на Украине, так и в Европе, было заявлено, что американцы учли все пожелания и переписали свой вариант сделки с учетом якобы украинского законодательства. Для "успокоения" публики было заявлено, что Вашингтон отказался от требования о праве на $500 млрд потенциального дохода от эксплуатации месторождений. Меж строк сказан, США получит столько сколько посчитает нужным для удовлетворения своих амбиций.

Согласно финальному тексту соглашения от 24 февраля, будет создан фонд, куда Украина станет отчислять 50% будущих доходов от монетизации принадлежащих государству полезных ископаемых.

Эти средства якобы будут реинвестироваться в проекты внутри страны. Однако фонд не будет включать доходы от уже функционирующих добывающих предприятий, принадлежащих, например, "Нафтогазу" и "Укрнафте". То есть пару предприятий, принадлежащий украинскому олигархату Зеленский все-таки смог отстоять. Ну а как без этого, он ведь должен учитывать интересы своих бизнес-партнёров.

Самое интересное, что в документе отсутствуют какие-либо упоминания о гарантиях безопасности со стороны США, на которых ранее настаивал Киев. Американские официальные лица утверждают, что экономические связи между странами сами по себе станут своеобразным "щитом безопасности". Хотя тут они явно правы, американцы умеют использовать свою свои как военные, так и дипломатические возможности, для защиты своих бизнес-проектов.

Белый дом рассматривает соглашение как первый шаг к возможному прекращению войны между Украиной и Россией. По данным источников, президент США Дональд Трамп оказал давление на Владимира Зеленского, требуя принять предложенные условия.

Первоначальный вариант документа, который Украина отвергла, предусматривал полную финансовую заинтересованность США в фонде и передачу половины доходов от добычи природных ресурсов, включая нефть и газ, в обмен на дальнейшую поддержку.

Окончательный текст соглашения предполагает якобы совместное управление фондом Украиной и США, однако Вашингтон будет обладать решающим голосом в принятии ключевых решений. Доли в фонде будут определяться на основе вложенных средств и не могут быть проданы или переданы без согласия второй стороны. То есть все полностью будет контролироваться американским бизнесом.

Пытаясь сохранить лицо, украинские чиновники заявляют, что достигнутая договорённость пока является лишь "рамочным соглашением". Передача доходов начнётся только после официального создания фонда, что оставляет время для проработки деталей, таких как размер американской доли и условия будущих сделок. В переводи с эзопово языка чиновников, это значит, что потом, в тиши кабинетов и вдали от общественного мнения, все кому надо, все получат.

Администрация президента Украины подтвердила, что соглашение "естественно" было одобрено министрами юстиции, экономики и иностранных дел, а в ближайшие дни Кабинет министров порекомендует его к подписанию.

Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован Верховной Радой. По данным СМИ, церемония подписания может состояться в Вашингтоне 28 февраля. Так что Раде придется еще раз в авральном порядке собраться, чтоб утвердить "Акт о колонизации Украины". Естественно, что Зеленский очень заинтересован в этом голосования, так как это позволит замазать всех депутатов сделкой о "продаже" Украины американскому олигархату.

После появления информации о согласии Украины на сделку Трамп сразу подтвердил, что намерен встретиться с уже "легитимным" Зеленским в Вашингтоне для подписания соглашения. И хотя остаются вопросы относительно его дальнейшей реализации, в частности, касающиеся юрисдикции фонда и механизма контроля за его расходами, но это уже мелочи, которые сторгуются потом в тиши кабинетов новых колонизаторов Украины.

