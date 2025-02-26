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Игорь Буккер

Интимные чаты прямо в разведке: что обсуждают сотрудники АНБ в рабочее время?

Мир

Американское разведывательное сообщество — один из ключевых элементов системы национальной безопасности США. Официально его задача — защищать страну от внешних угроз, но, как показывают полученные City Journal внутренние документы, для некоторых сотрудников существуют и другие приоритеты. Среди них — участие в секс-чатах во время рабочего дня.

Киберкомандование США, эмблема
Фото: Wikimedia Commons by Cherie Cullen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киберкомандование США, эмблема

City Journal получил доступ к данным Агентства национальной безопасности (АНБ) благодаря двум источникам — одному действующему и одному бывшему сотруднику. Они предоставили журналы переписок в программе Intelink, используемой для внутренней коммуникации разведслужб.

По словам официального представителя АНБ, "сотрудники агентства подписывают соглашение, запрещающее публикацию в Intelink контента, не связанного с миссией, нарушение которого может привести к дисциплинарным мерам". Однако переданные  журналистам документы, датированные двумя годами ранее, содержат подробные дискуссии на темы сексуальных предпочтений, извращений, полиамории и даже кастрации.

Одной из самых обсуждаемых тем чата стала трансгендерная хирургия, в частности операция по смене пола с мужского на женский.

Один из участников, представившийся как человек, прошедший такую процедуру, делился своими ощущениями: "Я обнаружил, что мне нравится, когда в меня проникают (раньше я этого не испытывал), но в целом мне просто нравится быть собой после операции по смене пола".

Другой сотрудник разведки хвастался, что теперь может носить леггинсы и бикини без необходимости скрывать первичные половые признаки.

Члены чата также обсуждали инъекции эстрогена, удаление волос и личные сексуальные предпочтения после операции. 

Один из участников, работающий в разведывательном управлении Министерства обороны, отметил, что одним из самых неожиданных изменений для него стало то, что при мочеиспускании ему больше не нужно заботиться о правильном направлении потока.

Эти откровения всплыли на фоне растущего внимания к тому, насколько идеологически ангажированной стала американская разведка. Администрация Дональда Трампа, министр обороны Пит Хегсет и директор Национальной разведки Тулси Габбард неоднократно критиковали разведывательное сообщество за чрезмерное внимание к левой повестке в ущерб национальной безопасности. Слитая информация чатов только подтверждают эти обвинения и ставят под сомнение профессионализм сотрудников.

Согласно источникам журнала, секс-чаты были узаконены в рамках политики АНБ по "разнообразию, равенству и инклюзивности" (DEI). ЛГБТ-активисты внутри агентства использовали внутренние "группы ресурсов сотрудников", чтобы превратить свои личные интересы в часть рабочего процесса.

Действующий сотрудник АНБ сообщил, что подобные группы целыми днями устраивали встречи с названиями вроде "Привилегия", "Осознание близкого по духу" (Ally Awareness), "Гордость" (Pride) и "Включение в трансгендерное сообщество". Руководство АНБ поддерживало эти инициативы, утверждая, что DEI является не просто важным аспектом их деятельности, а критически важной миссией агентства.

В этом контексте термин "разнообразие" приобрел новый смысл, став синонимом открытого обсуждения сексуальных практик среди сотрудников разведки. В одном из чатов участники обсуждали полиаморию и так называемую "этическую немоногамию".

Один из сотрудников АНБ пояснял структуру своей "поликулы" (группы полиаморных партнёров), описывая сложные переплетения их отношений. Другой сотрудник упоминал, что его социальный круг настолько плотно связан, что "друзья превращаются в сложные соединения, подобные полимерам".

В некоторых случаях разговоры становились откровенно сексуальными: источники сообщили, что в рабочее время проводились сотни таких обсуждений, причем сотрудники ЦРУ и АНБ активно участвовали в них.

Некоторые участники чатов выражали идеи, ставящие под сомнение их психическую пригодность к работе в разведке. Один из сотрудников АНБ настаивал на использовании местоимений "it/its" ("оно/это") вместо традиционных "he" ("он") или "she" ("она"), утверждая, что его идентичность не имеет отношения к полу. Когда один из коллег выразил несогласие, его тут же осудили за "трансгендерное стирание" и попытку подавления чужой идентичности.

"Эти люди имеют доступ к совершенно секретной информации, и они всерьез считают себя "оно"!" — возмутился один из источников в АНБ.

С приходом новой администрации Трампа может начаться пересмотр кадровой политики в разведке. Источники сообщили, что сотрудники, вовлеченные в DEI-группы, боятся потери своих должностей.

"Есть правовые ограничения, но этот президент показал, что на законность ему плевать", — заявил один из сотрудников разведки, комментируя возможные увольнения активистов DEI.

Противостояние неизбежно. Чаты АНБ подтверждают, что в разведывательных службах работают сотни гендерных активистов, для которых вопросы идентичности важнее национальной безопасности.

Администрации Трампа предстоит не только разобрать структуру DEI, но и решить вопрос с сотрудниками, использующими госресурсы для продвижения гендерной идеологии.

City Journal — издание Манхэттенского института политических исследований (Manhattan Institute for Policy Research, MI), ведущего аналитического центра свободного рынка.

Уточнения

Аге́нтство национа́льной безопа́сности сокр. АНБ [ а-эн-бэ́ ] (англ. National Security Agency, NSA) — подразделение Министерства обороны США, входящее в состав Разведывательного сообщества США на правах независимого разведывательного органа, занимается радиоэлектронной, научной и технической разведкой, киберразведкой, военной контрразведкой, защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений США.

Киберкомандование США (англ. United States Cyber Command, USCYBERCOM) — единое боевое командование вооружённых сил США. До 4 марта 2018 г. находилось в подчинении стратегического командования США.

Полиамо́рия (англ. polyamory, от др.-греч. πολύς «многочисленный» + лат. amor «любовь») — форма согласованной немоногамии, система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно с их согласия.

Эстроге́ны (нем. Östrogene) — общее собирательное название подкласса стероидных женских половых гормонов, производимых в основном фолликулярным аппаратом яичников у женщин. 

Та́лси (Ту́лси) Га́ббард (англ. Tulsi Gabbard, род. 12 апреля 1981, Лелоалоа, Американское Самоа) — американский политический и государственный деятель, комментатор. Директор Национальной разведки США с 12 февраля 2025 года.

Intelink — группа защищённых интранет-сетей, используемых разведывательным сообществом США. 

Пи́тер (Пит) Бра́йан Хе́гсет (англ. Peter Brian Hegseth; род. 6 июня 1980, Миннеаполис, штат Миннесота, США) — американский телеведущий, автор, офицер Национальной гвардии. Министр обороны США с 25 января 2025 года.

Разнообразие равенство и включение (англ. Diversity, equity, and inclusion) или DEI — общее название для комплекса мер, проводимых в Северной Америке и в странах Англосферы, направленное на достижение представленности и равноправия для исторически непредставленных и угнетённых социальных групп.

ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы секс
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