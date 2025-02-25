Россия выигрывает войну с Западом и решит украинский вопрос в свою пользу

Совбез ООН снял с РФ "вину" за конфликт на Украине, распространив её на зачинщиков и исполнителей. Это открывает путь к мирным переговорам и окончанию войны.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Совбез ООН снял с РФ обвинения в агрессии против Украины

Совбез ООН принял обязывающую резолюцию по конфликту на Украине. Она была внесена делегацией США и призывает к установлению мира на Украине с исключением констатации об "агрессии РФ". Поддержали документ 10 стран из 15 членов Совбеза, в том числе впервые с начала СВО в данной группе оказались Россия, Китай и США. Остальные пять делегаций воздержались, причём Великобритания и Франция не наложили вето. Таким образом, на самом высоком международном уровне с РФ снимаются обвинения в агрессии, а вина за войну теперь распределяется на всех её участников, включая США, ЕС и страны НАТО. О чём неоднократно заявляла Москва, призывая ликвидировать "корни" конфликта.

Это приведёт к постепенному отказу от западного санкционного режима против РФ. Первой ласточкой стала Южная Корея, которая вчера отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудования. И не случайно, в РФ заговорили о возвращении именно корейских автогигантов на рынок России. Следуя аксиоме, рынок знает всё, он давно реагирует позитивно на переговоры Москва — Вашингтон, акции российских компаний, компаний сотрудничавших с РФ растут, рубль укрепляется.

США применили административный ресурс к союзникам по НАТО

Очевидно также, что США применили административный ресурс, убедив Париж и Лондон не ветировать резолюцию. Как это делается, президент США Дональд Трамп показал на примере коллеги из Франции. Вначале Трамп не вышел встречать Эмманюэля Макрона, затем усадил его на приставной стульчик для видеосвязи, а после короткой воспитательной беседы Макрон поддержал кабальную для киевского режима "сделку по минералам", выступил против конфискации замороженных российских активов и даже указал на необходимость прямого диалога Парижа с Москвой. Позже в интервью он сказал, что война может закончиться "за пару недель".

Путин расположен к взаимодействию с США, но не бездумно

На фоне этого голосования в СБ ООН Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину дал понять, что РФ договороспособна.

Путин сказал, что "не против сохранения украинской государственности", но главное, чтобы с её территории не исходила угроза России. Видимо, гарантии у него будут не от Украины, а от США. Президент также поддержал предложение Трампа по сокращению военных расходов на 50%. Понятно, что РФ сможет их снизить только после окончания СВО и решения её задач. Заметим, что ответы Путина по этой и другим инициативам США включают фразу: здесь есть над чем подумать. То есть он расположен к взаимодействию, но интересы РФ ущемлены не будут.

США также было сделано предложение по совместной эксплуатации редкоземельных металлов, в том числе на новых территориях, это опять же открывает путь к снятию санкций и признанию США Донбасса и Новороссии в составе РФ. Путин дал понять, что переговоры с бизнесом в США уже ведутся, в частности, по производству алюминия американскими компаниями в РФ.

Главная задача, по словам Путина, в переговорах с США — это повышение уровня доверия между обоими государствами: "Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие, может быть, другие контакты на высоком уровне".

Многое в дальнейшем развитии ситуации будет зависеть от упрямства Владимира Зеленского. Если он в ближайшие недели сбежит в Лондон или Париж, что, как сказал Путин, России не выгодно, то события начнут разворачиваться быстро. Если же останется восседать в Киеве, то Украина лишится поддержки США и сможет продолжать боевые действия до лета 2025 года, после чего у неё закончатся боеприпасы, а ВСУ потеряют доступ к передовым оружейным системам, таким как ракеты ATACMS и системы ПВО Patriot. И тогда сохранение государственности Украины будет под большим вопросом.

Уточнения

Сове́т Безопа́сности ООН— постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций, на который, в соответствии со статьёй 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.

