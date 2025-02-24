Эксперт Лепехин назвал причины выдвижения Трампом миролюбивой резолюции по Украине для голосования в ООН

Зачем США выдвинули миролюбивую резолюцию по конфликту на Украине для голосования в ООН и кто её поддержит, рассказал Pravda.Ru Владимир Лепехин.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ООН

Генеральная Ассамблея ООН голосует 24 февраля резолюцию США о конфликте на Украине. В американском документе, по данным Reuters, выражается скорбь о гибели людей во время "российско-украинского конфликта" и говорится, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров. Резолюция "призывает к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией".

Россия предложила внести поправки в проект США, чтобы упомянуть об устранении "коренных причин" войны. Великобритания и 24 государства Европейского союза также предложили поправки к проекту США в Генеральной Ассамблее.

Они хотят описать конфликт как "полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину", поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины и призвать к "справедливому, прочному и всеобъемлющему миру" в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности.

Налицо противоречия между союзниками по НАТО.

"Сейчас у Трампа нет никаких союзников. Кого он с утра назначит союзником, тот и будет им", — сказал Pravda.Ru генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Эксперт считает, что целью президента США Дональда Трампа является мониторинг обстановки — как разные страны относятся к его мирной инициативе, а также "соломки подстелить" в виде проведения её через ООН.

По мнению Владимира Лепехина, текст резолюции никого не обижает, он миролюбивый, но Британия и другие страны "играют в свою собственную игру и пытаются влезть в процесс переговоров" между Россией, Украиной и США.

"Все основные европейские игроки заинтересованы в геополитическом реванше и сохранении статус-кво. То есть держать Украину под уздцы как прокси-государство на российском направлении и продолжать эскалацию", — сказал эксперт.

Он уверен, что Британия, Германия, Франция и многие другие страны Европы будут голосовать против резолюции. Но, например, Польша "уже выпадает из этой компании" — президент Анджей Дуда встретился с Трампом и обозначил свою позицию, что он поддерживает американцев.

Владимир Лепехин считает, что американская резолюция "катализирует раскол в Европе", который будет расти: "Не понравилось уже Польше, не понравится Венгрии и Словакии, не понравится Дании, возможно. Так что раскол Европы на горизонте обозначился. Присоединятся потом, возможно, Румыния, Болгария, некоторые балканские страны, где сильно влияние США".

По словам эксперта, Российская Федерация и без принятия своей поправки поддержит резолюцию, потому что "генеральная линия американцев в отношении российско-украинского конфликта — в большей степени правильная и в большей степени отвечает российским интересам, чем интересам Киева".

Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются обязательными, но имеют политический вес.

15 членов Совета Безопасности также собираются проголосовать по тому же тексту США позднее в понедельник. Для принятия резолюции совета необходимо не менее девяти голосов "за" и отсутствие вето со стороны США, России, Китая, Великобритании или Франции.

Уточнения

Генера́льная Ассамбле́я Организа́ции Объединённых На́ций — учреждённый в 1945 году в соответствии с Уставом ООН главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединённых Наций. Ассамблея состоит из 193 членов Организации Объединённых Наций.



Сове́т Безопа́сности ООН — постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций, на который, в соответствии со статьёй 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.

