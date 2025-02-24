Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии

Россия уступает свою зону влияния в Сирии Турции. Хотелось бы надеется, что с сохранением военных баз в Латакии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров нанёс визит в Турцию, где состоялись его переговоры с коллегой Хаканом Фиданом. Это был первый контакт на высоком уровне после бегства Башара Асада и воцарения в Дамаске протурецких боевиков.
Лавров и Фидан выступили с заявлениями на совместной пресс-конференции по итогам встречи, которая транслировалась на YouTube.
Фидан заявил, что у Турции и РФ "схожие взгляды на предотвращение сепаратистских движений". По его словам, Турция не потерпит террористические организации, гнездящиеся в Сирии, а международное сообщество проявит единую позицию в борьбе с ИГИЛ* и РПК (Рабочая партия Курдистана).
"Мы ожидаем, что все будут уважать интересы Турции в сфере безопасности в то время, когда предпринимаются позитивные шаги по разрешению конфликтов в нашем регионе", — сказал Фидан.
Лавров поддержал Фидана по вопросу "курдских сепаратистов", заявив, что США "финансировали квазигосструктуры, создававшиеся на северо-востоке страны, чтобы подпитывать курдский сепаратизм".
По его словам, стороны удовлетворены уровнем сотрудничества по сирийскому вопросу. Подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по нормализации обстановки в Сирии с учётом новых реалий. То есть с учётом прихода к власти террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ*). Россия, очевидно, улучшила отношения со своим бывшим врагом.
Министр иностранных дел ХТШ* Эсад Хасан Шайбани сегодня посетит Анкару, и ему будут высказаны пожелания РФ и рекомендации Турции о сохранении военных баз. А если нет, то можно и поддержать в Совбезе ООН борьбу курдского народа за самоопределение, а Израиль — за сохранение буферной зоны в Сирии, чтобы противодействовать терроризму ХТШ*.
Фидан отметил далее, что Турция придаёт большое значение новой инициативе США "по прекращению российско-украинской войны как подходу, ориентированному на результат", и готова провести мирные переговоры.
Лавров кратко обозначил требования РФ по Украине.
Турция очень хочет быть посредником в российско-американо-украинских переговорах, но её не допустят по причине дружбы с киевским режимом и недружественной позиции в Сирии.
Лавров упомянул о работе формата 3+3 (Армения, Азербайджан, Грузия и Турция, Россия, Иран) на Южном Кавказе, "который мы называем общей международной площадкой". Возможно, формат тоже связан с распределением зон влияния. Наступление Турции на интересы РФ чувствуется уже в Абхазии, и надо что-то с этим делать.
В целом, страны связывает много по линии экономики и бизнеса, и есть смысл договариваться.
По словам Лаврова, осуждались вопросы сотрудничества в энергетике, банковском деле, промышленности, транспорте и туризме, по атомной электростанции в Аккую — стройка продолжается, несмотря на санкции. Также обсудили безопасность "Турецкого потока" и "Голубого потока".
Фидан пожаловался, что заявка Турции на вступление в БРИКС заморожена. Вступление Турции в БРИКС Москва будет тормозить, так как сомневается в лояльности Стамбула. И это ещё один момент для торга.
*- террористическая организация, запрещена в РФ.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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