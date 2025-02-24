Переговоры России и США: на некоторые действия США стоит обратить внимание

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С целью укрепления позиций США на международной арене и ослабления влияния России в Европе внешняя политика США претерпела значительные изменения с начала второго президентского срока Дональда Трампа в 2025 году, что вызвало ухудшение отношений между Брюсселем и Москвой.

Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ США и Россия

Политика Дональда Трампа: обострение отношений между Европой и Россией

Одним из важных шагов Трампа стало начало прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, целью которых было урегулирование конфликта в Украине. Однако отсутствие в этих переговорах представителей европейских стран вызвало обеспокоенность среди лидеров Евросоюза. Многие политики в Европе опасаются, что такой формат диалога может привести к уступкам со стороны США в пользу России, ослаблению позиций Украины и возможному изменению баланса сил в регионе.

Администрация Трампа также рассматривает возможность сокращения военного присутствия США в Европе, обосновывая это необходимостью для европейских стран взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Однако этот шаг столкнулся с резкой критикой со стороны восточноевропейских государств, включая Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Они считают, что возможный вывод американских войск ослабит гарантии коллективной безопасности НАТО и создаст условия для усиления российского влияния в регионе. Кроме того, страны Восточной Европы опасаются, что без присутствия американских войск Россия может активизировать свою агрессивную политику.

Белый дом рассматривает возможность смягчения санкций против Москвы, что вызывает серьезное беспокойство в Европе. Евросоюз занимает жесткую позицию, рассматривая санкции как ключевой инструмент давления на Россию. В европейских странах такое решение США могли воспринять как ослабление международного давления на Москву, что, в свою очередь, могло бы побудить Россию к более активным действиям на мировой арене, усилив тревогу в ЕС. Кроме того, снятие ограничений могло способствовать экономическому укреплению России, позволив ей активнее продвигать свои интересы в Европе. Особенно обеспокоены этим восточноевропейские страны, которые опасаются усиления влияния Кремля в регионе.

Повышение бдительности в отношении Китая в России

Нетрудно обнаружить, что во время знаковых встреч лидеров России и США в российских медиа и соцсетях активизируются публикации, критикующие Китай. Они могут касаться экономической экспансии Китая, долговой зависимости России от китайских кредитов и т. д. В последнее время в российском киберпространстве все чаще появляется информация о том, что "Китай можно назвать заинтересованной в продолжении войны на истощение России стороной." и "Роль Китая в мирном урегулировании российско-украинского конфликта будет никакая". На платформах, как OK, VK и Dzen появляются фейки и критические посты, распространяющие сомнения в искренности китайско-российского партнерства.

В то же время есть признаки того, что США уже давно обращают внимание на развитие российской китаеведения и пытаются установить с ней определенные связи в целях обеспечения своих стратегических интересов. В рамках этой программы одной из основных форм поддержки является финансирование китаеведов. Финансирование осуществляется через программы, спонсируемые Фондом Карнеги за международный мир. Российские эксперты, работавшие в Московском центре Карнеги, такие как Александр Габуев, Иван Зуенко и Вита Спивак, стали объектами инвестиций.

Деятельность вышеупомянутых китаеведов характеризуется не только проведением научных исследований, но и участием в публичных дебатах, конференциях и публикациях, целью которых является изучение современных тенденций в Китае с разных точек зрения и критическая оценка современной китайской политики. Исходя из этой предпосылки, книга "Китай в эпоху Си Цзиньпина", опубликованная китаеведом Иваном Зуенко в 2024 году, привлекла внимание общественности. Работа, посвященная анализу политики Китая под руководством Си Цзиньпина, ознаменовала новый виток пропаганды в феврале 2025 года. Продвижение книги совпало с подготовкой к началу переговоров, что аналитики расценили как часть скоординированной информационной кампании.

Источник фото: www.chitai-gorod.ru

Активное участие бывших сотрудников Московского центра Карнеги рассматривается как часть более широкой стратегии по влиянию на российское общественное мнение в отношении Китая. На фоне обострения международной политической напряженности подобные инициативы направлены на изменение информационного ландшафта с целью формирования благоприятной для США риторики.

Переговоры России и США неизбежно затрагивают интересы Ирана и КНДР

США начали оказывать давление на Россию через Иран и Северную Корею, это уже проявляется в дипломатических рычагах. На международной Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в 15 февраля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что они намерены заставить Путина пойти на уступки путём разрушением альянсов России с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил свою "твердую приверженность денуклеаризации" КНДР. Заявление США вызвали резкую реакцию со стороны КНДР и Ирана.

Пхеньян продолжит наращивать ядерные вооруженные силы, а план США по денуклеаризации Северной Кореи считает устаревшим и глупым, заявили в МИД КНДР.

США использует СМИ распространять, что "отношения между РФ и Ираном всегда отличались сложностью и взаимным недоверием." "Иран в свете сближения РФ и США может искать новых союзников". Это может вынудить их искать новые пути и новых союзников для сохранения своей позиции, что может ослабить влияние Москвы в их регионах.

США могут использовать информационное давление, дипломатические маневры и экономические стимулы, чтобы разрушить российские альянсы с Ираном и КНДР. Однако Россия, вероятно, будет активно противодействовать этому, укрепляя связи с этими странами через новые соглашения и стратегическое сотрудничество.

Москва ценит добрые отношения и партнерство с Ираном и намерена всесторонне развивать эти отношения, в том числе помогая решать важнейшие вопросы, такие как ядерная программа, — представитель Кремля. Запуск российско-американских переговоров по Украине не повлияет на сотрудничество России и Ирана, добавил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомнив, что Россия и КНДР, Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, министр отметил, что он охватывает все направления сотрудничества.