Будущий канцлер ФРГ Мерц хочет независимости от США, но не получится

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У Германии нет своей игры при любом правительстве США. К тому же новому канцлеру Мерцу её не позволит вести состояние немецкой экономики.

Фото: wikimapia by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Выборы

За спиной Мерца теперь не кивает Байден

В Германии на выборах в парламент победила коалиция ХДС/ХСС. Она набирает 28,6% голосов. Недобор до порогового значения в 30% считается в ФРГ чуть ли не проигрышем. Новым канцлером станет её лидер глобалист Фридрих Мерц - бывший руководитель американской инвестиционной компании BlackRock. Он выступает за увеличение военного бюджета за счёт снижения расходов на социальные выплаты и увеличения порога госдолга.

Мерц обвинил Вашингтон в наглом вмешательстве в выборы и отметил, что США "относительно безразличны к будущему Украины" и "судьбе Европы", поэтому "достижение независимости от США" является приоритетом его правительства.

"Моё впечатление за последние несколько дней таково, что Россия и США объединяются здесь, через головы Украины, а значит, и через головы Европы", — сказал Мерц

Мерц обещал предоставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, но тогда он был в оппозиции и за его спиной кивал Джо Байден. При этом и тогда Мерц увязывал поставки с неким европейским консенсусом. Недавно он назвал дебаты по вопросу отправки сил Бундесвера на Украину "преждевременными".

Прогноз такой: что дядя Сэм скажет канцлеру Германии, то он и будет делать, противостоять США могут только две страны в мире — Россия и Китай. Поддержку Украины Мерцу надо увеличивать не в два раза, а в десять раз, чтобы заменить американскую помощь. Нет у Германии таких резервов.

Отложенная победа "Альтернативы для Германии"

Рекордный результат "Альтернативы для Германии" (АдГ) стал для многих немцев самым важным итогом выборов. Партия выходит на второе место и набирает 20,8% голосов, улучшив свой результат вдвое по сравнению с 2021 годом и сократив отставание от системной ХДС/ХСС до 8%. Причём в бывшей ГДР националисты набрали 34%, а христианские демократы — 17,8%. И это при тотальном очернении в медиа АдГ как "фашистов" и даже попытках запретить партию, что ожидаемо не удалось. АдГ приобретает всё большую поддержку во всех возрастных группах и становится самой влиятельной силой среди людей в возрасте от 30 до 44 лет.

В Германии предупреждают, что если Мерц и его правительство не справятся с многочисленными проблемами, стоящими перед страной, то на следующих выборах АдГ станет первой. Победа ХДС/ХСС была вызвана отчасти тем, что коалиция играла на поле АДГ, призывая ограничить миграцию.

Коалиция с СДПГ будет для Мерца непростой

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила худший результат в послевоенный период, но, судя по всему, сформирует коалицию с ХДС/ХСС. Между СДПГ и ХДС в экономике нет консенсуса, Германия находится в рецессии уже два года, и, по мнению СДПГ, нельзя повышать порог долга, чтобы продолжать оказывать помощь Украине, а также забирать на это деньги из "социалки". Следует ожидать серьёзных конфликтов в налоговой и миграционной политике. ХДС и ХСС хотят отказывать просителям убежища на границах Германии вопреки мнению СДПГ.

Ещё прошли в парламент "зелёные" с 11,6% голосов и "левые" — 8,7%. Они будут в оппозиции и обеспечивать поддержку коалиции ХДС/ХСС — СДПГ при голосовании.

Уточнения

«Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) — немецкая политическая партия правой и ультраправой идеологии, основанная в 2013 году.



ХДС/ХСС (нем. CDU/CSU), также «Союз» (нем. Union) — избирательный блок немецких консервативных политических партий включающий в себя Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС).

