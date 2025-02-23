Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже

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Зеленский выдвинул новые требования к США и ЕС, подеркнув, что не Трамп будет решать будущее Украины.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зеленский

Государственность Украины построена на бандитских понятиях

Владимир Зеленский дал пресс-конференцию в Киеве, которая транслировалась на YouTube платформе.

"Трамп не навсегда, а нам нужен мир на долгие годы", — заявил Зеленский. "Я знаю, как подписывать соглашения с серьёзными ребятами", — добавил он.

Вспоминается "я — не лох". Налицо лексика бандитов по понятиям, такой сформировалась государственность Украины после распада Советского Союза, такой она и осталась.

Зеленский отказался подписывать и второй вариант соглашения с США по минералам

Зеленский подтвердил, что в новом варианте сделки с США по минералам и другим активам есть цифра фонда в 500 миллиардов долларов, и " это долг, так как и ничего из-за границы не приходит".

"Я не готов отдавать 500. И даже 100 я не готов фиксировать, потому что я не буду признавать гранты как долги. Мы не должны отдавать долг, который будут выплачивать десять поколений украинцев, — сказал он.

Ему невдомёк, что эти поколения он уже уничтожил войной, а гранты ему давал Джо Байден, который далече. К тому же, получатель гранта должен полностью возвратить деньги, если предоставил недостоверную информацию или поддельные документы.

Зеленский успокоил аудиторию, что "Ермак прямо сейчас общается с американскими партнёрами, и уже нет никаких 500 миллиардов, и нет никаких процентов, мы продвигаемся". В ближайшее время увидим реакцию США на это утверждение.

Зеленский считает, что замороженные российские активы — "это наши деньги".

"Именно наши деньги, а не наши с партнёрами", заявил он.

Причём даже в ЕС так не считают, предпочитая кредитовать Зеленского на проценты от этих российских активов.

Новые требования Зеленского к США и НАТО

Зеленский хочет, чтобы в обмен на упомянутую экономическую сделку, США "остановили Путина". По его словам, Вашингтон настаивает на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности. Но ведь уже подписаны договоры с более чем 20 странами о гарантиях, что же ещё надо?

Список новых гарантий Зеленский перечислил.

Вступление в Евросоюз.

Финансирование Западом украинской армии в размере 800 тысяч солдат.

Наличие иностранного контингента на территории Украины.

"Закрытое небо".

По словам Зеленского, он "каждый день" на контакте с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который поедет в США обсуждать эти запросы Киева.

"Завтра у нас важная встреча, саммит. Возможно, это станет поворотным моментом", — сказал Зеленский, сославшись на встречу в Киеве с 13 иностранными официальными лицами из ЕС по видеосвязи.

Его советник Андрей Ермак добавил, что "для нас не может быть компромиссов с нашей территориальной целостностью, независимостью и суверенитетом".

Зеленский потерял последний шанс договориться с Трампом

Констатируем, что эти заявления противоречат намерениям и планам президента США Дональда Трампа, чья администрация уже доработала договор по совместному фонду и вряд ли от него отойдёт. А также у неё в планах опираться на Стамбульские соглашения при заключении мира, где уже фиксировались потери Украиной территорий. Надежда на Европу иллюзорна, даже Лондон заявляет, что при любом мире нужны гарантии США. Содержать ВСУ и контингент на Украине не под силам никому в ЕС, а США просто не хотят это делать — своих проблем огромное количество, и есть консенсус, что Россию военным путём всё равно не победить.

Вступление Украины в Евросоюз тоже не состоится, против будут не только Венгрия и Польша, но и другие. Главная проблема — дешёвая сельхозпродукция Украины, которая развалит фермерство в ЕС, и разваленная экономика, которая будет забирать все европейские субсидии.

Договор с Трампом Зеленскому надо было подписывать, это был его последний шанс. Лучших предложений от США не будет, дальше будет только хуже. Вашингтон начнёт давить на киевский режим. Это могут быть и санкции на основе аудита, и военный переворот, и ограничение военной помощи. Во всяком, "не навсегда" — это скорее случится с Зеленским, а с Трампом — не скоро.