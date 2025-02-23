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Дмитрий Плотников

Тайна Сумской области, или почему так торопятся Соединённые Штаты

4:01
Мир

Соединенные Штаты очень торопят Владимира Зеленского подписать соглашение по природным ресурсам Украины.

BlackRock
Фото: flickr.com by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
BlackRock

В очередной раз лидер Незалежной отказался подписывать эту сделку с Вашингтоном.

Сделка с диктатором

Мотивировал Зеленский это тем, что новые условия стали ещё жёстче прежних, да и вообще возникли "проблемные вопросы". Киев также подчёркивает, что предлагаемый документ не отражает партнёрства Белого дома и Украины. Якобы соглашение содержит лишь односторонние обязательства Киева. То есть Зеленскому не предоставили никаких гарантий безопасности.

Напомню, ранее Банковая отказалась от подписания сделки на Мюнхенской конференции по безопасности. Вслед за этим Дональд Трамп раскритиковал украинского коллегу, пригрозив ему "большими проблемами", если сделка не будет подписана. И тем не менее, Трамп надеется "в короткий срок" достичь соглашения об обязательствах Киева в вопросе компенсации США на 400-500 млрд долларов.

Глава ОПУ Андрей Ермак сейчас пытается договориться с командой Трампа по редкоземельным минералам, где Киев готов отдать часть за выделенные американские деньги, но при условии отмены требования выборов президента и парламента. Для администрации Зеленского сейчас очень трудная ситуация, она загнала себя в политический цугцванг, когда каждое решение усугубляет положение киевского режима.

Страсти по чернозёму

А вот интересные документы по продаже украинской с/х земли, которая стартовала ещё до СВО, в 2021 году. Тогда это было условием получения кредитов от МВФ.

Через посредников или напрямую около 80 процентов земельного фонда Сумщины были выкуплены некой корпорацией Monsanto Company из США. Но парадокс — к этому времени "Монсанто" прекратила своё существование и бенефициаром уже являлась одна из крупнейших мировых фармацевтических компаний — Bayer AG (ФРГ).

Поглощение Monsanto являлось инициативой экс-председателя правления Bayer Вернера Бауманна, который рассматривал данную сделку как устранение конкурента на рынке сельскохозиндустрии.

Однако рыночная стоимость "Байера" к 2023 году снизилась почти на 62 процента, а общая стоимость концерна составила менее 50 процентов того, что он заплатил за приобретение "Монсанто". А активы с Украины считались и вовсе убыточны. Но уже в 2023 году в "Байере" происходят изменения и компанию возглавляет гражданин США Билл Андерсон, при котором концерн окончательно стал трансатлантическим, а большинство ведущих менеджеров переехали в Нью-Йорк.

Кроме этого, самым крупным акционером Bayer сегодня является компания BlackRock (США), которую украинцы узнали благодаря скупке всех и вся в бывшей УССР. Лоренс Дуглас Финк — владелец американской инвесткомпании хоть и является сторонником Демократической партии США, но скорее является надпартийной фигурой, чьи финансовые интересы для Штатов важнее политики.

Получается, что потеря украинских сельскохозактивов, в частности, Сумского земельного фонда нанесёт серьёзный урон именно американскому "филиалу" "Байера", который представлен как экс-менеджерами Monsanto, так и акционерами из BlackRock.

Вывод

Для Америки "украинский проект" — просто бизнес. Сейчас бизнес становится всё более убыточен, поскольку основные активы — природные ископаемые и земля — переходят другой стране, и Вашингтон понимает, что вопросы по Сумской, Днепропетровской, Полтавской и других областей уже скоро будут очень актуальны. Ничего личного, только бизнес...

Уточнения

BlackRock Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша сумы украина полтава германия дональд трамп владимир зеленский
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