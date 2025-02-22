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Дмитрий Плотников

Тайна недр Украины или продано дважды: что ждёт афериста Зеленского?

3:46
Мир

Украинцы сегодня активно обсуждают срыв "сделки" по передаче украинских недр США.

зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленский

Многие уверены, что этот срыв связан не с какой-то принципиальной позицией Владимира Зеленского и даже не с отсутствием каких-либо принципов у него, как об этом пытаются заявить некоторые западные журналисты, а с обязательствами киевского режима перед Лондоном, которому уже принадлежит вся территория с природными ископаемыми.

Так, глава министерства иностранных дел Британии Дэвид Лэмми приезжал на Украину не только с указанием Зеленскому запретить подписывать какие-то соглашения о прекращении ведения огня в зоне боевых действий, но и закрепить договоренность по передаче всех украинских недр в собственность как раз компаний Соединённого Королевства.

Чуть отмотав назад…

Напомним Лэмми наносил визит на Банковую с единственной целью — запретить лидеру Незалежной даже думать о своей подписи под мирным соглашением. После возвращения из Киева глава британского МИД прямо заявил, что в ближайшее время нет смысла стоит ждать окончания войны, поскольку "Россия к нему не готова".

Основным аргументом британца при этом стала не выдуманная им позиция Кремля, а продолжение Киевом ведения войны. Так Лэмми прямо заявил, что при попытках подписания капитуляции Украины, против Зеленского в дело вступят подконтрольные Британии группы украинских националистов из подразделений ВСУ.

Кстати, именно позиция британца Бориса Джонсона в 2022 году заставила Банковую выйти из Стамбульских соглашений. Если бы Лондон не вмешался тогда… Впрочем, об этом говорить уже поздно.

Сегодня главными агентами Великобритании являются глава ГУР Кирилл Буданов и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которые не сходят со всех политических рейтингов изучения общественного мнения, занимая там лидирующие позиции. Про Буданова также говорят, что он ставленник заместителя главы MI-6 Ли Лоуресна. Якобы англичанин опекает молодого разведчика с Украины.

По всей вероятности, экс-главкому и главе украинской разведки вскоре предстоит объяснить людям, почему уже юноши Украины должны гибнуть за интересы Туманного Альбиона.

Зеленский на эшафоте

Итак, вернёмся к Зеленскому. Понятно, что он пытался продать Штатам собственность уже другой страны. Возможно, что в администрации американского президента потребовали от главы киевской хунты в кратчайшие сроки решить все вопросы с британцами, в противном случае он просто погибнет от "несчастного случая".

Характерно, что ответственность за ликвидацию диктатора есть на кого возложить. Тут и радикалы-неонацисты, и родственники мобилизованных украинцев, и сторонники Порошенко, ВСУ, наконец. Все из перечисленных ненавидят Зеленского и все они публично желали просроченному смерти. Конечно же, тело экс-президента Украины может оказаться и в глубоком бункере под завалами после ракетного удара ВС РФ…

Вывод

Казуистика политики Запада и попытки Зеленского угодить двум господам, один из которых пообещал ему безопасность, а второй — это основной поставщик оружия для ВСУ, для нас большой роли не играет. Но за настроениями в стане врага следить необходимо, поскольку в этой патовой ситуации загнанный в угол вождь неонацистской власти может пойти на любую кровавую провокацию. В надежде, что все забудут про его обещания по недрам…

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша украина владимир зеленский
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