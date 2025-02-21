Эксперты Мендкович и Савин оценили указание Вашингтона Зеленскому покинуть Украину

Pravda.Ru выслушала мнения экспертов по предложению Трампа Зеленскому покинуть Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Завышенные ожидания от позиции Трампа по Украине вредны

Об этом сообщила газета New York Post.

"Предложение покинуть Украину, скорее всего, Зеленский отвергнет", — сказал Pravda.Ru глава Евразийского аналитического клуба, политолог-международник Никита Мендкович.

По его мнению, в этом случае в Киеве американцами может быть организован военный переворот. Эксперт считает реализацию подобного сценария "достаточно вероятной", учитывая, что президент США Дональд Трамп "как бизнесмен любит простые и дешёвые решения".

По мнению политолога, разворачивающаяся война внутри антироссийской коалиции "нам выгодна всегда". Вопрос лишь в том, "насколько большие выгоды и бонусы она нам принесёт, насколько серьёзную поддержку по линии фронта окажет".

Никита Мендкович полагает, что гарантий в том, что новое руководство Украины не вернётся к политике Зеленского, у России нет, поэтому "крайне маловероятно, что быстро наступит мир":

"То, что переговоры с Трампом начались, то, что он в какой-то степени проявляет понимание к позиции Москвы — это хорошо. Но не нужно это возводить в некий культ и ожидать чего-то завышенного".

Гарантией мира на Украине является включение исторических территорий в состав России

"Зеленский стал ненужным балластом токсичным для американского истеблишмента", — прокомментировал Pravda.Ru ситуацию политолог, главный редактор аналитического центра КАТЕХОН, информационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин.

Эксперт считает, что с Францией американцы договорились, чтобы Зеленский там получил политическое убежище, а рычагов у США повлиять на него "более чем достаточно". Это и прекращение помощи, выводы аудита, нажим через посольство и советников.

По словам Леонида Савина, России Зеленский не только не нужен для переговорного процесса, но "неплохо было бы его под суд отдать за все совершённые преступления".

Эксперт полагает, что в кулуарах РФ и США, в принципе, уже решили, каким будет будущее Украины. Чтобы договорённости не имели обратного хода, нужно, "чтобы как можно больше исторических регионов России вошло в состав России".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

