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Любовь Степушова

Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО?

4:18
Мир

Зеленский и Украина — это уже вещи несовместимые. Но не Зеленский решил, что Украина должна быть в НАТО, это решение альянса. Какие у России гарантии, что политика НАТО изменится?

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

США заставят Зеленского бежать с Украины

Газета New York Post сообщила, что в окружении президента США Дональда Трампа советуют Владимиру Зеленскому уезжать с Украины.

"Лучшим вариантом для него (Зеленского) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — сказал один из анонимных источников в окружении Трампа.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал не выделять никаких новых траншей Киеву:

"Нам нужно это (конфликт) прекратить. Наши европейские союзники тоже понимают необходимость этого. Всё это тянется слишком долго".

Идеолог американских перестройки и гласности Илон Маск обвинил Зеленского в том, что он заведует "мошеннической машиной”, построенной на гибели украинских солдат.

"Он знает, что проиграет с разгромным счётом несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы", — написал Маск в соцсети.

Очевидно, что администрация Трампа приняла решение по Зеленскому — он должен уйти.

Зеленского сгубила ложь и нарциссизм

Госсекретарь Марко Рубио в интервью Кэтрин Херридж дал понять, что поворотным моментом в принятии такого решения стал отказ Зеленского от американского предложения по разделу продукции месторождений. По словам Рубио, потерявший легитимность украинский лидер на личной встрече пообещал его одобрить, но затем публично отказался. И даже "спал", пока министр финансов США ожидал с ним встречи.

Предположим также, что в США знают, что Киев уже пообещал свои месторождения Лондону, об этом пишут многие украинские блогеры на платформе Telegram. Интересы США и Британии пересеклись, и перед Зеленским встало нелёгкое решение — кого предпочесть. Возможно также, что американцам он хотел продать ресурсы, которые находятся на освобождённой Россией территории и увязал это с помощью Вашингтона: если она будет, то мы их вернём и ресурсы тогда будут ваши. Конечно, Трампа это вывело из себя.

Вашингтон подготовил новые предложения по разделу месторождений, и это последний шанс Зеленского сохранить с ним отношения. Если киевский режим опять не подпишет договор, то США остановят военную помощь, отрубят "Старлинк", прекратят наводить АTACMS и пополнять бюджет. Тогда Украина быстро капитулирует в пользу России и уже, конечно, без Зеленского.

Украинские источники говорят, что план США после ухода Зеленского такой — огонь будет остановлен, будет избран новый премьер, новый глава Верховной рады, которые отменят военное положение, проведут демобилизацию, откроют границы, уточнят списки избирателей и проведут выборы нового главы государства. Затем будет подписан мир.

Гарантии Россия должна получить от НАТО, а не от Украины

Какова позиция РФ — трудно сказать, комментариев крайне мало. Главный вопрос для общества — каковы гарантии того, что новые власти Украины через какое-то время не отойдут от закреплённых в договорах положений о демилитаризации, денацификации, отказа от вступления в НАТО и т. д. Даже проведённые через СБ ООН, эти договора могут быть нарушены. Есть предложение МИД РФ, чтобы это стало политикой самого альянса. В декларации на высшем уровне в Будапеште НАТО записал, что Украина и Грузия станут членами альянса, поэтому необходимо, чтобы эта констатация была убрана, считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Не знаем, есть ли вариант у военно-политического руководства РФ по увеличению контроля над историческими территориями на Украине, Одесса, Харьков и другие левобережные территории должны стать российскими, это была бы хорошая гарантия.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато илон маск владимир зеленский
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