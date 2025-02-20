Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине

В Китае и Иране на фоне неожиданной оттепели в российско-американских отношениях задумались, а не пожертвует ли Москва их интересами ради уступок США по Украине в поисках компромисса.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Американские дипломаты атакуют партнёрские отношения России

Пекин и Тегеран насторожили слова спецпредставителя Трампа Кита Келлога на дискуссии в Мюнхене о том, что США надеются "заставить Путина" предпринять действия, которые ему "неудобны", в том числе разрушить союзы России с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

К тому же главный дипломат США Марко Рубио назвал возможность будущего "геополитического и экономического сотрудничества" между Москвой и Вашингтоном среди четырех ключевых моментов, обсуждавшихся в Эр-Рияде.

Тревожная реакция Китая и Ирана

Первый сигнал пришёл от министра иностранных дел Китая Ван И, который акцентировал внимание на необходимости вовлечения европейских стран в переговорный процесс по Украине. Позиция РФ в этом вопросе обратная. Показательна и реакция Киева, который решил, что гарантии безопасности после заключения мира ему может дать Китай.

В Иране депутат Ахмад Аваи в интервью для Khabar Online прямо заявил, что "русские хотят пожертвовать интересами Ирана ради своих собственных". Информационное агентство Исламской Республики Иран (ИРНА) прямо задало этот вопрос пресс-атташе Кремля Дмитрию Пескову 20 февраля. Песков ответил, что "ход сотрудничества Москвы и Тегерана не имеет ничего общего с ходом российско-американских отношений".

"Соединенные Штаты Америки, конечно, хотели бы отколоть Иран, в большей степени Китай, от Российской Федерации, свести на нет наши партнёрские отношения — основу формирующегося альтернативного центра силы", — прокомментировал для Pravda. Ru ситуацию доктор политических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

Москва в переговорах с США не торгует отношениями с партнёрами

Эксперт не исключил, что администрация Трампа будет работать в этом направлении, но, во-первых, это предполагает полную нормализацию отношений с Российской Федерацией, а во-вторых, долговременную работу на внесение раскола, что в высшей степени проблематично.

"Мы партнеры, у нас общие интересы, у нас точки зрения с Китаем совпадают по очень многим пунктам внешнеполитической повестки", — сказал эксперт.

Андрей Манойло подчеркнул, что "Ирану мы нужны сейчас точно так же, как Иран нужен нам", поэтому давить на него его, обслуживая интересы США, чтобы он отказался от своей ядерной программы, Москва не будет. По его словам, Россия не торгует интересами партнёров в угоду других, но и отстаивать их интересы тоже не будет.

Москва защищает только свои национальные интересы

Москва исходит из собственных национальных интересов и принимает те решения, которые ей с этой точки зрения выгодны.

"В переговорах с США представлять или защищать какую-либо другую сторону, кроме своей собственной — сторону Китая или сторону Ирана — Российская Федерация абсолютно точно не будет. Свои национальные интересы Китай и Иран будут защищать сами", — сказал Андрей Манойло.

Эксперт понимает, чем вызвана тревога в Пекина и Тегеране — там не знают, о чём договорятся Россия и США, и как при этом изменится мир. Однако, по его словам, Российская Федерация, во-первых, не обязана ставить Иран и Китай в известность о своей переговорной повестке. Во-вторых, её вопросы находятся только стадии согласования. В-третьих, "сюрпризов, скорее всего, не будет".

"Россия не бросит Иран и Китай", — заверил Андрей Манойло.

Российско-китайские отношения имеют прочную основу и прочные институциональные связи. Страны работают по продвижению многополярного мира и созданию собственных международных организаций, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, а также нацелены на поддержание стабильности своих границ. Именно Китай оказал неоценимую услугу РФ, обеспечив экспорт её нефти, газа и угля, когда Запад его санкционировал. Тем самым российский бюджет получил средства для финансирования СВО.

Отношения с Ираном регулируются недавно подписанными соглашениями о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Россия не забудет своевременную помощь Ирана в первые месяцы СВО поставками БПЛА и технологии для производства "Гераней", когда Украина имела по беспилотникам огромный перевес.

Уточнения

Ядерная программа Ирана включает в себя несколько исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и объекты по переработке урана, которые включают в себя три известных завода по обогащению урана. В то же время в адрес Ирана постоянно поступали и поступают обвинения в разработке ядерного оружия.



Джо́зеф Кит Ке́ллог-младший — государственный служащий США, генерал-лейтенант армии США в отставке. 27 ноября 2024 года избранный 47-й президент США Трамп выдвинул его кандидатуру на пост спецпосланника по РФ и Украине.

