РФ и США в Эр-Рияде пришли к консенсусу по Зеленскому и выборам на Украине

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Москва выбрала правильную тактику на переговорах в Эр-Рияде. Улучшать отношения с США, а украинский вопрос не форсировать. Договорились пока о судьбе Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0 Сергей Лавров

РФ и США пришли к консенсусу по Зеленскому

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги переговоров в Саудовской Аравии между делегациями РФ и США. Главный его вывод состоит в том, что сначала надо провести выборы на Украине, а потом подписывать мирное соглашение.

"Если Украина хочет получить место за столом переговоров, разве народ не должен сказать — выборы давно не проводились?" — сказал Трамп и добавил, что не русские это требуют, "это исходит от меня и от многих других стран".

Значит, глава делегации и МИД РФ Сергей Лавров настоял на том, что первоначальное предложение США о необходимости перемирия для проведения выборов неверно, и его услышали.

Трамп при этом не видит среди кандидатов на президентство Владимира Зеленского, заявив, что его рейтинг составляет 4% и это его вина в том, что конфликт затянулся на три года. Такая согласованная с РФ позиция приведёт к переформатированию киевского режима в ближайшее время или его военной капитуляции немного позже. Среди украинской элиты усилится брожение, а на фронте — развал, так как воевать за мифические цели никто не будет.

Одна опасность здесь для России есть — не придёт ли к власти на Украине в результате выборов снова недоговороспособная фигура с огромным желанием поквитаться. На фальсификацию результатов выборов будут брошены все силы.

В чём ещё РФ и США определились по итогам встречи в Саудовской Аравии

Из того, что чётко прозвучало по итогам переговоров в Эр-Рияде, можно отметить следующее...

Создать группу переговорщиков высокого уровня для обсуждения будущего Украины. Это шаг к переделу либерального мирового порядка, признание РФ великой державой. Восстановить кадровый состав посольств в Москве и Вашингтоне — это шаг к нормализации отношений. Обе стороны заявили о возобновлении консультаций по экономическим возможностям сотрудничества. Участник российской делегации Кирилл Дмитриев сказал, что представит американцам расчёт о том, что компании США потеряли 300 млрд долларов, уйдя из России. Это сигнал о возможном возвращении США на российские рынки, особенно в сфере энергетики. Ранее Трамп приглашал РФ к совместным космическим проектам.

Тактика Москвы — не торопиться

Пока трудно сказать, каким будет послевоенный мир и российско-американские отношения. США до сих пор официально не заявляли свою позицию по конфликту и глубине компромиссов. Россия не находится в состоянии сдачи позиций, а следовательно, Кремль будет настаивать на их продвижении. Они известны и высказаны публично:

нейтральная демилитаризованная Украина,

все свободы русскому миру,

границы России с признанием в её составе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,

отмена санкций.

Крым априори уже признан российским.

Тактика Москвой выбрана совершенно правильная: делать упор не на разногласия, а на сотрудничество с США, а по Украине — не торопиться, как того хочет Трамп, пока результаты СВО не устроят российский народ и примут необратимый характер.

Немаловажный вопрос о необратимости договорённостей с США. Какие гарантии у России по невозвращению во власть глобалистов и отмены соглашений? Гарантии даёт сильная армия России и как можно больший контроль над своими историческими территориями.

Уточнения

Кирилл Александрович Дмитриев - российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (с апреля 2011 года). Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity (фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением более 1 миллиарда долларов США, 2007—2011).



