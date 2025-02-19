Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

РФ и США в Эр-Рияде пришли к консенсусу по Зеленскому и выборам на Украине

3:59
Мир

Москва выбрала правильную тактику на переговорах в Эр-Рияде. Улучшать отношения с США, а украинский вопрос не форсировать. Договорились пока о судьбе Зеленского.

Сергей Лавров
Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0
Сергей Лавров

РФ и США пришли к консенсусу по Зеленскому

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги переговоров в Саудовской Аравии между делегациями РФ и США. Главный его вывод состоит в том, что сначала надо провести выборы на Украине, а потом подписывать мирное соглашение.

"Если Украина хочет получить место за столом переговоров, разве народ не должен сказать — выборы давно не проводились?" — сказал Трамп и добавил, что не русские это требуют, "это исходит от меня и от многих других стран".

Значит, глава делегации и МИД РФ Сергей Лавров настоял на том, что первоначальное предложение США о необходимости перемирия для проведения выборов неверно, и его услышали.

Трамп при этом не видит среди кандидатов на президентство Владимира Зеленского, заявив, что его рейтинг составляет 4% и это его вина в том, что конфликт затянулся на три года. Такая согласованная с РФ позиция приведёт к переформатированию киевского режима в ближайшее время или его военной капитуляции немного позже. Среди украинской элиты усилится брожение, а на фронте — развал, так как воевать за мифические цели никто не будет.

Одна опасность здесь для России есть — не придёт ли к власти на Украине в результате выборов снова недоговороспособная фигура с огромным желанием поквитаться. На фальсификацию результатов выборов будут брошены все силы.

В чём ещё РФ и США определились по итогам встречи в Саудовской Аравии

Из того, что чётко прозвучало по итогам переговоров в Эр-Рияде, можно отметить следующее...

  1. Создать группу переговорщиков высокого уровня для обсуждения будущего Украины. Это шаг к переделу либерального мирового порядка, признание РФ великой державой.
  2. Восстановить кадровый состав посольств в Москве и Вашингтоне — это шаг к нормализации отношений.
  3. Обе стороны заявили о возобновлении консультаций по экономическим возможностям сотрудничества. Участник российской делегации Кирилл Дмитриев сказал, что представит американцам расчёт о том, что компании США потеряли 300 млрд долларов, уйдя из России. Это сигнал о возможном возвращении США на российские рынки, особенно в сфере энергетики. Ранее Трамп приглашал РФ к совместным космическим проектам.

Тактика Москвы — не торопиться

Пока трудно сказать, каким будет послевоенный мир и российско-американские отношения. США до сих пор официально не заявляли свою позицию по конфликту и глубине компромиссов. Россия не находится в состоянии сдачи позиций, а следовательно, Кремль будет настаивать на их продвижении. Они известны и высказаны публично:

  • нейтральная демилитаризованная Украина,
  • все свободы русскому миру,
  • границы России с признанием в её составе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,
  • отмена санкций.

Крым априори уже признан российским.

Тактика Москвой выбрана совершенно правильная: делать упор не на разногласия, а на сотрудничество с США, а по Украине — не торопиться, как того хочет Трамп, пока результаты СВО не устроят российский народ и примут необратимый характер.

Немаловажный вопрос о необратимости договорённостей с США. Какие гарантии у России по невозвращению во власть глобалистов и отмены соглашений? Гарантии даёт сильная армия России и как можно больший контроль над своими историческими территориями.

Уточнения

Кирилл Александрович Дмитриев - российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (с апреля 2011 года). Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity (фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением более 1 миллиарда долларов США, 2007—2011).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сергей лавров дональд трамп кирилл дмитриев саудовская аравия владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Не знаете, что сделать с кучей старой одежды? Вот решение!
Заглушки для ремней безопасности исчезнут из продажи? В Госдуме готовят новый закон
Не спешите переделывать ремонт – простой трюк, который вернёт плитке свежий вид
Чем кормить почву, чтобы не испортить урожай? Важные детали, которые знают не все
Уменьшите талию на 4 см всего за 10 дней с этими простыми упражнениями
А вы правильно купаете собаку? Вот как нужно это делать
Крупные выплаты для жителей Курской области – кому положены 65 тысяч рублей ежемесячно?
Важные изменения с марта: выплаты беременным, инвалидам и военным пенсионерам вырастут
Трамп разочарован Украиной: что он сказал о завершении конфликта?
ВС России контролируют дорогу Суджа — Рыльск в Курской области
Сейчас читают
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Опасные корма: кошки становятся зависимыми, как наркоманы
Кошки
Опасные корма: кошки становятся зависимыми, как наркоманы Аудио 
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Авто
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
РФ и США в Эр-Рияде пришли к консенсусу по Зеленскому и выборам на Украине Любовь Степушова Несбыточные мечты и реальные планы: чего всё же достигнет Россия по итогам спецоперации? Виктор Пахомов Когда-то и Леонардо да Винчи могли выдать Шнобелевскую премию Сергей Лебедев
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
Искусственный интеллект помог создать асфальт, который заживляет повреждения
Этот продукт может испортиться за сутки: как правильно хранить мясо
Осталось два километра: в ДНР ВС РФ вскоре захлопнут котёл для ВСУ
ВС РФ вытеснили ВС Украины из Свердликово в Сумскую область
Американский бизнес готовится к возвращению – но есть проблема: места почти не осталось
Больше не использую этот пищевой краситель — его запретили даже в США
Водители массово отказываются от дилеров — вот сколько они экономят
В России представили первый беспилотный трактор с гибридным приводом
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
В Сети объяснили, почему Леонардо Ди Каприо правильно сделал, улетев на частном самолёте во время пожаров в Калифорнии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.