Киев в шоке: Трамп объявил условия колонизации Украины

С момента вступления Дональда Трампа на пост президента США он не устаёт ужасать своих политических противников и вызывать шок у союзников. Как показали его последние указы, если "национальная безопасность страны зависит от получения США и их компаниями стратегических коммерческих преимуществ по всему миру", то к чёрту мораль и политические идеологемы.

И вся американская помощь и поддержка теперь только за деньги, а если денег нет, то он готов взять "натурой", как в те далёкие времена колонизации Африки и Нового Света.

Как это ни обидно звучит, но согласно новому указу Трампа, американским компаниям ради продвижения своих интересов позволено "покупать" туземных политиков и чиновников. Причём определение "туземный" применено здесь совершенно намеренно. Поскольку если политика или чиновника может купить иностранная компания, то он именно и есть по своему менталитету туземец.

Хотя "туземцы", что заседают в большинстве европейских парламентов, а также Совете Европы, и так как на корню скуплены американцами. При этом желание Трампа прикупить Гренландию, а заодно и присоединить Канаду, сначала вызвали шок и недоумение, но теперь на фоне его новых указов, приобретают реальные черты плана. Но Трамп, видимо, решил не мелочиться и сыграть по-крупному, колонизировав на корню всё то, что пока осталось от Украины.

Хуже, чем Версаль для немцев

Когда детали секретного плана Трампа по послевоенному обустройству Украины стали достоянием гласности, это вызвало шок в Киеве и в Европе. Предлагаемые Украине условия хуже, чем те, что были навязаны Германии по Версальскому договору и хуже, чем условия для Германии и Японии после II Мировой войны.

В преамбуле документа после красивых слов о том, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоду от восстановления Украины", идёт такая обираловка, что не снилась никаким рэкетирам в мире.

В плане по колонизации Украины чётко прописано, что кроме контроля США над важнейшими полезными ископаемыми страны, в "подчинение" Америке также входят порты и инфраструктура по добычи и переработки нефти и газа и практически вся ресурсная база страны. При этом список пожеланий остаётся открытым, чтобы потом вписать в него, то что может быть отхвачено.

При этом, чтобы у "туземцев" не возникало разночтений в трактовках правовой базы договоров, сказано:

"Соглашение будет регулироваться законодательством Нью-Йорка, без учёта принципов международного и частного коллизионного права".

То есть совокупности норм, регулирующих противоречия между правовыми системами.

А значит, все "разборки" по контрактам, платежам и налогам будут идти на территории нового владельца всей украинской экономики и будут рассматриваться его личным судом и с заранее известным результатом.

США планируют забирать 50% от текущих доходов Украиной от добычи ископаемых, и 50% процентов финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации украинских ресурсов. "Залоговое право на такие доходы" будет предусматривать приоритет США.

То есть, приобретая лицензию на приобретение или разработку ресурсов, США будут иметь преимущество выбора. Причём созданный ими Фонд "будет иметь исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия всех будущих лицензий и проектов".

Ужас в офисе Зеленского

План Трампа вызвал ужас и панику в Киеве. В офисе узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского заявили, что условия, предложенные новой администрацией США Украине в обмен за помощь в войне против России равнозначны экономической колонизации Украины на правовой основе. Интересно, а что, там не подозревали, что когда-то придётся платить по счетам? Вот вам и выставили счёт, и пришло время выплаты репараций, которую невозможно выполнить.

Причём напросился на этот проект "колонизации" сам Зеленский, когда, пытаясь купить расположения Трампа, начал предлагать ему в залог свои стратегические запасы титана, вольфрама, урана, графита и редкоземельных металлов. Тогда он явно пытался надуть США, заявляя о том, что пусть лучше они возьмут под контроль всё это богатство, лишь бы оно не досталось России.

Естественно, Зеленский по старинке предполагал, что американцы дадут ему "крышу", прикрыв от русских, а разрабатывать и торговать будет он сам! При этом он явно надеялся, что, как и при старой администрации, американцы будут без разбора, а главное бесконтрольно вливать средства в восстановление украинской экономики, а он и сотоварищи неплохо покормятся на этом, как ранее и на военной помощи.

Но мир изменился. Пришёл бизнесмен, а не политик, для которого доход как личный, так и государственный, определяет всю его внешнюю политику.

Ну а пока Зеленский и вся Европа пребывают в шоке, Трамп отправил в Саудовскую Аравию солидную переговорную группу во главе с госсекретарём Марко Рубио для обсуждений варианта мира с русскими. Причём Украину как будто тоже позвали, но скорее для проформы. В итоге американцы обсуждали то, чего больше всего боится Зеленский, ведь обсуждали будущее Украины без Украины.

При этом Трамп явно озвучил свой посыл как Украине, так и всем её почитателям в Европе, предупредил, что, если Киев откажется от его плана, его преподнесут Владимиру Путину на блюдечке:

"Мой стиль заключения сделок довольно прост и прямолинеен. Я ставлю очень высокие цели, а затем просто продолжаю давить, давить и давить, чтобы получить то, что мне нужно. Украинцы могут заключить сделку. Они могут не заключить сделку.

Они могут в итоге когда-нибудь стать русскими, и они могут не стать русскими. Но я хочу вернуть затраченные на Украину деньги. Мы уже потратили 300 млрд долларов на эту войну, передавая Украине один за другим пакеты помощи, и глупо будет передавать им что-то ещё".

Теперь Трамп намерен забрать в залог всю украинскую экономику, а после этого поделить то, что осталось от Украины, с Путиным. Ведь главное условие эксплуатации любой колонии — это тишина на её границах, а если для "тишины" на Украине надо провести новые границы, то Трамп совершенно не против, главное, чтобы его доля не пострадала.

