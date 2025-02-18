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Любовь Степушова

После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется

4:11
Мир » Европа » Евросоюз

Лучше было бы для Евросоюза не проводить саммит в Париже. Продемонстрировано полное отсутствие решимости и единства даже среди избранных членов клуба.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Украины уже нет в раскладах ЕС на будущее

На встречу в Париже, завершившуюся 17 февраля, хозяином саммита Эмманюэлем Макроном были приглашены лидеры Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании и Великобритании, а также председатели Еврокомиссии и Евросовета и генеральный секретарь НАТО. Украина не была приглашена, что довольно странно для европейцев, ранее возмущавшихся действиями РФ и США подобного рода. И это означает, что нынешней Украины уже нет в раскладах на будущее.

Руководители ряда стран ЕС: Чехии, Румынии и Словении, — возмутились тем, что их не позвали в Париж. Они осудили "высокомерие" французского президента, который поделил ЕС на две части — достойных и недостойных. Лидеры ЕС Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен, особо не заморачиваясь, опубликовали в сети Х* посты совершенно одинакового содержания: "Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий её независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надёжными гарантиями безопасности".

Пустой набор фраз, повторённый дважды, означает, что встреча была формальной с самого начала и созвана, чтобы сохранить честь мундира. И даже этой цели достигнуто не было.

ЕС не может обеспечить гарантии Украине, если не может обеспечить их себе

По мнению премьера Польши Дональда Туска, не до гарантий Украине сейчас.

"Если Евросоюз не в состоянии защитить себя, как он может предоставить гарантии другим?" — сказал он.

"А если кто-то хочет говорить о гарантиях, то они должны быть стопроцентными", — добавил Туск.

По его мнению, Европа в настоящее время не в состоянии уравновесить военный потенциал России.

Financial Times пишет, что вопрос о вводе войск на Украину мог бы продемонстрировать европейское единство, но этого не произошло. Великобритания и Франция высказались за отправку войск. Германия и Польша были против.

На выходе с заседания канцлер Олаф Шольц прямо ответил журналистам: никакого ввода немецких войск, пока не закончатся военные действия. Его мнение понятно: и бюджет пуст, и армия в кризисе. Позиция Туска тоже неудивительна. Хотя Польша обладает дееспособной армией, но 18 мая там состоятся президентские выборы и надо декларировать то, что хочет избиратель. Кроме того, годового производства в Польше 155-мм артиллерийских снарядов, имеющих на войне основополагающее значение, хватит на день-два военных действий. О ситуации с оружием говорят следующие данные: за последних десять лет производство в Европе танков "Леопард" упало с 250 до 50 в год. Налицо тотальная военная зависимость от США.

Что же касается решительных намерений Франции и Великобритании, пусть попробуют вне действия пункта 5 Устава НАТО.

Мир через силу — это верный лозунг, но у Евросоюза силы нет

После парижского саммита курс Евросоюза на самоубийство сохраняется. Вопрос по Украине будут решать РФ и США, и никто другой. И это верный сигнал о возвращении к мировому порядку, в котором значение имеют не переговоры и союзы, а сила, о которой на Западе много говорят... Но понимают ли, что это значит? Эта сила состоит не в заклинаниях и обещаниях, а в виде боевых бригад, дивизий, армий, передовых систем вооружения, опыта ведения войны. У ЕС этого всего очень мало, да и у США не так уж много.

*- ресурс, заблокированный в России.

Уточнения

Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.
Эд.

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен  — немецкий и европейский политический и государственный деятель, с 1 декабря 2019 года — председатель Европейской комиссии, первая женщина в этой должности.
 

Анто́ниу Луи́ш Са́нтуш да Ко́шта — португальский политический и государственный деятель. С 1 декабря 2024 года − Председатель Европейского совета.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы париж олаф шольц дональд туск
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