Лучше было бы для Евросоюза не проводить саммит в Париже. Продемонстрировано полное отсутствие решимости и единства даже среди избранных членов клуба.
На встречу в Париже, завершившуюся 17 февраля, хозяином саммита Эмманюэлем Макроном были приглашены лидеры Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании и Великобритании, а также председатели Еврокомиссии и Евросовета и генеральный секретарь НАТО. Украина не была приглашена, что довольно странно для европейцев, ранее возмущавшихся действиями РФ и США подобного рода. И это означает, что нынешней Украины уже нет в раскладах на будущее.
Руководители ряда стран ЕС: Чехии, Румынии и Словении, — возмутились тем, что их не позвали в Париж. Они осудили "высокомерие" французского президента, который поделил ЕС на две части — достойных и недостойных. Лидеры ЕС Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен, особо не заморачиваясь, опубликовали в сети Х* посты совершенно одинакового содержания: "Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий её независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надёжными гарантиями безопасности".
Пустой набор фраз, повторённый дважды, означает, что встреча была формальной с самого начала и созвана, чтобы сохранить честь мундира. И даже этой цели достигнуто не было.
По мнению премьера Польши Дональда Туска, не до гарантий Украине сейчас.
"Если Евросоюз не в состоянии защитить себя, как он может предоставить гарантии другим?" — сказал он.
"А если кто-то хочет говорить о гарантиях, то они должны быть стопроцентными", — добавил Туск.
По его мнению, Европа в настоящее время не в состоянии уравновесить военный потенциал России.
Financial Times пишет, что вопрос о вводе войск на Украину мог бы продемонстрировать европейское единство, но этого не произошло. Великобритания и Франция высказались за отправку войск. Германия и Польша были против.
На выходе с заседания канцлер Олаф Шольц прямо ответил журналистам: никакого ввода немецких войск, пока не закончатся военные действия. Его мнение понятно: и бюджет пуст, и армия в кризисе. Позиция Туска тоже неудивительна. Хотя Польша обладает дееспособной армией, но 18 мая там состоятся президентские выборы и надо декларировать то, что хочет избиратель. Кроме того, годового производства в Польше 155-мм артиллерийских снарядов, имеющих на войне основополагающее значение, хватит на день-два военных действий. О ситуации с оружием говорят следующие данные: за последних десять лет производство в Европе танков "Леопард" упало с 250 до 50 в год. Налицо тотальная военная зависимость от США.
Что же касается решительных намерений Франции и Великобритании, пусть попробуют вне действия пункта 5 Устава НАТО.
После парижского саммита курс Евросоюза на самоубийство сохраняется. Вопрос по Украине будут решать РФ и США, и никто другой. И это верный сигнал о возвращении к мировому порядку, в котором значение имеют не переговоры и союзы, а сила, о которой на Западе много говорят... Но понимают ли, что это значит? Эта сила состоит не в заклинаниях и обещаниях, а в виде боевых бригад, дивизий, армий, передовых систем вооружения, опыта ведения войны. У ЕС этого всего очень мало, да и у США не так уж много.
*- ресурс, заблокированный в России.
Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.
Эд.
У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель, с 1 декабря 2019 года — председатель Европейской комиссии, первая женщина в этой должности.
Анто́ниу Луи́ш Са́нтуш да Ко́шта — португальский политический и государственный деятель. С 1 декабря 2024 года − Председатель Европейского совета.
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