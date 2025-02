Стармер ищет шанс не отдать Трампу позиции на Украине. Но допускает ошибку

Премьер Британии Стармер испугался последствий отстранения Лондона от мирных переговоров России и США по Украине. Он идёт ва-банк, но шансы не просматриваются.

Уникальность Британии — в её извечной войне против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье в The Daily Telegraph отмечает в воскресенье, что его страна может сыграть "уникальную роль в обеспечении прочного мира на Украине, гарантирующего её суверенитет в долгосрочной перспективе". Это нужно, по мнению Стармера, для того, чтобы "удержать (Владимира) Путина от дальнейшей агрессии в будущем".

Несколько слов об уникальности. Против России Лондон уникально воюет с незапамятных времён и только иногда берёт передышку. Планы разрушения Советского Союза были разработаны под английским надзором, и до сих пор сокровища российских либеральных элит хранятся в Лондоне. Именно Британия не позволила Зеленскому подписать Стамбульские соглашения и пытается это сделать вновь уже на ином уровне.

Британии не достанется даже кусок украинского пирога

Но дело совсем не в будущей "агрессии Путина", а в том, что назревает раздел Украины между РФ и США, где Британии не достанется даже "кусок пирога". Украинские источники прямо пишут, что документ о разделе природных ресурсов между Вашингтоном и Киевом был обработан совместно с представителями MI-6.

Украинский режим "постарался не отказываться от требований США, при этом ограничив их аппетиты".

Страх Стармера усиливается от того, что не Киев, а Москва может договориться с Трампом о концессиях на бывшие украинские месторождения, а Лондону, даже при условии участия в переговорах, такое не светит из-за той самой "уникальности".

Именно поэтому Стармер утверждает, что готов направить на Украину британский военный контингент после заключения перемирия и просит ЕС значительно увеличить расходы на оборону. Предполагаем, что он уже готовит своего "гауляйтера" — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (посла в Лондоне), которого усиленно пиарят как победителя на гипотетических выборах.

Дональд Трамп прекрасно видит эти намерения "союзника", поэтому и отменил действие пункта 5 Устава НАТО о взаимопомощи при операциях на Украине. Трамп заметил и призыв Стармера "не допустить повторения ситуации в Афганистане, где США вели переговоры напрямую с "Талибаном" и отстранили афганское правительство". Это сказано прямо в глаза Трампу, который всё время повторяет, что он — не Байден. Это заявление — роковая ошибка Стармера.

Британия не обладает силой, о которой все время заявляет

Стармер играет ва-банк, блефуя о сильной карте на руках. На самом деле в Британии даже не могут вернуться на уровень в 2,5% от ВВП (5 млрд фунтов) на военные расходы. По данным экспертов, необходимо повышение ставки, как минимум, до 3%, чтобы восстановить боеспособность армии. Но для этого надо залезать в долги, повышать налоги и урезать социальные выплаты. С рейтингом одобрения Стармера в 23% такая политика грозит очередными досрочными парламентскими выборами с приходом к власти трамписта Найджела Фараджа с Партией реформ.

Британия не имеет шанса на выигрыш, так как даже если ВСУ завалить оружием, это не спасёт режим Зеленского, которому украинцы не верят и за которого не хотят погибать на фронте.

У России же на руках очень сильный расклад. Экономика развивается, обеспечивая СВО и социальные выплаты, у руководства есть поддержка населения, а у армии — успехи на фронте, есть и негативный опыт предыдущих переговоров. На переговорах в Эр-Рияде, которые стартуют на днях между министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Марко Рубио, многое прояснится.

