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Любовь Степушова

Стармер ищет шанс не отдать Трампу позиции на Украине. Но допускает ошибку

4:12
Мир » Европа

Премьер Британии Стармер испугался последствий отстранения Лондона от мирных переговоров России и США по Украине. Он идёт ва-банк, но шансы не просматриваются.

Кир Стармер
Фото: commons.wikimedia.org by Rwendland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кир Стармер

Уникальность Британии — в её извечной войне против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье в The Daily Telegraph отмечает в воскресенье, что его страна может сыграть "уникальную роль в обеспечении прочного мира на Украине, гарантирующего её суверенитет в долгосрочной перспективе". Это нужно, по мнению Стармера, для того, чтобы "удержать (Владимира) Путина от дальнейшей агрессии в будущем".

Несколько слов об уникальности. Против России Лондон уникально воюет с незапамятных времён и только иногда берёт передышку. Планы разрушения Советского Союза были разработаны под английским надзором, и до сих пор сокровища российских либеральных элит хранятся в Лондоне. Именно Британия не позволила Зеленскому подписать Стамбульские соглашения и пытается это сделать вновь уже на ином уровне.

Британии не достанется даже кусок украинского пирога

Но дело совсем не в будущей "агрессии Путина", а в том, что назревает раздел Украины между РФ и США, где Британии не достанется даже "кусок пирога". Украинские источники прямо пишут, что документ о разделе природных ресурсов между Вашингтоном и Киевом был обработан совместно с представителями MI-6.

Украинский режим "постарался не отказываться от требований США, при этом ограничив их аппетиты".

Страх Стармера усиливается от того, что не Киев, а Москва может договориться с Трампом о концессиях на бывшие украинские месторождения, а Лондону, даже при условии участия в переговорах, такое не светит из-за той самой "уникальности".

Именно поэтому Стармер утверждает, что готов направить на Украину британский военный контингент после заключения перемирия и просит ЕС значительно увеличить расходы на оборону. Предполагаем, что он уже готовит своего "гауляйтера" — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (посла в Лондоне), которого усиленно пиарят как победителя на гипотетических выборах.

Дональд Трамп прекрасно видит эти намерения "союзника", поэтому и отменил действие пункта 5 Устава НАТО о взаимопомощи при операциях на Украине. Трамп заметил и призыв Стармера "не допустить повторения ситуации в Афганистане, где США вели переговоры напрямую с "Талибаном" и отстранили афганское правительство". Это сказано прямо в глаза Трампу, который всё время повторяет, что он — не Байден. Это заявление — роковая ошибка Стармера.

Британия не обладает силой, о которой все время заявляет

Стармер играет ва-банк, блефуя о сильной карте на руках. На самом деле в Британии даже не могут вернуться на уровень в 2,5% от ВВП (5 млрд фунтов) на военные расходы. По данным экспертов, необходимо повышение ставки, как минимум, до 3%, чтобы восстановить боеспособность армии. Но для этого надо залезать в долги, повышать налоги и урезать социальные выплаты. С рейтингом одобрения Стармера в 23% такая политика грозит очередными досрочными парламентскими выборами с приходом к власти трамписта Найджела Фараджа с Партией реформ.

Британия не имеет шанса на выигрыш, так как даже если ВСУ завалить оружием, это не спасёт режим Зеленского, которому украинцы не верят и за которого не хотят погибать на фронте.

У России же на руках очень сильный расклад. Экономика развивается, обеспечивая СВО и социальные выплаты, у руководства есть поддержка населения, а у армии — успехи на фронте, есть и негативный опыт предыдущих переговоров. На переговорах в Эр-Рияде, которые стартуют на днях между министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Марко Рубио, многое прояснится.

Уточнения

Сэр Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Бывший королевский адвокат и глава Королевской прокурорской службы. Ранее занимал должность лидера оппозиции (2020—2024).

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы нато дональд трамп великобритания
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Стармер ищет шанс не отдать Трампу позиции на Украине. Но допускает ошибку
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