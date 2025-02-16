Агентство по международному развитию США (USAID*) причастно к разработке биологического оружия на Украине.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
С приходом Трампа вдруг оказалось, что эта организация наделала много пакости. Например, она причастна к финансированию завоза мигрантов в РФ. Илон Маск ранее тоже обвинил USAID* в финансировании разработок биологического оружия, в том числе возбудителей COVID-19. Она же, кстати, спонсировала и киевский Майдан, и недавние протесты в Грузии. Сорвала выборы в Румынии. Сотворила за время существования десятки государственных переворотов, и много ещё чего натворила.
Агентство США по международному развитию (USAID*) — это якобы независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию. USAID* было создано в 1961 году президентом Джоном Ф. Кеннеди в целях консолидации существующей деятельности по оказанию зарубежной помощи.
По декларации основные направления деятельности USAID* включают:
Как видим, намерения самые "розовые". Однако история с теми же мигрантами говорит нам, что массовый и бесконтрольный завоз мигрантов — финансируемый извне проект по развалу России!
USAID* работает более чем в 100 странах мира, реализуя различные программы и проекты. И в основном, самые мерзкие. В 2012 году USAID прекратил свою работу в России.
Сегодня USAID* регулярно сталкивается с обвинениями в коррупции.
Тут и нецелевое использование средств. Иногда средства, выделенные на конкретные проекты, могут быть использованы не по назначению или разворованы. И контракты с аффилированными компаниями. USAID* обвиняли в заключении контрактов с компаниями, связанными с сотрудниками агентства или их родственниками.
Разумеется, многочисленные взятки и откаты. В некоторых случаях сотрудники USAID* или их партнёры обвинялись в получении взяток или откатов за предоставление контрактов или услуг.
И это только малая часть обвинений.
Конечно, USAID* заявляет о своей приверженности борьбе с коррупцией и принимает различные меры для предотвращения и выявления коррупционных действий, в том числе:
USAID* болезненно реагирует на каждое обвинение в коррупции, заявляя, что якобы проводит внутренние расследования и принимает меры по устранению выявленных нарушений.
Ну и надо напомнить, что с приходом к власти в США Дональда Трампа временным руководителем USAID* назначен госсекретарь Марко Рубио. А значит, чистка начинается…
*Организация запрещена в России.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!