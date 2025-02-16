USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию

Агентство по международному развитию США (USAID*) причастно к разработке биологического оружия на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by USAID Vietnam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ USAID 50th Anniversary Open House, USAID Vietnam (6311349016)

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

С приходом Трампа вдруг оказалось, что эта организация наделала много пакости. Например, она причастна к финансированию завоза мигрантов в РФ. Илон Маск ранее тоже обвинил USAID* в финансировании разработок биологического оружия, в том числе возбудителей COVID-19. Она же, кстати, спонсировала и киевский Майдан, и недавние протесты в Грузии. Сорвала выборы в Румынии. Сотворила за время существования десятки государственных переворотов, и много ещё чего натворила.

О чём речь

Агентство США по международному развитию (USAID*) — это якобы независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию. USAID* было создано в 1961 году президентом Джоном Ф. Кеннеди в целях консолидации существующей деятельности по оказанию зарубежной помощи.

По декларации основные направления деятельности USAID* включают:

Экономическое развитие: содействие экономическому росту, создание рабочих мест, поддержка предпринимательства, развитие торговли и инвестиций.

Демократическое управление: поддержка демократических институтов, обеспечение прав человека, борьба с коррупцией, развитие гражданского общества.

Здравоохранение: борьба с инфекционными заболеваниями (ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия), укрепление систем здравоохранения, охрана здоровья матери и ребенка.

Образование: поддержка образования на всех уровнях, подготовка квалифицированных кадров, развитие образовательной инфраструктуры.

Сельское хозяйство: обеспечение продовольственной безопасности, развитие сельского хозяйства, улучшение питания населения.

Защита окружающей среды: сохранение природных ресурсов, борьба с изменением климата, поддержка экологически устойчивого развития.

Гуманитарная помощь: оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий и конфликтов.

Как видим, намерения самые "розовые". Однако история с теми же мигрантами говорит нам, что массовый и бесконтрольный завоз мигрантов — финансируемый извне проект по развалу России!

USAID* работает более чем в 100 странах мира, реализуя различные программы и проекты. И в основном, самые мерзкие. В 2012 году USAID прекратил свою работу в России.

Сегодня USAID* регулярно сталкивается с обвинениями в коррупции.

Тут и нецелевое использование средств. Иногда средства, выделенные на конкретные проекты, могут быть использованы не по назначению или разворованы. И контракты с аффилированными компаниями. USAID* обвиняли в заключении контрактов с компаниями, связанными с сотрудниками агентства или их родственниками.

Разумеется, многочисленные взятки и откаты. В некоторых случаях сотрудники USAID* или их партнёры обвинялись в получении взяток или откатов за предоставление контрактов или услуг.

И это только малая часть обвинений.

Конечно, USAID* заявляет о своей приверженности борьбе с коррупцией и принимает различные меры для предотвращения и выявления коррупционных действий, в том числе:

Усиленный финансовый контроль: агентство ужесточает контроль за расходованием средств и проводит регулярные аудиты.

Прозрачность: USAID* стремится к большей прозрачности в своей деятельности, публикуя информацию о своих проектах и финансовых операциях.

Независимые расследования: в случае выявления фактов коррупции проводятся независимые расследования, а виновные привлекаются к ответственности.

Реакция на обвинения

USAID* болезненно реагирует на каждое обвинение в коррупции, заявляя, что якобы проводит внутренние расследования и принимает меры по устранению выявленных нарушений.

Ну и надо напомнить, что с приходом к власти в США Дональда Трампа временным руководителем USAID* назначен госсекретарь Марко Рубио. А значит, чистка начинается…

*Организация запрещена в России.

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