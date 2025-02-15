Россия опознана как своя в новой геополитической системе. Украина - как чужая

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Планы США и то, о чём ведёт переговоры Трамп, являются абсолютной стратегической победой России, которая выльется в капитуляцию Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Европе угрожает она сама, а не Россия

На Мюнхенской конференции вбит первый гвоздь в гроб либерального мирового порядка. От вице-президента США Джея Д. Вэнса европейцы ожидали приглашения на мирные переговоры по Украине, но об этом не было сказано ни слова.

Его выступление 14 февраля было похоже на выговор директора школы провинившимся школьникам. В течение получаса американец обвинял союзников в непонимании основ и механизмов демократии, критиковал за ошибки в миграционной политике и сказал, что их проблема не в России или Китае, а "внутри самой Европы". По словам Вэнса, "если вашу демократию можно разрушить несколькими сотнями тысяч долларов цифровой рекламы в соцсетях, то изначально она была не очень-то сильна".

Россия вписывается в новую западную систему

Это не просто выговор, просматривается интерес США переформатировать Европу под себя, оказав поддержку несистемным правым политикам, которых объединяет уместный национализм, традиционный образ семьи, антиглобализм и неприятие миграции. Как ни странно, но Россия вписывается в эту новую западную систему. Поэтому трамписты идут ей навстречу, а европейцы исключены из договаривающихся сторон. Подключать их будут по одному: Венгрия, Словакия, и так далее. Зеленский же после своей явной оппозиции Трампу, высказанной на конференции, стал для системы чужим. Трамп оставит его один на один с Россией, а если либеральный ЕС захочет присоединиться к смертнику — пожалуйста.

Заклинания не действенны

Сигналы, поступающие из Европы, говорят о том, что она выбирает этот путь. Лидеры стран ЕС сейчас друг друга убеждают в том, что какая-то небольшая элита предпринимателей возомнила о себе и хочет переписать незыблемое — правила либеральной демократии. Этого нельзя допустить.

"Европе срочно нужен план действий для Украины и обеспечения европейской безопасности. В противном случае наше будущее будут определять другие мировые игроки. И это не обязательно будет в наших интересах", — предупредил премьер Польши Дональд Туск.

Есть консенсус не принимать итоги переговоров РФ и США. И даже уже вырисовываются страны на севере ЕС, Польша и Германия, которые готовы возглавить процесс. Вопрос в том, а есть ли на это деньги?

Даже если бы деньги нашлись, Украину уже не спасти

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "абсолютно невозможно" отдавать 2% ВВП Германии и даже больше на военный бюджет, не меняя существующее регулирование долга. Допустим, изменит и отдаст, но средства собираются отбирать из социалки. Поэтому — это дело времени, когда такие власти снесут избиратели.

О том, что Европа не сможет финансировать войну на Украине самостоятельно, заявили премьер Венгрии Виктор Орбан и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Сумма, поставленная на карту, в ближайшие годы может составить до 500 миллиардов евро. В бюджете ЕС денег нет. В новом бюджете ЕС (2028-2034 годы) на оборонные расходы предусмотрена сумма в 100 миллиардов евро. Но это далекая перспектива, значит придётся брать кредиты и влезать в долговую яму, которая и так уже глубока.

Но даже если бы завтра в Европе деньги нашлись, и военная машина бы закрутилась, всё равно потребуются годы (5 лет по расчётам), прежде чем боеприпасы, пушки и оружие действительно станут доступны ВСУ. Это слишком поздно, раньше Украина капитулирует. А помощь Киеву приведёт Европу к таким крайностям, как распад Европейского Союза.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты. По профессии политолог и юрист. С 20 января 2025 занимает пост 50-го вице-президента США.





До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года.



Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене (Германия) с февраля 1963 года.

